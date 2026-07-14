Будущий урожай клубники можно удвоить уже в июле: что нужно сделать с кустами

Правильный уход за кустами клубники после сбора ягод определяет, каким будет урожай уже следующим летом.

https://glavred.info/sad-ogorod/budushchiy-urozhay-klubniki-mozhno-udvoit-uzhe-v-iyule-chto-nuzhno-sdelat-s-kustami-10780556.html Ссылка скопирована

Что нужно делать с клубникой в июле / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня

Почему июль критически важен для клубники

Какие удобрения внести после плодоношения

Как защитить кусты от болезней и вредителей

Большинство дачников допускают роковую ошибку: как только последняя ягода исчезает с грядки, о клубнике забывают до следующей весны. Однако агрономы предупреждают, что именно в июле решается судьба будущего урожая.

Сейчас растение не отдыхает, а закладывает цветочные почки на следующий год, восстанавливает корни и наращивает новую зеленую массу. Если проигнорировать этот период, вместо крупных сладких ягод следующим летом можно получить мелкие и некрепкие плоды, пишет ТСН.

Чтобы клубничные кусты легко перенесли зиму и порадовали вас своей урожайностью в следующем сезоне, выполните 6 золотых правил ухода.

1. Удаление старой листвы и лишних усов

Вооружитесь острым секатором и проведите ревизию на грядках:

Удалите всю сухую, пожелтевшую и покрытую пятнами листву. Это омолодит куст и уничтожит укрытие для грибковых спор.

Если вы не планируете расширять плантацию, безжалостно срезайте все усы. Они высасывают из материнского растения колоссальное количество соков, которые сейчас нужны для формирования будущих ягод.

2. Рыхление почвы и удаление сорняков

Из-за частых поливов и сбора урожая земля вокруг кустов сильно уплотняется.

Аккуратно разрыхлите почву, чтобы обеспечить доступ кислорода к корневой системе. Это стимулирует её быстрое восстановление.

Одновременно удалите все сорняки, которые нагло отнимают у клубники дефицитную влагу и микроэлементы.

3. Подкормка фосфором и калием

Забудьте об азотных удобрениях - они заставят куст бессмысленно наращивать ботву перед зимой. Сейчас клубнике нужны фосфор и калий, которые отвечают за иммунитет и закладку почек.

Для подкормки используют древесную золу (или её настой), а также готовые комплексные удобрения с пометкой "осенние". Если почва сильно истощена, междурядья можно удобрить хорошо перепревшим компостом.

4. Регулярный полив

Клубника не впадает в спячку. Если июль оказался жарким и засушливым, поливайте грядки минимум раз в неделю. Используйте тёплую, отстоянную воду утром или вечером. Главное правило: соблюдайте баланс - почва должна быть умеренно влажной, но без образования болота.

5. Защита от болезней и вредителей

После сбора урожая активизируются злейшие враги ягоды: паутинный клещ, серая гниль и различные пятнистости. Пока на кустах нет плодов, обработайте плантацию специализированными защитными препаратами или проверенными биофунгицидами. Это гарантирует, что болезни не перейдут с растением в зиму.

6. Мульчирование грядок

Когда грядки очищены, удобрены и политы, обязательно обновите защитный слой. Замульчируйте землю сухой соломой, подсушенной травой, хвоей или перепревшими опилками.

Мульча спасет корни от летнего перегрева, задержит драгоценную влагу и остановит рост новых сорняков. Уделите клубнике немного времени в июле, и в следующем году ваши грядки взорвутся рекордным количеством сочных ягод.

Что любит и чего не любит клубника / Инфографика: Главред

Интересное по теме:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред