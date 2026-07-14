Молоко против мучнистой росы: как спасти огурцы и помидоры без химии

Дешевый и безопасный способ борьбы с болезнями на огороде.

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Домашнее средство против мучнистой росы / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Что устраняет мучнистую росу

Как приготовить раствор из молока для опрыскивания растений

Белый мучнистый налет может покрыть огурцы, кабачки или помидоры за несколько дней и существенно снизить урожайность, однако бороться с ним можно без химических препаратов.

Главред решил разобраться, как избавиться от мучнистой росы на растениях.

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Что хорошо устраняет мучнистую росу

Разбавленное молоко или сыворотка сдерживают мучнистую росу. Это дешевый и безопасный способ борьбы с болезнями на огороде, пишет deccoria.pl.

В частности, регулярное опрыскивание растений разбавленным коровьим молоком снижает поражение на 71–94%.

Почему молоко устраняет мучнистую росу

Мучнистую росу устраняют молочные белки и соли. На листе под солнечными лучами они вступают в реакцию со светом и образуют активные формы кислорода, которые повреждают споры грибка.

Тонкая пленка сухого молока дополнительно повышает кислотность поверхности листа, препятствуя прорастанию спор, а сама жидкость питает конкурирующие микроорганизмы, которые сдерживают развитие возбудителя.

Однако свежее молоко практически нейтрально и почти не содержит молочной кислоты. Она появляется только в ферментированной сыворотке.

Как правильно готовить и применять раствор из молока

Эффективность обработки напрямую зависит от концентрации, поэтому использовать молоко без разбавления не стоит. Базовый раствор готовят из одной части молока и девяти частей воды, сыворотку разбавляют в той же пропорции, а опрыскивание проводят два раза в неделю.

Для раствора подходит как обезжиренное, так и цельное молоко. Готовый раствор нужно использовать в тот же день, поскольку молоко быстро скисает, а обрабатывать растения следует с обеих сторон листьев - утром или в первой половине дня, чтобы пленка успела высохнуть.

Кроме того, повторять опрыскивание следует еженедельно и после любого сильного ливня, который смывает защитный слой с листьев.

Для каких растений подходит молочный спрей

Наибольшую пользу молочный спрей приносит культурам, наиболее подверженным мучнистой росе: огурцам, кабачкам, тыквам, помидорам и перцу, а также винограду и клубнике.

Стоит добавить, что этот метод действует в первую очередь профилактически и на ранних стадиях болезни - растение, густо покрытое мучнистой росой, спасти уже сложно, поэтому к обработке следует приступать сразу после появления первых белых пятен.

Как спасти растения от мучнистой росы - видео:

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