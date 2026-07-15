Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Регионы

Среди пострадавших – ребенок, есть "прилеты": РФ ударила по Сумам и Одессе

Алексей Тесля
15 июля 2026, 00:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Армия РФ ударила по Одессе и Сумам, есть раненые и разрушения в городах.
Screenshot
РФ нанесла удар по Сумам / Коллаж: Главред, фото: t.me/kobzarartemsn

Главное:

  • Атака на Сумы привела к ранению семи человек
  • По Одессе был нанесен очередной удар

Армия страны-агрессора РФ нанесла новые воздушные удары по мирным украинским городам во вторник вечером, 14 июля.

Вечерняя атака на Сумы привела к ранению семи человек, среди которых 11-летний мальчик, сообщает исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзар.

видео дня

У пострадавшего ребенка медики зафиксировали острую ситуационную реакцию на стресс, уточнил он.

По его словам, из семи пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии.

"Число пострадавших возросло до семи. Из семи пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии. Шестерых пострадавших доставили в медицинские учреждения. Двое мужчин после осмотра переведены на амбулаторное лечение", – сообщил Кобзар вечером во вторник.

Кроме того, у 11-летнего мальчика наблюдалась острая ситуационная реакция на стресс.

Удар РФ по Одессе: последствия

Во время воздушной тревоги по Одессе был нанесен очередной удар. По информации начальника Одесской областной военной администрации Сергея Лысака, в городе зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры.

Глава ОВА призвал жителей оставаться в безопасных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, которая на момент сообщения продолжалась.

По предварительной информации, в результате удара повреждения получила гражданская инфраструктура. В частности, пострадала территория одного из городских предприятий. Информация о масштабах разрушений и возможных последствиях уточняется.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Жданов назвал наиболее уязвимые для ударов РФ регионы Украины

Военный эксперт Олег Жданов считает, что наиболее высокая вероятность российских обстрелов сохраняется в приграничных и прифронтовых регионах Украины. По его словам, именно эти территории находятся в радиусе действия российских средств поражения, поэтому риск атак на объекты критической инфраструктуры остается значительным.

Кроме того, эксперт отметил, что российские силы продолжают наносить удары по логистической инфраструктуре. По его мнению, подобные действия направлены на создание трудностей в транспортном сообщении и нарушении системы снабжения украинских подразделений.

Удары РФ по Украине: новости по теме

Как писал Главред, российская атака на Киев ранее привела к масштабным разрушениям и новым жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что ПВО не сбила ни одной баллистики и Циркона. Враг нанес комбинированный удар по Киеву, задействовав 419 средств воздушного нападения, из которых удалось сбить 363 цели.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему ПВО не сбила баллистику. Наибольшее число жертв зафиксировано в Подольском и Дарницком районах столицы.

Читайте также:

О персоне: Сергей Лысак

Сергей Лысак - украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года - председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Одессы новости Сум взрыв
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Среди пострадавших – ребенок, есть "прилеты": РФ ударила по Сумам и Одессе

Среди пострадавших – ребенок, есть "прилеты": РФ ударила по Сумам и Одессе

00:45Регионы
Путин в тисках: диктатор может использовать прекращение огня против Украины

Путин в тисках: диктатор может использовать прекращение огня против Украины

22:22Аналитика
В Кремле заявили о срыве переговоров и напомнили об условиях Путина для Украины

В Кремле заявили о срыве переговоров и напомнили об условиях Путина для Украины

21:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как стирать тюль, чтобы он был как новый: большинство упускает один важный этап

Как стирать тюль, чтобы он был как новый: большинство упускает один важный этап

Китайский гороскоп на завтра, 15 июля: Собакам - осторожность, Быкам - экономия

Китайский гороскоп на завтра, 15 июля: Собакам - осторожность, Быкам - экономия

"Рыдаю всю ночь": Камалия пережила измену возлюбленного с подругой

"Рыдаю всю ночь": Камалия пережила измену возлюбленного с подругой

Обычный кофе станет в разы вкуснее: какой ингредиент нужно добавить

Обычный кофе станет в разы вкуснее: какой ингредиент нужно добавить

Как увеличить урожай томатов на 75%: три приема, чтобы собирать по 25 помидоров с куста

Как увеличить урожай томатов на 75%: три приема, чтобы собирать по 25 помидоров с куста

