Дизайнер рассказала, с чем носить голубые джинсы: 7 луков для легкого повтора

Вы узнаете:
- с чем носить голубые джинсы
- какие модные образы с джинсами 2026 года стоит повторить
- как создать стильный образ с джинсами
Голубые джинсы давно стали универсальной вещью, которая есть практически в каждом гардеробе. В то же время многие сочетают их только с футболкой или свитшотом, хотя эта вещь открывает гораздо больше возможностей для стильных образов. Главред расскажет, как освежить свои привычные образы с джинсами.
С чем носить голубые джинсы: бежевый или молочный жакет
По мнению дизайнера Татьяны Кармазиной, достаточно одной базовой пары джинсов, чтобы создать сразу несколько современных образов. Жакет в светлых нейтральных оттенках придает образу элегантность и делает даже обычные джинсы значительно дороже на вид. Такое сочетание уместно как в повседневном гардеробе, так и для офиса или встреч.
"Попробуйте стилизовать их с жакетом бежевого или молочного цвета", - советует Кармазина.
Total denim - тренд 2026
Джинсовые комплекты уже несколько сезонов подряд остаются среди самых актуальных. Сочетание рубашки и джинсов из денима создает целостный, современный и стильный образ.
"Следующий вариант - Total denim. Джинсы с джинсовой рубашкой выглядят очень современно", - отмечает эксперт.
Голубые джинсы с белой рубашкой
Белая рубашка - беспроигрышная классика, которая никогда не выходит из моды. Она придает образу свежесть, легкость и позволяет легко менять стиль с помощью аксессуаров.
"Также хороший вариант стилизации с белой рубашкой. Это один из самых красивых летних образов", - говорит дизайнер.
Белый топ и акцентная обувь
Если хочется сделать образ более выразительным, достаточно добавить яркий акцент в виде обуви. Белый топ или майка станут универсальной базой, которая позволит сделать именно обувь главной деталью комплекта.
"Следующий вариант - белый топ или майка с акцентной обувью, которая добавит настроения вашему образу", - объясняет Кармазина.
Яркий верх с джинсами
Голубой деним прекрасно сочетается с насыщенными цветами. Такой прием помогает сделать даже базовый наряд более заметным и современным.
"Также попробуйте сочетать джинсы с ярким верхом. Вы будете выглядеть стильно без лишних усилий", - отмечает эксперт.
Кардиган для удлинённого силуэта
Кардиган станет прекрасным завершением образа в прохладные летние вечера или в межсезонье. Он добавляет многослойности, делает силуэт более вытянутым и при этом сохраняет легкость.
"И последнее - это кардиган. Он визуально удлиняет фигуру и придает легкости", - подытоживает Кармазина.
Как стилизовать голубые джинсы - советы дизайнера:
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Об авторе: Татьяна Кармазина
Татьяна Кармазина - украинская дизайнер одежды и основательница бренда Crimson Atelier. В своём Instagram-блоге @tania.karmazina, который насчитывает более 33 тысяч подписчиков, эксперт регулярно делится профессиональными советами по стилю, модными обзорами, анализом трендов и рекомендациями по созданию актуального и гармоничного гардероба.
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