Новая магнитная буря красного уровня накрывает Землю: какой силы будет шторм

Исследователи предупредили, что геомагнитная активность в ближайшие трое суток изменится.

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Прогноз магнитных бурь на 24–26 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему Землю снова атакует магнитная буря

Будет ли новый геомагнитный шторм продолжительным

Сегодня, 24 сентября, к Земле с большой скоростью приблизится поток солнечного ветра из корональной дыры. Из-за этого, как сообщила Британская геологическая служба, ожидается магнитная буря уровня G1.

Геомагнитный шторм не будет длительным. Уже завтра, 25 сентября, ожидается снижение геомагнитной активности. Новых магнитных бурь, по предварительным данным, исследователи не прогнозируют до 26 сентября.

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Магнитные бури 24–26 сентября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, сегодня К-индекс составляет 5, что соответствует красному уровню, то есть высоким магнитным колебаниям. Солнечная вспышка класса B7 соответствует зелёному уровню. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также находится на зелёном уровне.

Но уже завтра, 25 сентября, К-индекс снизится до 3,7, то есть до зелёного уровня. 26 сентября он останется на том же уровне.

Геомагнитная активность 24–26 сентября / фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены и другие симптомы. Речь идет о:

слабости

сонливости

боли в спине и суставах

повышенном давлении

обострении хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Проводить время на свежем воздухе и совершать пешие прогулки;

Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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