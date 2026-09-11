Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Кремль готовится к расширению войны: СМИ узнали об опасном плане Путина

Анна Косик
11 сентября 2026, 10:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
Диктатор стремится захватить территории не только Украины.
Кремль готовится к расширению войны: СМИ узнали об опасном плане Путина
Для войны против Европы Путин может задействовать не только армию / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Главное:

  • Кремль может начать вторжение в страны Европы
  • РФ продолжает гибридную войну против стран НАТО
  • Путин может ограничиться диверсиями и запугиванием европейцев

Американская разведка допускает вероятность военного нападения страны-агрессора России на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. Об этом пишет издание The Atlantic.

Однако существует и второй сценарий, согласно которому Москва ограничится диверсиями и запугиванием - и именно такая гибридная кампания является той войной, к которой стремится Кремль и которую он может себе позволить.

видео дня

"Частью этой стратегии является нагнетание страха перед прямым ударом по европейским союзникам Киева. Формально Москва не подтягивала войска к границам стран Альянса, а на этой неделе Владимир Путин уверял Дональда Трампа, что у России нет "никаких агрессивных намерений в отношении европейской государственности", - говорится в статье.

Путин не достиг желаемого в гибридной войне

Гибридная кампания РФ усилилась ещё несколько лет назад, но своей цели она не достигла. России не удалось перекрыть поставки оружия, средств и разведданных из Европы.

"Киев располагает большим количеством вооружения и финансовых средств, чем когда-либо. Кремлю не удалось ни вывести из строя европейский спутник, передающий Украине разведданные, ни уничтожить партию ракет Patriot", - отмечают в The Atlantic.

Несмотря на это, кампания продолжается не зря. Недорогими методами Кремль убедил миллионы жителей Запада, что готов к полномасштабной войне против Европы. Независимо от реальной вероятности такой войны, Путин будет требовать уступок в обмен на её прекращение.

Как Кремль планирует проверить НАТО на прочность

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Россия может нанести авиационные, ракетные или беспилотные удары либо осуществить ограниченное вторжение в одну или несколько стран Балтии, чтобы проверить готовность НАТО применить статью 5 и отреагировать в соответствии с ней.

Ограниченное нападение на восточный фланг Альянса, по оценке аналитиков, может иметь целью фактическое нивелирование статьи 5. Речь идет о создании ситуации, в которой страны НАТО не смогут единодушно согласовать, нужно ли реагировать на атаку и какой именно должна быть эта реакция.

Нападение на страны НАТО - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия усиливает гибридные угрозы в отношении Европы. По данным западных источников, РФ одновременно проявляет активность в различных направлениях - от подводной инфраструктуры НАТО до воздушного пространства стран Европы.

Ранее сообщалось, что европейские страны могут оказаться не готовыми к длительному вооруженному противостоянию с Россией. К такому выводу пришли представители оборонной сферы, обсуждавшие перспективы военного сотрудничества в Европе.

Накануне стало известно, что Россия может рискнуть и попытаться оккупировать страны Балтии за считанные дни, как ранее планировала сделать это со столицей Украины в 2022 году.

Больше новостей:

Об источнике: The Atlantic

The Atlantic - американский журнал и мультиплатформенное издательство, базирующееся в Вашингтоне, округ Колумбия. Основан в 1857 году в Бостоне. Сегодня издание публикует статьи о политике, международных делах, бизнесе и экономике, культуре и искусстве, технологиях и науке, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
НАТО Кремль Владимир Путин вторжение России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В чем секрет прорыва ВСУ под Лиманом: колумнист The Telegraph раскрыл подробности

В чем секрет прорыва ВСУ под Лиманом: колумнист The Telegraph раскрыл подробности

10:58Фронт
Магнитная буря накрывает Землю с новой силой: когда закончится шторм G1

Магнитная буря накрывает Землю с новой силой: когда закончится шторм G1

10:43Синоптик
Кремль готовится к расширению войны: СМИ узнали об опасном плане Путина

Кремль готовится к расширению войны: СМИ узнали об опасном плане Путина

10:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как правильно варить макароны: повар рассказал о распространённой ошибке

Как правильно варить макароны: повар рассказал о распространённой ошибке

Китайский гороскоп на сегодня, 11 сентября: Собакам - харизма, Быкам - баланс

Китайский гороскоп на сегодня, 11 сентября: Собакам - харизма, Быкам - баланс

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки на лошади за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки на лошади за 47 с

Курс доллара и евро может измениться: банкир озвучил прогноз на 14-20 сентября

Курс доллара и евро может измениться: банкир озвучил прогноз на 14-20 сентября

Защита от сглаза: какое дерево считалось главным оберегом дома

Защита от сглаза: какое дерево считалось главным оберегом дома

Последние новости

10:58

В чем секрет прорыва ВСУ под Лиманом: колумнист The Telegraph раскрыл подробности

10:43

Магнитная буря накрывает Землю с новой силой: когда закончится шторм G1

10:43

"Я это оттягивал": популярный юморист сбросил 65 килограмм

10:39

Отсрочка без ЦНАП и документов: кому в "Резерв+" упростили оформление

10:28

РФ объявила об окружении ВСУ под Харьковом: что происходит на самом деле

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
10:17

Кремль готовится к расширению войны: СМИ узнали об опасном плане Путина

09:55

В Киеве гремят взрывы, атакованы АЗС в двух районах: что известно

09:53

Галкин поразил разницу в виде между фото и реальностью: "Девочки, расходимся"

09:44

Смущает многих водителей: что означает дорожный знак с большим пальцем

Реклама
09:25

Гора вкусного печенья за 20 гривен: простой рецепт "Гусиных ушек" за 35 минут

09:04

Останутся ли украинцы без продуктов: эксперт оценил угрозу дефицита

09:02

Армия РФ атаковала склады под Киевом, вспыхнул пожар: что известноФото

08:33

Российский Волгоград атаковали ракеты: после ударов горит НПЗ "Лукойла"

08:26

Путин готовит Россию к затяжной войне: в ISW раскрыли новый план Кремля

08:10

Зачем Россия усилила террор Киева: Невзлин про новую тактику Кремлямнение

07:19

В Саратове - черный дым: после ударов дронов горит НПЗ и склад OZON

06:32

Дроны атаковали Киев: в многоэтажке пожар, число пострадавших растетФото

05:43

Новолуние сулит финансовый прорыв: три знака зодиака будут купаться в изобилии

05:09

Смородина отблагодарит урожаем: одна осенняя обработка, которую нельзя пропускатьВидео

04:30

Четыре знака зодиака сорвут джекпот: кого ждет особенный день

Реклама
04:02

Как защитить зеркала автомобиля от дождя: классный лайфхак для водителей

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки на лошади за 47 с

03:35

Почему чеснок не острый: главная ошибка огородников осенью

03:03

Чтобы не сморщились и не сгнили: как сохранить яблоки сочными зимой

02:34

Пионы будут пышно цвести долгие годы: когда и как правильно делить кусты осенью

02:05

Угроза полного уничтожения человечества: ученый раскрыл мрачный прогноз

01:04

Сильнейший пожар на месте "прилета": подробности обстрела КиевщиныВидео

10 сентября, четверг
23:52

Путин исчерпает ресурсы: в ГУР назвали вероятные сроки завершения войны

23:15

РФ готовит новый баллистический удар: украинцев предупредили об угрозе обстрела

23:05

Главный секрет садоводов решает всё: когда начинать осеннюю посадкуВидео

23:02

В мире массово отказываются от традиционных дверей: какую альтернативу предлагаютВидео

22:26

Старые фары снова будут сиять: простой способ избавиться от желтизны за копейкиВидео

22:22

Вред ребенку: почему на самом деле Кличко расстался с Хайден Пенетьерри

22:01

"Конец сентября может стать переломным": Зеленский рассказал о мирных переговорах

21:54

Зеленский анонсировал мощный пакет ПВО от Канады: что получит Украина

21:43

"Мы были дома": популярная ведущая рассказала про дрон, который упал в ее дворе

21:29

Секрет шеф-поваров: зачем они на самом деле смешивают лук с содой

21:24

РФ может атаковать границу Украины с Польшей: Туск предупредил об угрозе

21:04

Гороскоп удачи на сентябрь: назван самый счастливый день для каждого знака

20:57

В Украине резко подскочили цены на базовый овощ: раскрыта причина подорожания

Реклама
20:42

Температура упадет до +10 градусов: когда Украину накроет холодный фронт

20:40

Джоли дала редкий комментарий о своих детях

20:26

Защита от сглаза: какое дерево считалось главным оберегом дома

20:19

Когда украинская баллистика полетит по России — названы четкие сроки

20:08

Лук дома растёт как на дрожжах: секрет богатого урожая даже в обычном горшкеВидео

19:58

Цены подскочат на 10-15%: какие продукты подорожают уже осенью

19:25

Что посеять после картофеля, чтобы весной было меньше работы: какой сидерат выбратьВидео

19:19

У границы с РФ и Беларусью вводят жесткие ограничения: что известно

19:10

Украине грозит волна увольнений: Андрусив рассказал, как спасти бизнесмнение

19:07

Реактивные дроны атакуют Киев, есть прилет: что известно

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоКомнатные растенияВсе о салеУборкаСтирка
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять