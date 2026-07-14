Крабовый салат совершенно по-новому: рецепт летнего блюда за 10 минут

Классический крабовый салат входит в список любимых блюд многих людей. Но летом можно приготовить его более свежую версию, которая по вкусу не уступит оригинальному салату.
Главред узнал, что рецептом летнего крабового салата в TikTok поделилась украинская блогерша Алена Карпюк.
Крабовый салат - рецепт
Ингредиенты:
- Морковь 1 шт.
- Огурцы - 3 шт.
- Крабовые палочки - 6 шт.
- Майонез
- Соль
- Перец
- Чеснок 2 зубчика
Морковь очищаем и натираем на терке для моркови по-корейски. Огурцы также натираем, но на обычной терке, а крабовые палочки нарезаем соломкой.
Смешиваем морковь, огурцы и крабовые палочки. Заправляем салат майонезом, солью, перцем и измельченным чесноком.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@alionakarpiuk
КРАБОВЫЙ салат по-новому ?♬ оригинальная аудиозапись - РЕЦЕПТЫ Алена Карпюк Фудблог
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О персоне: Алена Карпюк
Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
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