"Не просто так приезжали": Зеленский раскрыл детали переговоров с людьми Трампа

Кратко:
- Украинская делегация провела переговоры с Уиткоффом и Кушнером
- Конкретных наработок на бумаге Зеленский пока не видел
- Американская команда должна провести переговоры с россиянами
После встречи президента Украины с президентом США украинская делегация провела отдельные переговоры со спецпредставителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ожидаются контакты американской делегации с российской стороной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передают "Новости LIVE".
По словам главы государства, во время встречи стороны подробно обсудили вопросы, которые поднимались в ходе его беседы с Трампом.
"Встреча делегации с Уиткоффом и Кушнером состоялась, и стороны подробно обсудили вопросы, которые поднимались во время беседы с Трампом", - сказал Зеленский.
В то же время Зеленский отметил, что пока не видел конкретных наработок на бумаге. По его словам, часть вопросов стороны уже обсуждали во время предыдущего визита Уиткоффа и Кушнера в Киев.
"Они не просто так приезжали", - подчеркнул президент.
После встречи с украинской стороной американские представители должны провести переговоры с россиянами. В то же время о конкретных результатах этих будущих контактов пока не сообщалось.
Каковы результаты переговоров в Нью-Йорке
В ходе встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке удалось добиться определенного прогресса в вопросе предоставления Украине лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
"Во время встречи с Трампом был достигнут определенный прогресс в вопросе лицензий на Patriot", - рассказал собеседник издания на условиях анонимности.
Ранее Зеленский отмечал, что Киев пока не получил однозначного ответа от США относительно соответствующей лицензии. В то же время, по данным другого источника, в отношении ряда важных для Украины вопросов ситуация зависит от решений российской стороны.
Мирные переговоры - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский рассказал о встрече с президентом США и ключевых темах переговоров. Президент назвал приоритетом прекращение боевых действий, в частности посредством энергетического перемирия, которое должно быть передано от США российской стороне при посредничестве Вашингтона.
Во время сентябрьской встречи с представителями Дональда Трампа в Москве Владимир Путин заявил, что российская армия якобы сможет захватить подконтрольную Украине часть Донбасса в течение нескольких месяцев. Джаред Кушнер в ответ напомнил Путину, что американская сторона уже слышала подобные заявления год назад.
Помощник Путина Кирилл Дмитриев планирует посетить США для переговоров с представителями администрации Дональда Трампа. По сообщению Reuters, он должен встретиться со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Читайте также:
- Зачем Путину ещё 300 тысяч военных: эксперт раскрыл хитрый план Кремля
- Украина могла сохранить границы 1991 года: Лавров назвал истинную причину войны
- Украина согласилась на полное и безусловное прекращение огня - ️заявление в ООН
Об источнике: Новости.LIVE
Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, стремящийся предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".
До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", приобрела предпринимательница Анна Ковалева.
Принципы работы журналистов "Новости.LIVE", как указано на официальной странице:
- уважение к читателю и его право на правду
- объективность и беспристрастность
- полнота и всесторонний анализ информации
- простота и доступность
- отсутствие скрытой рекламы
- уникальность и оперативность
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред