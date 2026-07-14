Впервые за месяц: ПВО сбило большинство баллистики, летевшей на Киев

Главное из новости:
- Россия атаковала Украину 8 баллистическими ракетами и 135 дронами
- Сбито 5 ракет, 2 управляемые авиационные ракеты и 108 дронов
- Попадания зафиксированы в 17 точках
Ночью 14 июля Россия атаковала Украину 8 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, из которых противовоздушная оборона сбила пять. Об этом сообщили Воздушные силы.
Атака была комбинированной и охватывала несколько видов вооружения одновременно с разных направлений.
"В ночь на 14 июля противник нанёс удар 8 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской области, 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (район запуска – воздушное пространство ТОТ АР Крым) и 135 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, временно оккупированного Донецка, Гвардейское – оккупированный Крым", – говорится в сообщении.
Что удалось сбить
По состоянию на 09:00 украинские силы ПВО справились с подавляющей частью воздушных целей, запущенных этой ночью.
Противовоздушной обороной сбито или подавлено 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 108 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Последствия удара
Несмотря на работу противовоздушной обороны, часть целей достигла своей цели.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА в 17 точках, а также падение обломков в 10 точках. Информация о двух баллистических ракетах уточняется.
ПВО Украины пропускает 92% баллистических ракет
Как сообщает испанское издание El País, во время двух масштабных атак на Киев, произошедших 2 и 6 июля, из 53 запущенных баллистических ракет 49 достигли своих целей. Таким образом, эффективность российских ударов превысила 92%. В частности, во время атаки 6 июля украинским силам ПВО не удалось перехватить ни одну из 29 баллистических ракет.
Постоянный дефицит средств противоракетной обороны остается одной из ключевых проблем украинской системы ПВО, особенно в условиях ударов баллистическими ракетами.
"Опрошенные эксперты считают, что этот недостаток невозможно преодолеть в краткосрочной перспективе, особенно из-за трудностей с приобретением американской системы ПВО Patriot, основного средства противодействия баллистическим ракетам", - говорится в статье.
Киев прежде всего заинтересован в вариантах PAC-2 и PAC-3. Каждый перехватчик PAC-3, который считается наиболее подходящим для перехвата баллистических ракет, стоит около 4 миллионов долларов, а полная пусковая батарея оценивается примерно в 1 миллиард долларов. Помимо стоимости, проблемой является также высокий мировой спрос на эти системы.
Атаки РФ на Киев - новости
Как писал Главред, в ночь на 14 июля в Киеве прогремели взрывы. Армия страны-агрессора РФ атаковала столицу баллистическими ракетами с северного направления. В результате удара РФ в Киеве были зафиксированы пожары.
Мощные взрывы прогремели в Киеве в ночь на среду, 8 июля, в результате российской воздушной атаки. Оккупанты применили для удара баллистическое оружие с нескольких направлений.
Российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и жертвам. По данным городской военной администрации, в результате этого есть погибшие и много пострадавших.
В ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Последствия зафиксированы в нескольких районах города. Разрушены жилые дома. Число жертв и пострадавших растет.
Удар РФ по Киеву полностью уничтожил склад и офис сети магазинов техники и электроники MOYO. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
В Киевской области под удар попали шесть районов. В Бориспольском районе поврежден автосалон Porsche. По предварительным данным, сгорели два автомобиля.
По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили 48 ракет и 476 вражеских беспилотников. Зафиксированы "прилеты" в 33 точках, а также падение сбитых БПЛА в 18 точках.
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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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