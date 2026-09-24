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Зеленский раскрыл 3 требования США к Украине и РФ: что должно произойти первым

Юрий Берендий
24 сентября 2026, 16:44
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США предложили три шага для Украины и РФ: Зеленский рассказал об энергетическом перемирии, зерновом коридоре и трехсторонних переговорах.
Зеленский раскрыл 3 требования США к Украине и РФ: что должно произойти первым
США выдвинули Украине и РФ три условия - что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • США предложили три шага для деэскалации войны
  • Зеленский готов к энергетическому перемирию
  • Переговоры могут пройти в Абу-Даби

США предлагают Украине и России три шага для снижения напряженности ивозобновления дипломатических контактов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

Речь идет о предложениях, которые Вашингтон продвигает в качестве неотложных мер по деэскалации. Среди них - договоренность об энергетической инфраструктуре, возобновление работы морского коридора для экспорта зерна и переговоры с участием США, Украины и России.

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"На столе лежит предложение: энергетическое перемирие. Мы готовы", - сказал Зеленский.

Отдельно стороны обсуждают возможность возобновления Черноморского зернового коридора. По словам президента, Украина поддерживает этот шаг и готова работать над его реализацией.

Третьим элементом американского предложения является встреча представителей трех стран. Сначала она может состояться на уровне технических команд, а не глав государств.

Зеленский заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом предложил провести именно трехсторонние переговоры и сделать договоренность по энергетике одним из первых конкретных результатов дипломатического процесса.

Среди возможных площадок для первой встречи американская сторона называла Абу-Даби. В то же время Киев не ограничивает переговорный процесс конкретным местом или форматом.

"Мы открыты - для любой страны, любого формата", - сказал Зеленский.

Украинский президент также предложил рассмотреть декабрьский саммит G20 в Майами как возможность для встречи лидеров США, Украины и России. Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Трамп пригласил Владимира Путина на саммит.

После переговоров Зеленского и Трампа американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели дальнейшие консультации с украинской командой. Стороны договорились продолжить работу над предложениями и передавать соответствующие сигналы Москве.

Часть договоренностей ещё предстоит доработать в течение ближайших двух недель. После этого США планируют вернуться к обсуждению предложений с российской стороной.

Ближайшим приоритетом Трампа, по словам Зеленского, должна стать попытка договориться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время Axios отмечает, что перспектива такого перемирия остается неопределённой, а Кремль заявлял, что условия для возобновления мирных переговоров пока не созданы.

Какие войны
Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Встреча Зеленского и Трампа: эксперт назвал ловушку для США

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа показала, что Вашингтон связывает дальнейшее урегулирование войны с практическими шагами, а не только с дипломатическими заявлениями. В то же время предложение об энергетическом перемирии может создать для американской стороны дополнительные политические риски. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью "Главреду".

"Результат этих встреч определяется не столько заявлениями, прозвучавшими на них, сколько сопутствующими и последующими практическими шагами: ударами Украины по территории России, применением украинской баллистики, перехватом Украиной инициативы в войне - все это видят американцы. Более того, США понимают, что рычагов давления на нашу страну сейчас нет", - отметил Загородний.

Отдельным вопросом остается предложенный формат договоренностей по энергетической инфраструктуре. Эксперт считает, что такая инициатива создает для американской администрации ситуацию, в которой результат будет зависеть от дальнейших решений Вашингтона.

"А так, США выступили за энергетическое перемирие, которого должны придерживаться обе стороны, то есть Россия должна прекратить удары по украинской энергетике. Это - ловушка для Трампа. Ведь сейчас Украина находится в более выгодной позиции: если Трамп хочет продемонстрировать результат в процессе урегулирования российско-украинской войны, пусть предоставит нам оружие - закончим войну до выборов, и будет ему счастье. Если нет, то это будут проблемы Трампа с выборами в Конгресс", - сказал Загородний.

В то же время эксперт отдельно оценил международную риторику Киева. По его мнению, Украина демонстрирует готовность к миру, тогда как ответственность за дальнейшие договоренности о прекращении войны он возлагает на Вашингтон и Москву.

"Дипломатическая позиция Киева при этом безупречна: никто не может заподозрить нас в том, что мы хотим ликвидации России (хотя на самом деле мы этого хотим и активно над этим работаем). Украина хочет мира, но его не хочет Путин. Поэтому пусть Штаты решают что-то с Путиным", - подчеркнул Загородний.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, политический эксперт Валерий Клочок отметил, что до промежуточных выборов в Конгресс США серьезных договоренностей по поводу войны не будет. Клочок также заметил, что переговоры могут затянуться и работа может продолжаться на уровне технических групп. Он предположил, что после выборов в Госдуму РФ 18–20 сентября может состояться трехсторонняя встреча, например, 1 октября, по его оценке.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в конце сентября ожидает первых результатов мирных переговоров. Он подчеркнул, что конец сентября может стать переломным и что подготовка к возможным контактам уже идет. Зеленский сообщил о возможной встрече в Нью-Йорке и о постоянной связи советников с американской стороной по поводу формата будущих договоренностей.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия не сможет выиграть войну и Путину следует сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что Украина укрепила свои позиции по ряду направлений, включая оборонный потенциал. Стубб оценил соотношение потерь как один к пяти и отметил, что за год Россия оккупировала 900 квадратных километров, а украинские силы деоккупировали 800 квадратных километров.

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Об источнике: Axios

Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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