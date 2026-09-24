В Украине потепление почти полностью вытеснит дожди: когда изменится погода

Вы узнаете:
- Где в Украине потеплеет 25 сентября
- Будут ли в ближайшие сутки в Украине дожди
- Как изменится погода в Киеве
Погода в Украине завтра, 25 сентября, изменится из-за смещения циклона, который стал причиной обильных дождей во многих областях, на север и северо-запад. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По её словам, в центральных областях, в восточной части и на юге Украины ожидается погода без значительных осадков и даже возможны солнечные прояснения.
"Дожди, преимущественно небольшие, 25 сентября пройдут в западных областях Украины и на севере, а также немного затронут Винницкую область", - отметила синоптик.
Температура воздуха в Украине начнет повышаться. В течение дня 25 сентября ожидается +15+19 градусов, в южной части - +20+22 градуса. Немного прохладнее будет в западных областях Украины, днем там Диденко прогнозирует +12+16 градусов.
"Хотя в ночные часы практически повсеместно в Украине будет очень холодно - +5+10 градусов", - подчеркнула она.
Погода в Киеве 25 сентября
В пятницу в столице также ожидается потепление до +15+17 градусов. Существенных осадков завтра в Киеве не будет. Разве что в области местами возможен небольшой дождь.
Как изменится погода в Украине на выходные
Главред писал, что, согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в субботу, 26 сентября, дождливая и холодная погода сохранится в западных областях Украины, на остальной территории страны под влиянием выпячивания антициклона прогнозируется переменная облачность, без осадков.
В воскресенье, 27 сентября, в западных и северных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в остальных регионах Украины осадков не ожидается. Ветер ночью переменного направления, 3–8 м/с, днём южный/юго-западный, 5–10 м/с.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что прохладная осенняя погода может сохраняться в Украине большую часть текущей недели. Температура будет заметно ниже показателей, которые наблюдались в Украине в середине сентября.
Ранее сообщалось, что 24 сентября сильные дожди прогнозируются в северных и центральных областях Украины. В то же время в восточных областях и в южной части дожди будут чередоваться с прояснениями.
Накануне в Укргидрометцентре предупредили об I уровне опасности (желтый) из-за опасных метеорологических явлений на территории Киевской области и Киева 24 сентября.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре, в отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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