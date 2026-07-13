Розы зацветут еще пышнее: простой трюк защитит цветы от опасной болезни

Если проблему игнорировать, роза теряет значительную часть зеленой массы и становится гораздо более уязвимой перед другими заболеваниями.

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Как защитить розы от болезней / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Черная пятнистость считается одной из самых распространенных болезней роз

Опытные садоводы советуют летом уделить особое внимание мульчированию

Черная пятнистость считается одной из самых распространенных болезней роз. Грибковая инфекция быстро распространяется по кусту в саду, ухудшает его внешний вид и постепенно ослабляет растение.

Сначала на листьях появляются темные пятна с неровными краями, затем листва желтеет, засыхает и начинает массово опадать, пишет Express.

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Если проблему игнорировать, роза теряет значительную часть зеленой массы и становится гораздо более уязвимой перед другими заболеваниями.

Чтобы снизить риск развития инфекции, опытные садоводы советуют летом уделить особое внимание мульчированию. Защитный слой вокруг куста помогает уменьшить распространение грибковых спор, сохраняет оптимальную влажность почвы и улучшает ее состояние. Одновременно важно регулярно удалять пораженные листья, не допускать загущения посадок и поливать растения утром или вечером, избегая длительного увлажнения листвы.

Для мульчирования подходят садовый компост, перепревшая кора, компостированная солома или хорошо выдержанный навоз. При использовании навоза необходимо убедиться, что он полностью перепрел - свежая органика способна повредить корневую систему роз.

Перед укладкой мульчи рекомендуется очистить почву от сорняков и растительных остатков, а затем хорошо полить куст. После этого вокруг растения распределяют слой мульчи толщиной около 3–5 сантиметров, оставляя небольшое расстояние между материалом и стеблями. Такой зазор обеспечивает циркуляцию воздуха и помогает предотвратить загнивание основания куста.

Смотрите видео - как делать обрезку в саду:

В этом видео автор рассказывает, почему летняя обрезка играет важную роль в уходе за садовыми растениями и каким культурам она необходима именно в этот период. Он объясняет, какие ветви и увядшие соцветия лучше удалять, чтобы стимулировать образование новых побегов, продлить цветение и сохранить аккуратный внешний вид сада.

В ролике подробно показаны основные этапы обрезки: автор демонстрирует, какие части растений следует срезать, делится практическими рекомендациями и обращает внимание на ошибки, которые могут навредить культурам. Кроме того, зрители узнают, как правильно ухаживать за растениями после процедуры, чтобы они быстрее восстановились и продолжили активно расти. Видео будет полезно как начинающим садоводам, так и тем, кто хочет поддерживать свой участок здоровым, ухоженным и декоративным на протяжении всего сезона.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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