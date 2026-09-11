Кремль готовится к расширению войны: СМИ узнали об опасном плане Путина

Диктатор стремится захватить территории не только Украины.

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Для войны против Европы Путин может задействовать не только армию / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

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Кремль может начать вторжение в страны Европы

РФ продолжает гибридную войну против стран НАТО

Путин может ограничиться диверсиями и запугиванием европейцев

Американская разведка допускает вероятность военного нападения страны-агрессора России на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. Об этом пишет издание The Atlantic.

Однако существует и второй сценарий, согласно которому Москва ограничится диверсиями и запугиванием - и именно такая гибридная кампания является той войной, к которой стремится Кремль и которую он может себе позволить.

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"Частью этой стратегии является нагнетание страха перед прямым ударом по европейским союзникам Киева. Формально Москва не подтягивала войска к границам стран Альянса, а на этой неделе Владимир Путин уверял Дональда Трампа, что у России нет "никаких агрессивных намерений в отношении европейской государственности", - говорится в статье.

Путин не достиг желаемого в гибридной войне

Гибридная кампания РФ усилилась ещё несколько лет назад, но своей цели она не достигла. России не удалось перекрыть поставки оружия, средств и разведданных из Европы.

"Киев располагает большим количеством вооружения и финансовых средств, чем когда-либо. Кремлю не удалось ни вывести из строя европейский спутник, передающий Украине разведданные, ни уничтожить партию ракет Patriot", - отмечают в The Atlantic.

Несмотря на это, кампания продолжается не зря. Недорогими методами Кремль убедил миллионы жителей Запада, что готов к полномасштабной войне против Европы. Независимо от реальной вероятности такой войны, Путин будет требовать уступок в обмен на её прекращение.

Как Кремль планирует проверить НАТО на прочность

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Россия может нанести авиационные, ракетные или беспилотные удары либо осуществить ограниченное вторжение в одну или несколько стран Балтии, чтобы проверить готовность НАТО применить статью 5 и отреагировать в соответствии с ней.

Ограниченное нападение на восточный фланг Альянса, по оценке аналитиков, может иметь целью фактическое нивелирование статьи 5. Речь идет о создании ситуации, в которой страны НАТО не смогут единодушно согласовать, нужно ли реагировать на атаку и какой именно должна быть эта реакция.

Нападение на страны НАТО - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия усиливает гибридные угрозы в отношении Европы. По данным западных источников, РФ одновременно проявляет активность в различных направлениях - от подводной инфраструктуры НАТО до воздушного пространства стран Европы.

Ранее сообщалось, что европейские страны могут оказаться не готовыми к длительному вооруженному противостоянию с Россией. К такому выводу пришли представители оборонной сферы, обсуждавшие перспективы военного сотрудничества в Европе.

Накануне стало известно, что Россия может рискнуть и попытаться оккупировать страны Балтии за считанные дни, как ранее планировала сделать это со столицей Украины в 2022 году.

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Об источнике: The Atlantic The Atlantic - американский журнал и мультиплатформенное издательство, базирующееся в Вашингтоне, округ Колумбия. Основан в 1857 году в Бостоне. Сегодня издание публикует статьи о политике, международных делах, бизнесе и экономике, культуре и искусстве, технологиях и науке, пишет Википедия.

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