Молоко против мучнистой росы: как спасти огурцы и помидоры без химии

Вы узнаете:
- Что устраняет мучнистую росу
- Как приготовить раствор из молока для опрыскивания растений
Белый мучнистый налет может покрыть огурцы, кабачки или помидоры за несколько дней и существенно снизить урожайность, однако бороться с ним можно без химических препаратов.
Главред решил разобраться, как избавиться от мучнистой росы на растениях.
Что хорошо устраняет мучнистую росу
Разбавленное молоко или сыворотка сдерживают мучнистую росу. Это дешевый и безопасный способ борьбы с болезнями на огороде, пишет deccoria.pl.
В частности, регулярное опрыскивание растений разбавленным коровьим молоком снижает поражение на 71–94%.
Почему молоко устраняет мучнистую росу
Мучнистую росу устраняют молочные белки и соли. На листе под солнечными лучами они вступают в реакцию со светом и образуют активные формы кислорода, которые повреждают споры грибка.
Тонкая пленка сухого молока дополнительно повышает кислотность поверхности листа, препятствуя прорастанию спор, а сама жидкость питает конкурирующие микроорганизмы, которые сдерживают развитие возбудителя.
Однако свежее молоко практически нейтрально и почти не содержит молочной кислоты. Она появляется только в ферментированной сыворотке.
Как правильно готовить и применять раствор из молока
Эффективность обработки напрямую зависит от концентрации, поэтому использовать молоко без разбавления не стоит. Базовый раствор готовят из одной части молока и девяти частей воды, сыворотку разбавляют в той же пропорции, а опрыскивание проводят два раза в неделю.
Для раствора подходит как обезжиренное, так и цельное молоко. Готовый раствор нужно использовать в тот же день, поскольку молоко быстро скисает, а обрабатывать растения следует с обеих сторон листьев - утром или в первой половине дня, чтобы пленка успела высохнуть.
Кроме того, повторять опрыскивание следует еженедельно и после любого сильного ливня, который смывает защитный слой с листьев.
Для каких растений подходит молочный спрей
Наибольшую пользу молочный спрей приносит культурам, наиболее подверженным мучнистой росе: огурцам, кабачкам, тыквам, помидорам и перцу, а также винограду и клубнике.
Стоит добавить, что этот метод действует в первую очередь профилактически и на ранних стадиях болезни - растение, густо покрытое мучнистой росой, спасти уже сложно, поэтому к обработке следует приступать сразу после появления первых белых пятен.
Как спасти растения от мучнистой росы - видео:
Читайте также:
- Розы зацветут ещё пышнее: простой трюк защитит цветы от опасной болезни
- Кухонный "мусор" творит чудеса в саду: опытные дачники раскрыли хитрый секрет
- Чеснок пролежит до нового урожая: как правильно хранить, чтобы он не сгнил и не пророс
Об источнике: Deccoria
Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.
Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред