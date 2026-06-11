США, НАТО и ЕС дали Путину сигнал по поводу Украины — какие решения готовятся

России не удалось достичь стратегической цели — расколоть единство Запада в вопросе поддержки Украины, что может усилить давление на Кремль, отметил Чаленко.

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США, НАТО и ЕС дали Путину сигнал по поводу Украины — о чем идет речь / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины

О чем сказал политолог Чаленко:

Россиянам не удалось посеять глубокий раскол в поддержке Украины

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На фоне обсуждения 21-го пакета санкций ЕС и решений в Палате представителей США о поддержке Украины формируется сигнал о сохранении единства Запада. Для России это означает, что ставка на раскол между Европой и Соединенными Штатами пока не срабатывает, а внешнеполитическое давление на Москву, наоборот, усиливается. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко

"Российская Федерация делает ставку на раскол в трансатлантическом пространстве в отношении поддержки Украины. Россияне постоянно работают на противопоставление политики Трампа политике европейских государств. То, что мы увидели в Палате представителей Соединенных Штатов по украинскому вопросу, те голосования, которые состоялись, — это на самом деле сигнал, что Штаты и в дальнейшем стоят на позиции поддержки Украины и завершения войны", — отметил он. видео дня

Чаленко отметил, что ни одна из сторон не заинтересована в бесконечном продолжении войны. Он обратил внимание, что Европа в последнее время активизировала свои действия, в частности ускорила подготовку и согласование 21-го пакета санкций, особенно после очередных масштабных российских атак на Украину.

Политолог также подчеркнул, что важным сигналом поддержки стало прибытие в Украину постоянных представителей стран Североатлантического совета во главе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также проведение заседания Совета Украина — НАТО. По его мнению, это имеет особое значение, поскольку ранее Соединенные Штаты и президент Дональд Трамп пытались дистанцировать Альянс от украинского вопроса.

"Штаты, правда, отдельно делали ставку на то, что они как бы вне НАТО в этом вопросе, но мы видим, что в Киев приехали все 32 постоянных представителя, включая Соединенные Штаты.Итак, все это действительно является серьезным сигналом для россиян: посеять затяжной и глубокий раскол в поддержке Украины не получилось. А значит, это дополнительный аргумент для перехода к реальным переговорам о завершении войны", — подытожил политолог.

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Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу Владимира Зеленского о возможной встрече с Владимиром Путиным, подчеркнув, что считает встречу Зеленского с Путиным позитивным шагом для завершения войны, а также назвал президента Украины и российского лидера "хорошими людьми" из двух "невероятных стран".

Также ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил о своей роли в сближении сторон к диалогу, отметив, что Украина и Россия должны самостоятельно договориться о завершении войны, а он лишь способствовал этому процессу, указывая на возможность компромиссного решения.

Как ранее сообщал Главред, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Гленн Корн рассказал, что обстрелы могут прекратиться до конца 2026 года, хотя это не будет означать окончательного завершения войны, и союзники должны и в дальнейшем поддерживать Украину для сохранения стабильности.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко — украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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