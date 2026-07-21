Древнее украинское слово "реманент": что оно на самом деле означает

Лингвисты проследили путь этого слова от латинского remanēns до современного украинского языка через польский язык.

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Что такое "реманент" / Коллаж: Главред, фото: magnific, wikipedia

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Вы узнаете:

Откуда происходит слово "реманент"

Чем оно отличается от инвентаря

Как это слово употребляли классики украинской литературы

Слово "реманент" украинцы слышат в школе, спортзале или на огороде, но редко могут объяснить, что оно на самом деле означает и откуда пришло в язык. Для одних это слово ассоциируется с сельским хозяйством, для других - со спортивным оборудованием или хозяйственными принадлежностями.

В зависимости от контекста "реманент" может означать как отдельный предмет, так и целый комплект необходимого снаряжения: сельскохозяйственный, спортивный, пожарный или рыболовный реманент. Отдельным значением является даже "живой реманент" - так называют рабочий, молочный и мясной скот, пишет 24 Канал.

Откуда происходит слово "реманент"

Термин пришел в украинский язык не напрямую из латыни, а через посредство другого европейского языка. Изначально он означал вовсе не инструменты, а то, что оставалось после проверки или учета имущества.

Слово "реманент" заимствовано из польского "remanent", которое, в свою очередь, происходит от латинского remanēns - "то, что остается". Изначально термин относился к имуществу, которое оставалось после проверки или учета, и лишь впоследствии приобрел значение оборудования и хозяйственной утвари.

В украинском языке это слово известно уже более века и зафиксировано в академических словарях и художественной литературе. Оно считается нормативным и употребляется как в быту, так и в профессиональной речи - свидетельством этого является его присутствие в произведениях классиков.

"Був у нього реманент: два плуги, три борони, малесенька віялочка", - писал Григорий Тютюнник.

Похожий образ хозяйственного орудия встречается и у другого украинского прозаика, который подробно описывал садовый инвентарь персонажей.

"В саду стояла присадкувата комора, схожа на печерицю, де переховувались заступи, граблі, пилки, апарати для розбризкування отрути – увесь необхідний садовий реманент", - писал Олесь Донченко.

Чем реманент отличается от инвентаря

Со временем слово "реманент" начало конкурировать с другим термином, обозначающим орудия труда, - "инвентарь". Однако и это слово не является исконно украинским, а заимствовано, правда, из другого источника.

"Инвентарь" пришел в украинский язык из немецкого: Inventár, а в XVIII веке - Inventarium, означал "инвентарь, старая мебель, вещи". В латыни же inventarium употреблялось для обозначения описи или списка - того, что служит для нахождения вещей.

Разница между двумя словами - не только в происхождении, но и в значении. Чаще всего "инвентарь" означает имущество или перечень имущества, тогда как "реманент" чаще указывает именно на орудия, снаряжение и оборудование для конкретной работы или деятельности.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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