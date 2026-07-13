РФ может изменить направление массированных атак: какие области в зоне риска

Марцинкив говорит, что речь пойдет прежде всего об атаках ударными беспилотниками.

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Россия готовится к усилению атак на запад Украины / коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, ua.depositphotos.com, ГСЧС

Главное из заявления Марцинкива:

Осенью РФ может активизировать атаки на запад Украины

Ожидаются массированные удары дронами

Украинцев призвали реагировать на сигналы тревоги

Страна-агрессор Россия может усилить массированные обстрелы западных регионов Украины. Увеличение количества атак может начаться уже осенью. Об этом рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в интервью изданию Фиртка.

"Есть предварительная информация, что действительно планируется увеличение таких ударов по западу Украины. Особенно в сентябре-октябре", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, вероятно, речь пойдет прежде всего об атаках ударными беспилотниками.

"Речь идет не только о ракетах, но и о более дешевых средствах: "Шахеды", "Герберы" и многое другое", - отметил мэр.

Он также предположил, что атаки, подобные тем, которые сейчас переживает Киев, могут повториться и в Ивано-Франковске, хотя и не обязательно с такой же интенсивностью.

"Мы как город заинтересованы в том, чтобы максимально прикрыть небо. Мы купили дроны, купили эту систему, чтобы подготовиться к этому моменту", - добавил Марцинкив.

В заключение он призвал людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать рекомендации по безопасности.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Россия сокращает выпуск обычных "Шахедов"

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", заявлял, что Россия, вероятно, сокращает выпуск обычных ударных беспилотников типа "Шахед", одновременно переоборудуя производственные линии для массового выпуска их реактивных версий.

По его словам, массовое появление таких беспилотников станет серьезным вызовом для украинской системы противовоздушной обороны.

"Это действительно станет для нас проблемой, потому что скорость решает многое. Мы понимаем, что, например, наши мобильные огневые группы уже не смогут работать так же эффективно. И с вертолетов также будет трудно работать, потому что догнать "Шахед" на скорости 400 км/ч для вертолета будет невозможно", - подчеркнул он.

Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

В ночь на 13 июля россияне нанесли массированный удар по Запорожью и Запорожскому району. В результате атаки были повреждены многоквартирные дома, автомобили и одна из больниц города.

Утром в понедельник, 13 июля, российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате вражеской атаки была повреждена территория автотранспортного предприятия. Произошло возгорание автобусов. Предварительно пострадали трое мужчин - 58, 62 и 66 лет.

Как сообщал Главред, в ночь на 12 июля страна-агрессор Россия атаковала Харьков "Шахедами". Зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры, на местах возникли пожары, есть пострадавшие.

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О персоне: Руслан Марцинкив Руслан Марцинкив - украинский политик, мэр Ивано-Франковска (с 2015 года). Народный депутат Украины VII созыва. Член партии "Всеукраинское объединение "Свобода"". Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2009), пишет Википедия.

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