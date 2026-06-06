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Дроны ССО взяли под огневой контроль сухопутный коридор оккупантов в Крым

Виталий Кирсанов
6 июня 2026, 17:29
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Ударные дроны спецназовцев системно уничтожают вражескую технику и разрушают логистические узлы на ключевом маршруте Мелитополь – Чонгар.
Дроны ССО взяли под воздушный контроль сухопутный путь в Крым
Дроны ССО взяли под воздушный контроль сухопутный путь в Крым / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Дроны ССО взяли под воздушный контроль сухопутный путь в Крым
  • Существенно затруднена доставка топлива на полуостров

Операторы беспилотных летательных аппаратов 3 полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины взяли под воздушный контроль часть сухопутного пути российских войск в оккупированный Крым.

Об этом сообщает 3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго.

видео дня

В частности, операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 3-го отдельного полка ССО установили воздушный контроль над участком сухопутного пути, по которому оккупационные войска направляются во временно оккупированный Крым.

Ударные дроны спецназовцев системно уничтожают вражескую технику и разрушают логистические узлы на ключевом маршруте Мелитополь - Чонгар.

"В результате успешных действий наших подразделений уже существенно затруднена логистика в части снабжения армии РФ и горючего на полуостров. Это только начало. Продолжение следует!", - отмечают в Силах специальных операций.

Дроны ССО взяли под огневой контроль сухопутный коридор оккупантов в Крым

Посмотреть видео можно здесь

Возможные сценарии освобождения Крыма

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявлял, что оккупированный полуостров Крым является важнейшим местом в российско-украинской войне.

По его словам, Украина должна продолжать наносить удары по аэродромам, остаткам флота, логистике и другим задействованным в войне объектам, чтобы россияне поняли, что они не могут там оставаться и Крым не приносит им никакой пользы.

"Это звучит немного упрощенно, но первая фаза… до освобождения Крыма – это изолировать его, перерезать дорогу на Джанкой, уничтожить мост. Второе – сделать его непригодным, невозможным для использования россиянами", – подчеркнул он.

Аэродромы Крым инфографика
Аэродромы Крыма / Инфографика: Главред

Уничтожение логистики оккупантов

Как сообщал Главред, бойцы Третьего армейского корпуса нанесли серию ударов по логистике российских оккупационных войск на ВОТ Луганщины. Операция охватила территории вплоть до пункта пропуска "Изварино".

Также в ГУР заявили об уничтожении техники и блокировании сухопутного коридора в Крым на юге Украины, что привело к серьезным проблемам с поставками топлива для оккупационных войск.

В ночь на 4 июня Силы беспилотных систем ВСУ поразили сторожевой корабль класса "Светляк" во временно оккупированном Крыму. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди.

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3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго

3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго (в/ч А0680) - это элитное воинское формирование в составе Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины.

Пункт постоянной дислокации подразделения находится в городе Кропивницкий.

Полк ведет свою историю от 10-й отдельной бригады спецназа, созданной в 1962 году. В сентябре 2000 года подразделение реорганизовали в 3-й отдельный полк. С 2016 года он официально вошел в состав созданных Сил специальных операций.

Название в честь правителя Киевской Руси князя Святослава Храброго полк получил указом президента Украины 22 августа 2018 года.

Полк принимает активное участие в боевых действиях на наиболее критических направлениях (Донецкая, Луганская области, юг Украины). Операторы полка эффективно используют современные ударные БПЛА и средства разведки для разрушения логистики и уничтожения техники противника.

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