У россиян большие проблемы: ВСУ взорвали огромную колонну с топливом и боеприпасами

Украинские защитники атаковали колонну из около 50 грузовиков под оккупированным Армянском.

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ВСУ взорвали огромную колонну с топливом и боеприпасами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

Что известно:

Украинские силы атаковали колонну из 50 российских грузовиков

В грузовиках противника находились боеприпасы и топливо

На оккупированной территории Крыма под Армянском прогремели мощные взрывы. Украинские защитники нанесли удар по российской колонне из около 50 грузовиков. Оккупанты перевозили топливо и боеприпасы. Это подтвердил командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов с позывным "Перун", сообщает Суспільне.

Враг начал использовать дорогу через Армянск после того, как нашими защитниками был поврежден Чонгарский мост.

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"Соответственно, во время нанесения удара нам удалось попасть по грузовикам, которые везли топливо и боеприпасы. Там было примерно 50 машин, и часть из них была уничтожена", — подчеркнул он.

Известно, что в настоящее время Чонгарский мост на оккупированной территории Херсонской области непригоден для движения транспорта, там имеются критические повреждения конструкции. Наши удары по логистическим маршрутам значительно затруднили снабжение российских подразделений. Враг пытается найти альтернативные маршруты, в том числе с помощью понтонных переправ.

"Эта операция была бы невозможна, если бы другие подразделения не наносили удары по Мариуполю и дороге на Бердянск. Именно это привело к тому, что подразделения, стоящие на Гуляйпольском направлении, начали снабжаться не через автодороги Мариуполя, а через Крым. То есть они стали с помощью понтонов переправлять грузовики в Крым, а затем из Крыма ехать сюда. Мы это поняли, довольно быстро заблокировали им эти пути, продолжаем дальше ослаблять противника", - говорится в сообщении.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Удары по Чонгарскому мосту

Как сообщал Главред, участок Мелитополь — Чонгар является одним из ключевых логистических маршрутов оккупантов на юге. Украинские Силы обороны установили плотный огневой контроль над ним. Враг использовал этот участок для связи с временно оккупированным Крымом.

В 3-м отдельном полку специального назначения имени князя Святослава Храброго сообщили, что операторы беспилотных систем обеспечили постоянный воздушный контроль над участком. Дроны систематически поражают российскую военную технику и наносят удары по логистической инфраструктуре.

"В результате успешных действий наших подразделений уже существенно затруднена логистика в части снабжения армии РФ и топлива на полуостров", – сообщили в ССО.

Удары по мостам, ведущим в Крым - последние новости

Напомним, что дроны нанесли удар по мосту в районе Чонгара 7 июня, нанеся значительные повреждения дорожному полотну и приостановив движение. Это существенно повлияло на логистику российских оккупационных сил, затруднив поставки техники и грузов в Крым.

9 июня Чонгарский мост подвергся повторному удару украинских беспилотников, в результате чего движение было полностью остановлено, а транспортное сообщение между Херсонской областью и Крымом заблокировано. Это событие подтвердили в 1-м отдельном штурмовом полку ВСУ, который сообщил об использовании БПЛА FP-2 в операции.

Как сообщал Главред, движение через ключевой мост в районе Чонгара было остановлено из-за атак дронов в начале июня, о чем заявлял коллаборационист Владимир Сальдо. Он сообщал, что водителей заставляют использовать объездные пути через Армянск и Перекоп, поскольку инфраструктура моста постоянно повреждается.

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О персоне: Дмитрий "Перун" Филатов Дмитрий Филатов с позывным "Перун" — капитан Вооруженных сил Украины. Летом 2022 года он укомплектовал и возглавил разведку 7-го Центра ССО. "Перун" участвовал в Слобожанском наступлении в 2022 году. В ходе этого наступления были освобождены Купянск, Узловой и Лиман Первый. Филатов организовал захват вражеской огнеметной системы "Солнцепьок". Также он участвовал в обороне Бахмута, Кудрюмовки, Ивановки. В мае 2024 года он стал командиром 1-го отдельного штурмового полка. В 2025 году получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Об этом сообщает Википедия.

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