"Мимоза" по-новому: рецепт изысканного салата, который поразит своим вкусом

Рецепт "Мимозы", которая станет звездой праздничного стола.

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Лучший рецепт салата "Мимоза" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Существует много рецептов салата "Мимоза", но не по каждому из них он получается таким же вкусным, как в детстве.

Однако Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Кристина в TikTok поделилась своим рецептом "Мимозы", который точно поразит своим вкусом.

Салат "Мимоза" - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Картофель 2 шт.

Морковь 2 шт.

Лук 1 шт.

Сардины в масле 240 г

Яйца 3–4 шт.

Плавленые сырки 2 шт.

Майонез

Соль

Перец

Для маринада для лука:

Соль 1/2 ч. л.

Сахар 1/2 ч. л.

Уксус 9% 3 ст. л.

Кипяток 3 ст. л.

Овощи и яйца варим и очищаем. Лук мелко нарезаем и маринуем 30 минут в смеси соли, сахара, уксуса и кипятка. Из сардин вынимаем позвоночник и разминаем рыбу вилкой.

Далее выкладываем слоями натертый картофель, сардины, маринованный лук, натертую морковь, натертые плавленые сырки, измельченные белки и желтки яиц. Каждый слой смазываем майонезом и по желанию солим и перчим.

Ставим салат в холодильник на 2–3 часа, после чего можно пробовать.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом салата "Мимоза" можно посмотреть по ссылке.

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О персоне: foodblog_kristi foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.

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