Мышеловка захлопывается: дроны удали по мосту на Крым, проезд перекрыт

Ключевые факты:
- Сообщается о повреждении моста в районе Чонгара
- Движение перенаправили через Армянск и Красноперекопск
- В Севастополе ввели ограничения на продажу топлива
В районе Чонгара Генического района Херсонской области Украины по мосту, который соединяет оккупированную часть с Крымом, ударили дроны. В результате в дорожном полотне осталась дыра, а автомобили на мосту разворачивают.
Крымские паблики пишут, что нанесен удар по мосту в районе Чонгара, движение через пункт пропуска "Джанкой" перекрыто.
По словам предателя Украины и коллаборанта Владимира Сальдо, водителей перенаправляют через Красноперекопск и Армянск.
"В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. Водителей перенаправляют через Красноперекопск и Армянск. На месте работают профильные службы", — заявил он.
Тем временем в Севастополе горючее будут продавать только один раз в неделю до 20 литров по QR коду, предупреждают оккупационные власти.
Напомним, что дроны существенно нарушили логистику оккупантов, заблокировав сухопутный коридор в Крым, что создало сложности с поставками. Это повлияло на военную и гражданскую инфраструктуру региона. Оперативные службы продолжают работу по восстановлению путей.
Отметим, что удар дронов по российскому кораблю в Крыму вызвал широкий резонанс, подтверждая возросший уровень активности украинской авиации. Видео атаки было продемонстрировано венгерским военным экспертом. Инцидент подчеркивает уязвимость объектов в регионе.
Как ранее сообщал Главред, Силы специальных операций взяли под огневой контроль сухопутный коридор оккупантов в Крым, что существенно повысило давление на вражеские войска. Это создало новые вызовы для их логистики и стратегии обороны, усугубляя текущую ситуацию.
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