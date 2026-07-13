Дизайнер рассказала, с чем носить голубые джинсы: 7 луков для легкого повтора

Обычные голубые джинсы легко превратить в стильную основу гардероба.

https://glavred.info/fashion/dizayner-rasskazala-s-chem-nosit-golubye-dzhinsy-7-lukov-dlya-legkogo-povtora-10780250.html Ссылка скопирована

Как носить голубые джинсы / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, jnrlko

Вы узнаете:

с чем носить голубые джинсы

какие модные образы с джинсами 2026 года стоит повторить

как создать стильный образ с джинсами

Голубые джинсы давно стали универсальной вещью, которая есть практически в каждом гардеробе. В то же время многие сочетают их только с футболкой или свитшотом, хотя эта вещь открывает гораздо больше возможностей для стильных образов. Главред расскажет, как освежить свои привычные образы с джинсами.

С чем носить голубые джинсы: бежевый или молочный жакет

По мнению дизайнера Татьяны Кармазиной, достаточно одной базовой пары джинсов, чтобы создать сразу несколько современных образов. Жакет в светлых нейтральных оттенках придает образу элегантность и делает даже обычные джинсы значительно дороже на вид. Такое сочетание уместно как в повседневном гардеробе, так и для офиса или встреч.

видео дня

"Попробуйте стилизовать их с жакетом бежевого или молочного цвета", - советует Кармазина.

Голубые джинсы со светлым жакетом / скриншот из видео

Total denim - тренд 2026

Джинсовые комплекты уже несколько сезонов подряд остаются среди самых актуальных. Сочетание рубашки и джинсов из денима создает целостный, современный и стильный образ.

"Следующий вариант - Total denim. Джинсы с джинсовой рубашкой выглядят очень современно", - отмечает эксперт.

Джинсовый тотал-лук / скриншот из видео

Голубые джинсы с белой рубашкой

Белая рубашка - беспроигрышная классика, которая никогда не выходит из моды. Она придает образу свежесть, легкость и позволяет легко менять стиль с помощью аксессуаров.

"Также хороший вариант стилизации с белой рубашкой. Это один из самых красивых летних образов", - говорит дизайнер.

Голубые джинсы с белой рубашкой / скриншот из видео

Белый топ и акцентная обувь

Если хочется сделать образ более выразительным, достаточно добавить яркий акцент в виде обуви. Белый топ или майка станут универсальной базой, которая позволит сделать именно обувь главной деталью комплекта.

"Следующий вариант - белый топ или майка с акцентной обувью, которая добавит настроения вашему образу", - объясняет Кармазина.

Белая майка и яркая обувь / скриншот из видео

Яркий верх с джинсами

Голубой деним прекрасно сочетается с насыщенными цветами. Такой прием помогает сделать даже базовый наряд более заметным и современным.

"Также попробуйте сочетать джинсы с ярким верхом. Вы будете выглядеть стильно без лишних усилий", - отмечает эксперт.

Яркий верх под голубые джинсы / скриншот из видео

Кардиган для удлинённого силуэта

Кардиган станет прекрасным завершением образа в прохладные летние вечера или в межсезонье. Он добавляет многослойности, делает силуэт более вытянутым и при этом сохраняет легкость.

"И последнее - это кардиган. Он визуально удлиняет фигуру и придает легкости", - подытоживает Кармазина.

Длинный кардиган под голубые джинсы / скриншот из видео

Как стилизовать голубые джинсы - советы дизайнера:

Читайте также:

Об авторе: Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина - украинская дизайнер одежды и основательница бренда Crimson Atelier. В своём Instagram-блоге @tania.karmazina, который насчитывает более 33 тысяч подписчиков, эксперт регулярно делится профессиональными советами по стилю, модными обзорами, анализом трендов и рекомендациями по созданию актуального и гармоничного гардероба.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред