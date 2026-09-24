"Не просто так приезжали": Зеленский раскрыл детали переговоров с людьми Трампа

Украина ожидает переговоров американской делегации с российской стороной.

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Украинская делегация провела отдельные переговоры с Уиткоффом и Кушнером / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Кратко:

Украинская делегация провела переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Конкретных наработок на бумаге Зеленский пока не видел

Американская команда должна провести переговоры с россиянами

После встречи президента Украины с президентом США украинская делегация провела отдельные переговоры со спецпредставителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ожидаются контакты американской делегации с российской стороной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передают "Новости LIVE".

По словам главы государства, во время встречи стороны подробно обсудили вопросы, которые поднимались в ходе его беседы с Трампом.

видео дня

"Встреча делегации с Уиткоффом и Кушнером состоялась, и стороны подробно обсудили вопросы, которые поднимались во время беседы с Трампом", - сказал Зеленский.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

В то же время Зеленский отметил, что пока не видел конкретных наработок на бумаге. По его словам, часть вопросов стороны уже обсуждали во время предыдущего визита Уиткоффа и Кушнера в Киев.

"Они не просто так приезжали", - подчеркнул президент.

После встречи с украинской стороной американские представители должны провести переговоры с россиянами. В то же время о конкретных результатах этих будущих контактов пока не сообщалось.

Каковы результаты переговоров в Нью-Йорке

В ходе встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке удалось добиться определенного прогресса в вопросе предоставления Украине лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"Во время встречи с Трампом был достигнут определенный прогресс в вопросе лицензий на Patriot", - рассказал собеседник издания на условиях анонимности.

Ранее Зеленский отмечал, что Киев пока не получил однозначного ответа от США относительно соответствующей лицензии. В то же время, по данным другого источника, в отношении ряда важных для Украины вопросов ситуация зависит от решений российской стороны.

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский рассказал о встрече с президентом США и ключевых темах переговоров. Президент назвал приоритетом прекращение боевых действий, в частности посредством энергетического перемирия, которое должно быть передано от США российской стороне при посредничестве Вашингтона.

Во время сентябрьской встречи с представителями Дональда Трампа в Москве Владимир Путин заявил, что российская армия якобы сможет захватить подконтрольную Украине часть Донбасса в течение нескольких месяцев. Джаред Кушнер в ответ напомнил Путину, что американская сторона уже слышала подобные заявления год назад.

Помощник Путина Кирилл Дмитриев планирует посетить США для переговоров с представителями администрации Дональда Трампа. По сообщению Reuters, он должен встретиться со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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