Россия ударила по центру Одессы ракетами и БПЛА: есть раненые

Вражеская атака на Одесскую область привела к разрушению гражданской инфраструктуры.

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Удар по Одессе / Коллаж: Главред, фото: Одесская ОВА

Что известно:

Россия нанесла комбинированный удар по Одессе.

Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Два человека пострадали

21 июля российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе. В результате вражеской атаки поврежден жилой дом. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали люди. В настоящее время правоохранительные органы и городские службы уточняют все последствия атаки, в частности масштабы повреждений и количество пострадавших.

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"Известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки. Это 17-летний парень и 23-летняя девушка. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказал Лысак.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в центре Одессы повреждена гражданская инфраструктура. По его словам, повреждены фасад и остекление четырехэтажного жилого дома, а также прилегающие здания. Кроме того, взрывной волной повреждены легковые автомобили, припаркованные рядом.

Также в Одесском районе в результате ракетного удара взрывной волной поврежден частный жилой дом.

Почему РФ сосредоточила атаки на Одесской области - объяснение Игната

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что Одесская область остается одной из главных целей России из-за своего стратегического расположения. Длинное морское побережье, порты, логистическая инфраструктура и близость к Румынии и Молдове делают регион приоритетным для врага.

По его словам, оккупанты наносят комбинированные удары с самолетов и из временно оккупированного Крыма, используя ракеты Х-59, Х-31П, "Оникс", Х-22, а также дроны Shahed, "Гербера" и баражирующие боеприпасы "Бандероль".

Ракета Бандероль / Инфографика: Главред

"Противник начал часто использовать баражирующие боеприпасы "Бандероль" - гибрид дрона с ракетой. Доля реактивных БПЛА постоянно растет. Мы видим, что враг чаще использует реактивные беспилотники на различных направлениях", - сказал Игнат.

Удары по Одессе - последние новости

Как сообщал Главред, утром 20 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. По словам главы Одесской ОВА Сергея Лысака, в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура.

Также 19 июля российские войска вблизи Одессы атаковали торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое перевозило кукурузу. На борту находились 17 граждан Сирии и Индии, а также украинский лоцман.

Кроме того, российские войска нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области и атаковали в акватории Чёрного моря иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды. В результате атаки погиб один человек, ещё трое получили ранения и были госпитализированы.

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О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) - глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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