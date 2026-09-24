Операция "Паутина" по-русски: как РФ планирует атаковать три страны Европы

Разведка США передала европейским правительствам отчет о возможной операции с морским запуском беспилотников по странам, где в 2027 году пройдут выборы.

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РФ планирует атаковать Испанию, Францию и Италию беспилотниками "Гербера" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, elmundo.es, Сергій Стерненко/Telegram

О чем пишет El Mundo:

ЦРУ предупредило Испанию, Францию и Италию о возможной атаке РФ

Дроны "Гербера" запустят с торговых судов в море

Целью станет любое слабое место Европы

Страна-агрессор Россия готовит операцию с ударными беспилотниками против Испании, Франции или Италии. Запускать дроны планируют с торговых судов в международных водах. Американская разведка собрала данные об этих планах Кремля и передала их нескольким европейским правительствам, а Париж, Мадрид и Рим получили отдельное предупреждение о возможной подготовке атаки против одной из трех стран. Об этом сообщает El Mundo.

Литовские чиновники знают и тип аппарата - это "Гербера": около двух метров в длину, размах крыльев 2,5 метра, вес до 18 килограммов, скорость около 160 км/ч и заявленная максимальная дальность 600 километров, которая зависит от боевой нагрузки и ветра. Одно судно способно нести несколько таких дронов, а их запуск значительно проще, чем у Shahed или "Герань".

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БПЛА "Гербера" / Инфографика: Главред

Механику операции описал источник, близкий к Минобороны Литвы, говоривший на условиях анонимности.

"Они будут использовать беспилотники, запускаемые с моря и спрятанные в грузовом контейнере. Это совсем не сложно", - поясняет собеседник издания.

Запущенный в 200-300 километрах от берега аппарат будет лететь примерно от часа пятнадцати минут до двух часов. С зарядом в четыре-пять килограммов он не разрушит крупное сооружение, но способен вызвать пожар, повредить открытое оборудование или временно закрыть порт либо аэропорт. Эффект здесь скорее политический и экономический, чем материальный.

Литва и другие страны получили эти данные вскоре после поездки директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа. Он прибыл американским военным самолетом с посадкой в Риге, публичных записей о его встречах в Латвии нет, хотя дипломатические источники в одной из балтийских стран подтверждают, что знали о визите заранее. Wall Street Journal и Politico писали, что Рэтклифф ехал предостеречь Россию от любых нападений или провокаций против НАТО.

Почему выбрали Мадрид, Париж и Рим

Предупреждение совпало с нетипичной реакцией президента Франции Эммануэля Макрона: после созыва Совета обороны 16 сентября он через два дня вызвал в Елисейский дворец лидеров всех партий и кандидатов в президенты на выборах 2027 года. Несколько опрошенных изданием военных аналитиков подтвердили, что знакомы с отчетом ЦРУ, который разошелся по европейским МИД и очень точно описывает сценарий атаки.

Во всех трех странах в 2027-м проходят предвыборные кампании, а радикальные силы способны эксплуатировать страх и усталость от войны.

Британский аналитик Кейр Джайлз, специализирующийся на российской военной стратегии и работавший в Академии обороны Великобритании, предостерегает, что удаленность от российской границы ничего не гарантирует.

"Целью станут не обязательно страны, находящиеся на передовой. Целью будет любое слабое место Европы", - утверждает он.

Среди уязвимостей Джайлз называет государства вроде Великобритании или Испании, которые не инвестировали в интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны, адекватные российской угрозе. Выбор цели, по его словам, строится на "постоянно меняющемся уравнении": Москва считает, где достигнет наибольшего результата с учетом рисков и ресурсов.

"Россия наблюдает, где любое действие окажет наибольшее воздействие из-за недостаточной устойчивости, гражданской обороны и политической нестабильности", - отмечает аналитик.

Россияне хотят скопировать украинскую "Паутину"

Идею морского запуска против НАТО ровно год назад смоделировало украинское издание Defense Express: "Гербера" на танкерах "теневого флота" и катапультные старты из международных вод. Аналитики напоминали, что Россия уже отрабатывала запуск беспилотников с кораблей - в 2020 году компания ZALA, связанная с концерном "Калашников", провела демонстрационные пуски с движущегося судна, а в октябре 2024-го эксперименты повторили с практически стационарной морской платформы.

У Балтики есть и реальный инцидент: в феврале шведское военно-морское подразделение зафиксировало дрон, взлетавший с российского судна радиоэлектронной разведки "Жигулевск" в Эресуннском проливе. Швеция подавила сигнал аппарата и квалифицировала полет как нарушение воздушного пространства - в то время в Мальме находился французский авианосец Charles de Gaulle. А 14 сентября российский военный корабль выпустил две сигнальные ракеты по датскому военному вертолету в международных водах Балтийского моря.

Южный фланг в российских военных кругах уже обсуждают как направление давления на Париж. 19 сентября, через день после встречи в Елисейском дворце, пропагандистский Telegram-канал "Рыбарь" опубликовал карту Средиземноморья с заголовком "Русское лекарство против французского высокомерия", где говорилось о поставке дронов "Герань-5" в Алжир и возможности достать авиазаводы, военные базы, атомные электростанции и нефтехимические комплексы на юге Франции.

Литовский источник видит в этом прямое копирование украинской операции, когда беспилотники спрятали в грузовых контейнерах на российских фурах и выпустили вблизи аэродромов.

"Россияне хотят создать впечатление, будто у них своя собственная "Паутина", - говорит собеседник издания.

Разведки стран Балтии связывают усиление российской агрессии с ущербом, который украинские удары наносят энергетическому сектору РФ. Аналогичную информацию получает и Польша: премьер Дональд Туск предупреждал о возможных ударах дронами или ракетами по странам, поддерживающим Украину, и отмечал, что эти государства уже доказали способность срывать подобные операции и устанавливать исполнителей и заказчиков.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис формулирует это резче.

"Россия не будет прятаться. Мы просто должны избежать последствий", - предупредил он.

В Финляндии не верят в атаку РФ на страны НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в то, что Россия рискнет напасть на одну из стран НАТО.

В интервью немецкому изданию Bild он отметил, что проверять решительность Альянса "не имеет никакого смысла".

"Если у кого-то есть такой хрустальный шар - отлично. Я просто не вижу ни доказательств, ни фактов, подтверждающих это. Я не верю, что Россия когда-нибудь захочет напасть на самый мощный военный альянс мира - НАТО", - сказал Стубб.

Война России и НАТО - новости

Как писал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что часть западных политиков якобы пытается спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией после провала стратегии, направленной на поражение Москвы в войне против Украины. По мнению Фицо, Европа сейчас как никогда близка к масштабной войне, которая может выйти за пределы украинского конфликта.

Американская разведка допускает вероятность военного нападения страны-агрессора России на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. Об этом пишет издание The Atlantic.

Королевский флот назвал Россию угрозой №1 для Британии. В связи с этим Великобритания хочет снова стать морской сверхдержавой.

В свою очередь, диктатор РФ Владимир Путин заявил, что у России якобы нет агрессивных намерений в отношении Европы, и призвал другие страны "жить дружно".

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Об источнике: El Mundo El Mundo - одна из крупнейших и наиболее влиятельных ежедневных общественно-политических газет Испании, а также один из самых посещаемых новостных порталов в испаноязычном мире (elmundo.es). Год основания: 1989 (штаб-квартира в Мадриде). Владелец: Издательская группа Unidad Editorial (контролируется итальянским медиахолдингом RCS MediaGroup). Издание традиционно занимает критическую позицию по отношению к левым испанским правительствам (PSOE), поддерживает укрепление НАТО и европейскую интеграцию. Газета построила свою бренд-репутацию на громких расследованиях. В 1990-х годах El Mundo вывела на чистую воду скандал с "эскадронами смерти" GAL (тайные антитеррористические группы правительства против баскских сепаратистов из ETA), что сыграло ключевую роль в падении правительства Фелипе Гонсалеса. Позже издание публиковало крупные материалы о коррупции как в правоцентристской Народной партии, так и в королевской семье Испании. Входит в "большую тройку" традиционных национальных газет Испании вместе с El País и ABC. В цифровом формате elmundo.es регулярно соперничает с El País за первое место по посещаемости в Испании. Издание имеет широкую сеть собкоров и обозревателей по всей Европе и в США. Оно часто публикует эксклюзивные инсайды и аналитику от западных спецслужб, военных ведомств и дипломатических источников в НАТО.

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