Последние новости

02:05

Ученые обнаружили загадочную планету-гигант: она удивила даже астрономов

00:45

Среди пострадавших – ребенок, есть "прилеты": РФ ударила по Сумам и Одессе

14 июля, вторник
23:48

Лучшее время суток для полива растений в жару: раскрыта главная хитростьВидео

23:27

Кто является организатором покушения на Ермолаева в Монако: СМИ узнали детали

23:09

Ракетная программа Украины: в Минобороны раскрыли неожиданную схему по ЗРК

"Корецкий станет улучшенной версией Гончарука": Клочок — о возможном новом премьере«Корецкий станет улучшенной версией Гончарука»: Клочок — о возможном новом премьере
23:03

В России могут отменить выборы в Госдуму: какой сценарий готовят в регионахВидео

22:52

Как фотографии детей могут навлечь беду — народные приметы о снимках

22:38

Эликсир молодости существует: 76-летняя Вера Вонг ошарашила своим видом

22:26

Время больших перемен: четыре знака зодиака, у которых проблемы исчезнут 15 июля

Реклама
22:22

Путин в тисках: диктатор может использовать прекращение огня против Украины

22:16

Муравьи больше не вернутся: самое простое средство действует безотказноВидео

21:53

Ранняя осень или затяжные дожди: о чём расскажут приметы 15 июля

21:47

В Кремле заявили о срыве переговоров и напомнили об условиях Путина для Украины

21:12

Что поможет Украине выиграть решающую фазу войны: в NYT раскрыли главное условие

21:12

Таро-прогноз на новолуние в июле 2026: кого ждет триумф, а кого - застой в деньгахВидео

21:01

Владимир Колот: История Ocean Plaza подтверждает системную проблему украинской приватизации

20:50

"Большая вероятность": Трамп сказал, подпишет ли законопроект о санкциях против РФ

20:21

Анжелика Варум изменилась до неузнаваемости: как она выглядит

20:20

Урожай клубники побьет рекорды: 5 приемов, которые нужно сделать в июле после сбора ягодВидео

19:56

Оккупанты атаковали в Черном море два судна, капитан одного из них погиб

Реклама
19:54

Многие пользуются стиралкой неправильно: раскрыта главная опасностьВидео

19:35

Европейские журналисты выявили непрозрачные схемы поставок дронов для ВСУ

19:20

В Украине может появиться новый сигнал воздушной тревоги – что он значит

19:10

Одесса пережила самый интенсивный удар с 2023 года: Коваленко назвал цель РФмнение

18:51

До конца 2026 года жизнь четырех знаков зодиака изменится навсегда - кто они

18:49

Силы обороны прорвали оборону и отбросили врага: в DeepState назвали направления

18:48

В стене больницы нашли тайное послание британской принцессы Дианы: что там былоВидео

18:43

Новолуние дарит шанс на перемены: как загадать желание правильно

18:13

Одежда в секонд-хендах разочаровывает покупателей: что изменилосьВидео

17:56

В Голливуде снимут обновленную версию "Кошмара на улице Вязов"Видео

17:53

Франция передаст Украине истребители Rafale и не только: когда их получат ВСУ

17:47

Смешивать запрещено: какие средства для уборки опасны для здоровья

17:43

"Люблю Москву и Россию": Хюррем из "Великолепного века" оскандалилась признанием

17:38

Почему взрывы в Киеве прогремели до объявления тревоги: ответ Минобороны

17:17

Тышкевич и Томусяк снялись в нежном "беременном" видео

17:14

Почтальон своими руками построил дворец из камней: его признали шедевромВидео

16:55

Почему 15 июля нужно отложить важные решения: какой церковный праздник

16:51

Как увеличить урожай томатов на 75%: три приема, чтобы собирать по 25 помидоров с кустаВидео

16:43

"Аура Моники": младшая дочь Беллуччи поразила первым появлением на подиумеВидео

16:19

Заснет за считанные минуты: мама показала, как успокоить младенца после перегула

Реклама
16:09

Детская головоломка со спичками, которая заставляет мозг "закипеть"Видео

16:05

Гороскоп Таро на завтра 15 июля: Овнам - слушать сердце, Весам - разобраться

15:55

"Желаю еще больше драйва": генеральный директор "Укроборонпрома" уволился

15:53

Будущий урожай клубники можно удвоить уже в июле: что нужно сделать с кустами

15:49

Что станет первым этапом завершения войны: названа главная цель Путина по Украине

15:45

Как стильно носить платье-комбинацию: самый элегантный тренд лета 2026

15:45

Подозревается в убийстве гражданских: задержан экс-командир 155-й ОМБр - детали

15:34

Стоцкая снова засветила мини-Киркорова: певица похвасталась новыми фото

15:23

Девушка сделала тест ДНК ради любопытства и нашла отца-миллиардера

15:21

Достойно прошли самый сложный год: в СМИ оценили результаты работы правительства Юлии Свириденко

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять