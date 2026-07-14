Крабовый салат совершенно по-новому: рецепт летнего блюда за 10 минут

Летний салат готовится очень просто и быстро.

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Рецепт крабового салата по-новому / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Классический крабовый салат входит в список любимых блюд многих людей. Но летом можно приготовить его более свежую версию, которая по вкусу не уступит оригинальному салату.

Главред узнал, что рецептом летнего крабового салата в TikTok поделилась украинская блогерша Алена Карпюк.

Крабовый салат - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Морковь 1 шт.

Огурцы - 3 шт.

Крабовые палочки - 6 шт.

Майонез

Соль

Перец

Чеснок 2 зубчика

Морковь очищаем и натираем на терке для моркови по-корейски. Огурцы также натираем, но на обычной терке, а крабовые палочки нарезаем соломкой.

Смешиваем морковь, огурцы и крабовые палочки. Заправляем салат майонезом, солью, перцем и измельченным чесноком.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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О персоне: Алена Карпюк Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

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