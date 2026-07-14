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Молоко против мучнистой росы: как спасти огурцы и помидоры без химии

Мария Николишин
14 июля 2026, 11:16
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Дешевый и безопасный способ борьбы с болезнями на огороде.
Молоко против мучнистой росы: как спасти огурцы и помидоры без химии
Домашнее средство против мучнистой росы / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Что устраняет мучнистую росу
  • Как приготовить раствор из молока для опрыскивания растений

Белый мучнистый налет может покрыть огурцы, кабачки или помидоры за несколько дней и существенно снизить урожайность, однако бороться с ним можно без химических препаратов.

Главред решил разобраться, как избавиться от мучнистой росы на растениях.

видео дня

Что хорошо устраняет мучнистую росу

Разбавленное молоко или сыворотка сдерживают мучнистую росу. Это дешевый и безопасный способ борьбы с болезнями на огороде, пишет deccoria.pl.

В частности, регулярное опрыскивание растений разбавленным коровьим молоком снижает поражение на 71–94%.

Почему молоко устраняет мучнистую росу

Мучнистую росу устраняют молочные белки и соли. На листе под солнечными лучами они вступают в реакцию со светом и образуют активные формы кислорода, которые повреждают споры грибка.

Тонкая пленка сухого молока дополнительно повышает кислотность поверхности листа, препятствуя прорастанию спор, а сама жидкость питает конкурирующие микроорганизмы, которые сдерживают развитие возбудителя.

Однако свежее молоко практически нейтрально и почти не содержит молочной кислоты. Она появляется только в ферментированной сыворотке.

Как правильно готовить и применять раствор из молока

Эффективность обработки напрямую зависит от концентрации, поэтому использовать молоко без разбавления не стоит. Базовый раствор готовят из одной части молока и девяти частей воды, сыворотку разбавляют в той же пропорции, а опрыскивание проводят два раза в неделю.

Для раствора подходит как обезжиренное, так и цельное молоко. Готовый раствор нужно использовать в тот же день, поскольку молоко быстро скисает, а обрабатывать растения следует с обеих сторон листьев - утром или в первой половине дня, чтобы пленка успела высохнуть.

Кроме того, повторять опрыскивание следует еженедельно и после любого сильного ливня, который смывает защитный слой с листьев.

Для каких растений подходит молочный спрей

Наибольшую пользу молочный спрей приносит культурам, наиболее подверженным мучнистой росе: огурцам, кабачкам, тыквам, помидорам и перцу, а также винограду и клубнике.

Стоит добавить, что этот метод действует в первую очередь профилактически и на ранних стадиях болезни - растение, густо покрытое мучнистой росой, спасти уже сложно, поэтому к обработке следует приступать сразу после появления первых белых пятен.

Как спасти растения от мучнистой росы - видео:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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