Будущий урожай клубники можно удвоить уже в июле: что нужно сделать с кустами

Вы узнаете:
- Почему июль критически важен для клубники
- Какие удобрения внести после плодоношения
- Как защитить кусты от болезней и вредителей
Большинство дачников допускают роковую ошибку: как только последняя ягода исчезает с грядки, о клубнике забывают до следующей весны. Однако агрономы предупреждают, что именно в июле решается судьба будущего урожая.
Сейчас растение не отдыхает, а закладывает цветочные почки на следующий год, восстанавливает корни и наращивает новую зеленую массу. Если проигнорировать этот период, вместо крупных сладких ягод следующим летом можно получить мелкие и некрепкие плоды, пишет ТСН.
Чтобы клубничные кусты легко перенесли зиму и порадовали вас своей урожайностью в следующем сезоне, выполните 6 золотых правил ухода.
1. Удаление старой листвы и лишних усов
Вооружитесь острым секатором и проведите ревизию на грядках:
- Удалите всю сухую, пожелтевшую и покрытую пятнами листву. Это омолодит куст и уничтожит укрытие для грибковых спор.
- Если вы не планируете расширять плантацию, безжалостно срезайте все усы. Они высасывают из материнского растения колоссальное количество соков, которые сейчас нужны для формирования будущих ягод.
2. Рыхление почвы и удаление сорняков
Из-за частых поливов и сбора урожая земля вокруг кустов сильно уплотняется.
Аккуратно разрыхлите почву, чтобы обеспечить доступ кислорода к корневой системе. Это стимулирует её быстрое восстановление.
Одновременно удалите все сорняки, которые нагло отнимают у клубники дефицитную влагу и микроэлементы.
3. Подкормка фосфором и калием
Забудьте об азотных удобрениях - они заставят куст бессмысленно наращивать ботву перед зимой. Сейчас клубнике нужны фосфор и калий, которые отвечают за иммунитет и закладку почек.
Для подкормки используют древесную золу (или её настой), а также готовые комплексные удобрения с пометкой "осенние". Если почва сильно истощена, междурядья можно удобрить хорошо перепревшим компостом.
4. Регулярный полив
Клубника не впадает в спячку. Если июль оказался жарким и засушливым, поливайте грядки минимум раз в неделю. Используйте тёплую, отстоянную воду утром или вечером. Главное правило: соблюдайте баланс - почва должна быть умеренно влажной, но без образования болота.
5. Защита от болезней и вредителей
После сбора урожая активизируются злейшие враги ягоды: паутинный клещ, серая гниль и различные пятнистости. Пока на кустах нет плодов, обработайте плантацию специализированными защитными препаратами или проверенными биофунгицидами. Это гарантирует, что болезни не перейдут с растением в зиму.
6. Мульчирование грядок
Когда грядки очищены, удобрены и политы, обязательно обновите защитный слой. Замульчируйте землю сухой соломой, подсушенной травой, хвоей или перепревшими опилками.
Мульча спасет корни от летнего перегрева, задержит драгоценную влагу и остановит рост новых сорняков. Уделите клубнике немного времени в июле, и в следующем году ваши грядки взорвутся рекордным количеством сочных ягод.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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