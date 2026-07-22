Почему россияне хотят уничтожить Украину: историк назвал главное различие между народами

Историк Александр Алферов объяснил, почему кремлевская агрессия уходит корнями в века крепостного права и коллективной психологической травмы.

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Комплекс неполноценности россиян - почему Кремль хочет уничтожить Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Почему россияне хотят уничтожить Украину

Почему россияне считают Киев своим

Чем отличается менталитет украинцев и россиян

Украинская и российская нации развивались по принципиально разным цивилизационным моделям, в которых ключевую роль сыграл институт крепостного права. Об этом заявил глава Института национальной памяти Александр Алферов в интервью проекту "Крапивный" на YouTube, анализируя истоки агрессии Кремля против Украины.

Главред выяснил, в чем разница между украинцами и россиянами.

видео дня

Историк обращает внимание на социальную структуру, которая десятилетиями формировала мировоззрение населения соседнего государства.

"Россияне - это типичная рабская нация, в которой отсутствуют те ценности, которыми обладаем мы, европейцы. Там существует понятие крепостного права. Когда человек живет в одной деревне, подчиняется одному помещику, не получает образования, потому что оно ему просто не нужно - ведь у человека есть только одна функция", - отметил Алферов.

"Плачут от горя": разница в отношении к власти

По словам исследователя, разница в восприятии свободы ярко проявляется даже в отношении к власти и землевладельцам.

"Их мир - это ты живешь, ты выживаешь, и это хорошо. Над тобой есть господин (помещик). Где-то рядом есть церковь с Богом. Да, конечно, православие - это христианство в целом, это изначально религия рабов. И она очень сильно подошла для Московского царства. В Украине, которая знала крепостное право 80 лет, люди плачут от счастья, а в России плачут от горя. Они идут к своим господам, стоят на коленях перед усадьбами и говорят: "Не покидай нас"", - подчеркнул историк.

Смотрите видео о том, чем Россия отличается от Украины:

Комплекс неполноценности: почему Кремль хочет "уничтожить или присвоить" Киев

Алферов связывает современную агрессию с более глубокой психологической травмой, формировавшейся в российском обществе на протяжении веков историографических манипуляций.

"И россияне, и украинцы страдают комплексом неполноценности. У них он возник потому, что в их огромной истории, которую они строят уже 400 лет - начиная с царских заказов и заканчивая сегодняшними историками - всё опирается на наследие Руси, но Киев не их. И у них возникает комплекс неполноценности: он должен быть либо их, либо ничьим, либо разрушенным. Именно это они и хотели продемонстрировать нам в конце февраля", - убежден эксперт.

Смотрите видео о том, почему Россия начала войну против Украины:

Исследователь добавляет, что подобная неуверенность частично перешла и в часть украинского общества из-за десятилетий целенаправленной пропаганды соседней империи.

"У нас есть комплекс неполноценности, который мы, собственно, переняли от россиян. Потому что они с XIX века начали говорить, что нет такой нации, как украинцы. Что малоросы - это ответвление великорусского народа. Что нет малорусской нации, а язык - это лишь диалект великорусского наречия", - добавил Алферов.

Александр Алферов / Инфографика: Главред

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О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983 года, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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