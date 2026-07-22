Почему россияне хотят уничтожить Украину: историк назвал главное различие между народами

О чем идет речь в материале:
- Почему россияне хотят уничтожить Украину
- Почему россияне считают Киев своим
- Чем отличается менталитет украинцев и россиян
Украинская и российская нации развивались по принципиально разным цивилизационным моделям, в которых ключевую роль сыграл институт крепостного права. Об этом заявил глава Института национальной памяти Александр Алферов в интервью проекту "Крапивный" на YouTube, анализируя истоки агрессии Кремля против Украины.
Главред выяснил, в чем разница между украинцами и россиянами.
Историк обращает внимание на социальную структуру, которая десятилетиями формировала мировоззрение населения соседнего государства.
"Россияне - это типичная рабская нация, в которой отсутствуют те ценности, которыми обладаем мы, европейцы. Там существует понятие крепостного права. Когда человек живет в одной деревне, подчиняется одному помещику, не получает образования, потому что оно ему просто не нужно - ведь у человека есть только одна функция", - отметил Алферов.
"Плачут от горя": разница в отношении к власти
По словам исследователя, разница в восприятии свободы ярко проявляется даже в отношении к власти и землевладельцам.
"Их мир - это ты живешь, ты выживаешь, и это хорошо. Над тобой есть господин (помещик). Где-то рядом есть церковь с Богом. Да, конечно, православие - это христианство в целом, это изначально религия рабов. И она очень сильно подошла для Московского царства. В Украине, которая знала крепостное право 80 лет, люди плачут от счастья, а в России плачут от горя. Они идут к своим господам, стоят на коленях перед усадьбами и говорят: "Не покидай нас"", - подчеркнул историк.
Смотрите видео о том, чем Россия отличается от Украины:
Комплекс неполноценности: почему Кремль хочет "уничтожить или присвоить" Киев
Алферов связывает современную агрессию с более глубокой психологической травмой, формировавшейся в российском обществе на протяжении веков историографических манипуляций.
"И россияне, и украинцы страдают комплексом неполноценности. У них он возник потому, что в их огромной истории, которую они строят уже 400 лет - начиная с царских заказов и заканчивая сегодняшними историками - всё опирается на наследие Руси, но Киев не их. И у них возникает комплекс неполноценности: он должен быть либо их, либо ничьим, либо разрушенным. Именно это они и хотели продемонстрировать нам в конце февраля", - убежден эксперт.
Смотрите видео о том, почему Россия начала войну против Украины:
Исследователь добавляет, что подобная неуверенность частично перешла и в часть украинского общества из-за десятилетий целенаправленной пропаганды соседней империи.
"У нас есть комплекс неполноценности, который мы, собственно, переняли от россиян. Потому что они с XIX века начали говорить, что нет такой нации, как украинцы. Что малоросы - это ответвление великорусского народа. Что нет малорусской нации, а язык - это лишь диалект великорусского наречия", - добавил Алферов.
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О личности: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983 года, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.
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