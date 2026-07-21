Огородники раскрыли секрет крупных помидоров: нужно успеть до конца июля

Вы узнаете:
- Почему удаление побегов увеличивает размер плодов
- Сколько времени занимает эта процедура
Каждый огородник хочет, чтобы выращенные собственными руками помидоры были крупными, сочными и вкусными. Однако, чтобы этого добиться, нужно регулярно ухаживать за растением.
Главред решил разобраться, что нужно делать с помидорами в июле, чтобы урожай был обильным.
Как увеличить урожай помидоров
Огородники могут существенно увеличить размер и сочность помидоров, если выполнят одну простую процедуру до конца июля - удалят с кустов боковые побеги, пишет express.co.uk.
Конец июля приходится на разгар вегетационного периода томатов, когда на растении уже появилось немало мелких зеленых плодов, и именно в это время решение садовода определяет, какими они вырастут к сбору урожая.
Почему нужно обрезать боковые побеги на помидорах
Побеги - это дополнительные лозы, которые растение развивает параллельно с плодами и которые впоследствии могут превратиться в новые стебли с цветами. Они позволяют кусту разрастаться, но отнимают ресурсы у уже имеющихся помидоров.
"Удаление боковых побегов действительно способствует увеличению размеров помидоров. В целом вы получите меньше плодов, поскольку у вас будет меньше ветвей, но те плоды, которые даст ваше растение, будут крупнее. Это потому, что удаление боковых побегов уменьшает конкуренцию за питательные вещества и сосредотачивает энергию растения на производстве более крупных плодов", - пояснила садовод Линда Ли.
Как распознать и удалить побег
Побег выглядит как небольшой листовой росток, вырастающий из места соединения листа со стеблем. Главная сложность - не перепутать его с цветочным пучком, на котором должны появиться соцветия помидоров: именно этот участок трогать нельзя.
Когда побег точно определен, его достаточно осторожно зажать между большим и указательным пальцами и отломать - процедура занимает считанные секунды.
Если побег успел подрасти и затвердеть, понадобятся ножницы или секатор: срезать следует как можно ближе к основному стеблю, чтобы не повредить растение.
Как обрезать листья помидоров - видео:
Читайте также:
- Не требуют постоянного полива: какие цветы украсят участок даже в засушливое лето
- Сорняки засохнут за день вместе с корнями: простое средство из кухни
- Томаты будут сладкими как мёд и без трещин: простая схема подкормки на стадии созревания
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред