"Мимоза" по-новому: рецепт изысканного салата, который поразит своим вкусом

Существует много рецептов салата "Мимоза", но не по каждому из них он получается таким же вкусным, как в детстве.
Однако Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Кристина в TikTok поделилась своим рецептом "Мимозы", который точно поразит своим вкусом.
Салат "Мимоза" - рецепт
Ингредиенты:
- Картофель 2 шт.
- Морковь 2 шт.
- Лук 1 шт.
- Сардины в масле 240 г
- Яйца 3–4 шт.
- Плавленые сырки 2 шт.
- Майонез
- Соль
- Перец
Для маринада для лука:
- Соль 1/2 ч. л.
- Сахар 1/2 ч. л.
- Уксус 9% 3 ст. л.
- Кипяток 3 ст. л.
Овощи и яйца варим и очищаем. Лук мелко нарезаем и маринуем 30 минут в смеси соли, сахара, уксуса и кипятка. Из сардин вынимаем позвоночник и разминаем рыбу вилкой.
Далее выкладываем слоями натертый картофель, сардины, маринованный лук, натертую морковь, натертые плавленые сырки, измельченные белки и желтки яиц. Каждый слой смазываем майонезом и по желанию солим и перчим.
Ставим салат в холодильник на 2–3 часа, после чего можно пробовать.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом салата "Мимоза" можно посмотреть по ссылке.
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О персоне: foodblog_kristi
foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.
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