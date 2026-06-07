Мышеловка захлопывается: дроны удали по мосту на Крым, проезд перекрыт

По словам предателя Украины и коллаборанта Владимира Сальдо, водителей перенаправляют через Красноперекопск и Армянск.

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Мост на Крым получил серьезные повреждения / Коллаж Главред, фото: соцсети

Ключевые факты:

Сообщается о повреждении моста в районе Чонгара

Движение перенаправили через Армянск и Красноперекопск

В Севастополе ввели ограничения на продажу топлива

В районе Чонгара Генического района Херсонской области Украины по мосту, который соединяет оккупированную часть с Крымом, ударили дроны. В результате в дорожном полотне осталась дыра, а автомобили на мосту разворачивают.

Крымские паблики пишут, что нанесен удар по мосту в районе Чонгара, движение через пункт пропуска "Джанкой" перекрыто.

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По словам предателя Украины и коллаборанта Владимира Сальдо, водителей перенаправляют через Красноперекопск и Армянск.

"В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. Водителей перенаправляют через Красноперекопск и Армянск. На месте работают профильные службы", — заявил он.

Удар по мосту в Крыму / Фото: скриншот

Тем временем в Севастополе горючее будут продавать только один раз в неделю до 20 литров по QR коду, предупреждают оккупационные власти.

Крымский мост, атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Напомним, что дроны существенно нарушили логистику оккупантов, заблокировав сухопутный коридор в Крым, что создало сложности с поставками. Это повлияло на военную и гражданскую инфраструктуру региона. Оперативные службы продолжают работу по восстановлению путей.

Отметим, что удар дронов по российскому кораблю в Крыму вызвал широкий резонанс, подтверждая возросший уровень активности украинской авиации. Видео атаки было продемонстрировано венгерским военным экспертом. Инцидент подчеркивает уязвимость объектов в регионе.

Как ранее сообщал Главред, Силы специальных операций взяли под огневой контроль сухопутный коридор оккупантов в Крым, что существенно повысило давление на вражеские войска. Это создало новые вызовы для их логистики и стратегии обороны, усугубляя текущую ситуацию.

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