Умер украинский артист и танцор, который выступал в победоносном Евровидении

Кратко:
- Что случилось с танцором
- Кто сообщил о потере
Сегодня стало известно о том, что скончался популярный украинский артист и танцор, который вместе с Русланой представлял Украину на Евровидении, Александр Гарбарчук.
Об этом на своей странице в Instagram сообщила певица Руслана.
"Сегодня ночью не стало моего ближайшего Друга. И это момент, который очень тяжело пережить. От нас ушел наш Саша Гарбарчук. Ни слова не в состоянии описать, что он для меня значит", - написала она.
По ее словам, вместе с Сашей они объездили весь мир. "С которым мы дали сотни, если не тысячи концертов, стоявший со мной на сцене Евровидения. Настоящий, безграничный, веселый, искренний, талантливый, патриотитический, драйвовый, вдохновенный – таким был и таким навсегда останется в наших сердцах. Боль такая, что сейчас тяжело даже дышать.Я сочувствую жене Наде, детям, брату и всей семье", - добавила Руслана.
Артист болел раком желудка, с которым боролся на протяжении нескольких лет. Печальную весть также сообщила певица и телеведущая Лилия Ваврин в Facebook.
Александр Гарбарчук был солистом балета "Жизнь". Именно этот коллектив вместе с Русланой 2004 представил Украину на "Евровидении" в Стамбуле с легендарным номером "Дикие танцы", который принес стране первую победу в истории конкурса.
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О персоне: Руслана Лыжичко
Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.
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