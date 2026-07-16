Взрыв в Одессе прогремел в День траура: первые детали ракетного удара РФ

Кратко:
- Россия вновь атаковала Одессу утром 16 июля
- Повреждены учебные заведения, детали уточняются
- Одесса скорбит по жертвам предыдущего удара
Утром 16 июля в Одессе прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ракеты в направлении города.
Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, с самого утра враг атаковал Одессу.
"Повреждены учебные заведения. Детали выясняем", - написал он.
Лысак также напомнил, что сегодня в городе объявлен День траура по трем погибшим в результате вчерашней утренней атаки.
"Непоправимая потеря. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память каждому, чью жизнь оборвала российская агрессия", - добавил глава ГВА.
Атаки РФ на Одессу - новости
Как писал Главред, вечером 14 июля в Одессе прогремели взрывы. В городе зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры.
Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что обошлось без пострадавших. Взрывной волной были повреждены и выбиты окна.
Утром в среду, 15 июля, в Одессе прогремела серия взрывов. Перед этим мониторы сообщали о движении управляемых авиационны ракет в направлении города.
В Одессе в результате ракетного удара поврежден многоэтажный жилой дом. К сожалению, погибли три человека, ещё как минимум трое пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Спасатели спасли трёх жильцов, среди которых двое детей
В целом, комбинированная ракетно-дроновая атака на Одесскую область продолжается уже пятые сутки подряд.
15 июля мониторы предупреждали, что оккупанты готовят новый ракетный удар по Украине. Наибольшая угроза в случае применения авиации сохраняется для Одессы и других южных регионов Украины.
"Флэш" предупредил о новой тактике ракетных ударов РФ
Страна-агрессор Россия имеет в своём распоряжении лишь несколько сотен баллистических ракет, а не тысячи. Основную ставку в ударах по Украине она делает на комплекс "Искандер". Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов в интервью Главреду.
По его словам, часть боеприпасов попадает на фронт чуть ли не сразу с конвейера.
"По датам мы видим, что с некоторыми ракетами у них наблюдается дефицит. Также мы видим, что "Шахеды" производятся и отправляются к нам прямо с заводов. Но если говорить об "Искандерах" и С-400, то видно, что запас ракет у них есть", - отметил Бескрестнов.
Масштабы производства комплекса "Искандер", по словам советника, позволяют Москве планировать одновременные массированные атаки и в то же время создают проблему для системы противоракетной обороны Украины.
"С такими запасами плюс-минус 20–30 ракет для атаки на нас - это возможно. Производство "Искандеров" у них составляет где-то 60–70 ракет в месяц. И, к сожалению, Россия производит больше "Искандеров", чем мы можем получить антибаллистических ракет для Patriot. Поэтому я считаю, что нужно рассказывать украинцам об этой ситуации. Зачем жить в иллюзии?" - подчеркнул Бескрестнов.
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