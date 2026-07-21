Огородники раскрыли секрет крупных помидоров: нужно успеть до конца июля

Садовод-эксперт объяснила, почему удаление побегов до конца месяца существенно влияет на размер и вкус плодов.

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Уход за помидорами в июле / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему удаление побегов увеличивает размер плодов

Сколько времени занимает эта процедура

Каждый огородник хочет, чтобы выращенные собственными руками помидоры были крупными, сочными и вкусными. Однако, чтобы этого добиться, нужно регулярно ухаживать за растением.

Главред решил разобраться, что нужно делать с помидорами в июле, чтобы урожай был обильным.

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Как увеличить урожай помидоров

Огородники могут существенно увеличить размер и сочность помидоров, если выполнят одну простую процедуру до конца июля - удалят с кустов боковые побеги, пишет express.co.uk.

Конец июля приходится на разгар вегетационного периода томатов, когда на растении уже появилось немало мелких зеленых плодов, и именно в это время решение садовода определяет, какими они вырастут к сбору урожая.

Почему нужно обрезать боковые побеги на помидорах

Побеги - это дополнительные лозы, которые растение развивает параллельно с плодами и которые впоследствии могут превратиться в новые стебли с цветами. Они позволяют кусту разрастаться, но отнимают ресурсы у уже имеющихся помидоров.

"Удаление боковых побегов действительно способствует увеличению размеров помидоров. В целом вы получите меньше плодов, поскольку у вас будет меньше ветвей, но те плоды, которые даст ваше растение, будут крупнее. Это потому, что удаление боковых побегов уменьшает конкуренцию за питательные вещества и сосредотачивает энергию растения на производстве более крупных плодов", - пояснила садовод Линда Ли.

Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

Как распознать и удалить побег

Побег выглядит как небольшой листовой росток, вырастающий из места соединения листа со стеблем. Главная сложность - не перепутать его с цветочным пучком, на котором должны появиться соцветия помидоров: именно этот участок трогать нельзя.

Когда побег точно определен, его достаточно осторожно зажать между большим и указательным пальцами и отломать - процедура занимает считанные секунды.

Если побег успел подрасти и затвердеть, понадобятся ножницы или секатор: срезать следует как можно ближе к основному стеблю, чтобы не повредить растение.

Как обрезать листья помидоров - видео:

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