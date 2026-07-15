Среди пострадавших – ребенок, есть "прилеты": РФ ударила по Сумам и Одессе

Армия РФ ударила по Одессе и Сумам, есть раненые и разрушения в городах.

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РФ нанесла удар по Сумам / Коллаж: Главред, фото: t.me/kobzarartemsn

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Атака на Сумы привела к ранению семи человек

По Одессе был нанесен очередной удар

Армия страны-агрессора РФ нанесла новые воздушные удары по мирным украинским городам во вторник вечером, 14 июля.

Вечерняя атака на Сумы привела к ранению семи человек, среди которых 11-летний мальчик, сообщает исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзар.

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У пострадавшего ребенка медики зафиксировали острую ситуационную реакцию на стресс, уточнил он.

По его словам, из семи пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии.

"Число пострадавших возросло до семи. Из семи пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии. Шестерых пострадавших доставили в медицинские учреждения. Двое мужчин после осмотра переведены на амбулаторное лечение", – сообщил Кобзар вечером во вторник.

Кроме того, у 11-летнего мальчика наблюдалась острая ситуационная реакция на стресс.

Удар РФ по Одессе: последствия

Во время воздушной тревоги по Одессе был нанесен очередной удар. По информации начальника Одесской областной военной администрации Сергея Лысака, в городе зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры.

Глава ОВА призвал жителей оставаться в безопасных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, которая на момент сообщения продолжалась.

По предварительной информации, в результате удара повреждения получила гражданская инфраструктура. В частности, пострадала территория одного из городских предприятий. Информация о масштабах разрушений и возможных последствиях уточняется.

/ Инфографика: Главред

Жданов назвал наиболее уязвимые для ударов РФ регионы Украины

Военный эксперт Олег Жданов считает, что наиболее высокая вероятность российских обстрелов сохраняется в приграничных и прифронтовых регионах Украины. По его словам, именно эти территории находятся в радиусе действия российских средств поражения, поэтому риск атак на объекты критической инфраструктуры остается значительным.

Кроме того, эксперт отметил, что российские силы продолжают наносить удары по логистической инфраструктуре. По его мнению, подобные действия направлены на создание трудностей в транспортном сообщении и нарушении системы снабжения украинских подразделений.

Удары РФ по Украине: новости по теме

Как писал Главред, российская атака на Киев ранее привела к масштабным разрушениям и новым жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что ПВО не сбила ни одной баллистики и Циркона. Враг нанес комбинированный удар по Киеву, задействовав 419 средств воздушного нападения, из которых удалось сбить 363 цели.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему ПВО не сбила баллистику. Наибольшее число жертв зафиксировано в Подольском и Дарницком районах столицы.

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О персоне: Сергей Лысак Сергей Лысак - украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года - председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации, сообщает Википедия.

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