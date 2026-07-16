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Взрыв в Одессе прогремел в День траура: первые детали ракетного удара РФ

Анна Ярославская
16 июля 2026, 08:01
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Утром под удар попали учебные заведения. Сегодня город скорбит по трем погибшим в Одессе накануне.
Ракетный удар
В Одессе произошел взрыв после ракетной тревоги / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ, скриншот

Кратко:

  • Россия вновь атаковала Одессу утром 16 июля
  • Повреждены учебные заведения, детали уточняются
  • Одесса скорбит по жертвам предыдущего удара

Утром 16 июля в Одессе прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ракеты в направлении города.

Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, с самого утра враг атаковал Одессу.

видео дня

"Повреждены учебные заведения. Детали выясняем", - написал он.

Лысак также напомнил, что сегодня в городе объявлен День траура по трем погибшим в результате вчерашней утренней атаки.

"Непоправимая потеря. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память каждому, чью жизнь оборвала российская агрессия", - добавил глава ГВА.

Атаки РФ на Одессу - новости

Как писал Главред, вечером 14 июля в Одессе прогремели взрывы. В городе зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что обошлось без пострадавших. Взрывной волной были повреждены и выбиты окна.

Утром в среду, 15 июля, в Одессе прогремела серия взрывов. Перед этим мониторы сообщали о движении управляемых авиационны ракет в направлении города.

В Одессе в результате ракетного удара поврежден многоэтажный жилой дом. К сожалению, погибли три человека, ещё как минимум трое пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Спасатели спасли трёх жильцов, среди которых двое детей

В целом, комбинированная ракетно-дроновая атака на Одесскую область продолжается уже пятые сутки подряд.

15 июля мониторы предупреждали, что оккупанты готовят новый ракетный удар по Украине. Наибольшая угроза в случае применения авиации сохраняется для Одессы и других южных регионов Украины.

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Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

"Флэш" предупредил о новой тактике ракетных ударов РФ

Страна-агрессор Россия имеет в своём распоряжении лишь несколько сотен баллистических ракет, а не тысячи. Основную ставку в ударах по Украине она делает на комплекс "Искандер". Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов в интервью Главреду.

По его словам, часть боеприпасов попадает на фронт чуть ли не сразу с конвейера.

"По датам мы видим, что с некоторыми ракетами у них наблюдается дефицит. Также мы видим, что "Шахеды" производятся и отправляются к нам прямо с заводов. Но если говорить об "Искандерах" и С-400, то видно, что запас ракет у них есть", - отметил Бескрестнов.

Масштабы производства комплекса "Искандер", по словам советника, позволяют Москве планировать одновременные массированные атаки и в то же время создают проблему для системы противоракетной обороны Украины.

"С такими запасами плюс-минус 20–30 ракет для атаки на нас - это возможно. Производство "Искандеров" у них составляет где-то 60–70 ракет в месяц. И, к сожалению, Россия производит больше "Искандеров", чем мы можем получить антибаллистических ракет для Patriot. Поэтому я считаю, что нужно рассказывать украинцам об этой ситуации. Зачем жить в иллюзии?" - подчеркнул Бескрестнов.

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

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