Идеальный летний ужин, который готовится за 3 минуты: рецепт салата из творога

Летом хочется есть больше свежих овощей. И они, как оказалось, могут стать основой легкого в приготовлении ужина, на который нужно потратить всего 3 минуты времени.
Главред узнал, что рецептом оригинального летнего салата на ужин поделилась в @olya_pins Салат, який точно стане хітом цього літа! Готується буквально за 3 хвилини, виходить дуже смачним, легким і при цьому з хорошою порцією білка ? Інгредієнти: 200-300г томатів 70г червоної цибулі 30г кінзи 70г зернистого творогу 1 ст.л. соусу песто сіль Разом на всю порцію: ? 245 ккал Білки: 16.6 г Жири: 12.3 г Вуглеводи: 20.5 г Зберігай рецепт? ♬ оригінальний аудіозапис - Оля Пінс " rel="nofollow" target="_blank">TikTok украинская блогерша Оля Пинс.
Легкий салат на ужин — рецепт
Ингредиенты:
- Помидоры 200-300 г
- Красный лук 70 г
- Кинза 30 г
- Творог 70 г
- Соус песто 1 ст. л.
- Соль
Нарезаем помидоры, измельчаем кинзу и красный лук. Смешиваем овощи, зелень и сыр. Заправляем салат песто и добавляем соль по вкусу.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом салата:
@olya_pins
Салат, который точно станет хитом этого лета! Готовится буквально за 3 минуты, получается очень вкусным, легким и при этом с хорошей порцией белка ? Ингредиенты: 200-300 г помидоров 70 г красного лука 30 г кинзы 70 г зернистого творога 1 ст.л. соуса песто соль Всего на всю порцию: ? 245 ккал Белки: 16,6 г Жиры: 12,3 г Углеводы: 20,5 г Сохрани рецепт?♬ оригинальная аудиозапись — Оля Пинс
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Об персоне: Оля Пинс
Оля Пинс — украинская фуд-блогерша из Харькова, специализирующаяся на темах правильного питания, похудения и планирования рациона.
Ведет основной русскоязычный канал (более 1,25 млн подписчиков), где делится рецептами для похудения, меню на день и методами приготовления еды на несколько дней.
Развивает отдельный канал "Оля Пинс — вкусные и простые рецепты!" (более 84 тыс. подписчиков) с контентом на украинском языке.
В своем блоге в Instagram она публикует короткие видео с рецептами "на каждый день" и лайфхаки по приготовлению простых и полезных блюд.
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