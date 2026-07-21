Умер украинский артист и танцор, который выступал в победоносном Евровидении

Руслана сообщила о смерти профессионального артиста и близкого друга.

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Умер популярный украинский артист / Коллаж Главред, фото instagram.com/ruslana.lyzhychko

Кратко:

Что случилось с танцором

Кто сообщил о потере

Сегодня стало известно о том, что скончался популярный украинский артист и танцор, который вместе с Русланой представлял Украину на Евровидении, Александр Гарбарчук.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила певица Руслана.

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"Сегодня ночью не стало моего ближайшего Друга. И это момент, который очень тяжело пережить. От нас ушел наш Саша Гарбарчук. Ни слова не в состоянии описать, что он для меня значит", - написала она.

Умер танцор и артист Александр Гарбарчук / Фото Instagram/ruslana.lyzhychko

По ее словам, вместе с Сашей они объездили весь мир. "С которым мы дали сотни, если не тысячи концертов, стоявший со мной на сцене Евровидения. Настоящий, безграничный, веселый, искренний, талантливый, патриотитический, драйвовый, вдохновенный – таким был и таким навсегда останется в наших сердцах. Боль такая, что сейчас тяжело даже дышать.Я сочувствую жене Наде, детям, брату и всей семье", - добавила Руслана.

Умер танцор и артист Александр Гарбарчук / Фото Instagram/ruslana.lyzhychko

Артист болел раком желудка, с которым боролся на протяжении нескольких лет. Печальную весть также сообщила певица и телеведущая Лилия Ваврин в Facebook.

Александр Гарбарчук был солистом балета "Жизнь". Именно этот коллектив вместе с Русланой 2004 представил Украину на "Евровидении" в Стамбуле с легендарным номером "Дикие танцы", который принес стране первую победу в истории конкурса.

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О персоне: Руслана Лыжичко Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.

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