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Разрушены дома, много раненых, среди них - ребенок: РФ ночью атаковала Запорожье

Инна Ковенько
13 июля 2026, 07:59
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В результате атаки повреждены 11 многоэтажек - окна, балконы, фасады и кровли домов.
Последствия атаки на Запорожье
Последствия атаки на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: ОВА

Главное:

  • Россия нанесла удар по Запорожью с помощью беспилотников
  • В результате атаки повреждены 11 многоквартирных домов
  • 13 человек, в том числе один ребенок, получили ранения

В ночь на 13 июля россияне нанесли массированный удар по Запорожью и Запорожскому району. В результате атаки были повреждены многоквартирные дома, автомобили и одна из больниц города.

Ранения получили 13 человек, в том числе 15-летний подросток. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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"Одиннадцать многоквартирных домов подверглись разрушениям, еще один - сильным - в результате вчерашних вражеских атак на Запорожье", - сообщают в ОВА.

По словам Федорова, в зданиях выбиты окна, повреждены балконы и крыши. Взрывы также повредили фасады домов и припаркованные рядом автомобили.

Кроме того, повреждения получила одна из больниц Запорожья, где выбило окна.

  • Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 12 липня Фото: ОВА

С ночи на местах ударов работают коммунальные службы. Работы по ликвидации последствий российской атаки продолжаются.

Напомним, в 22:30 Федоров предупредил об угрозе применения ударных беспилотников в Запорожской области. Вскоре он сообщил, что российские войска атаковали Запорожье дронами. Позже также была объявлена угроза ударов авиационными управляемыми ракетами Х-59/69.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, поздно вечером 12 июля российские войска атаковали беспилотниками Одесскую область. В результате произошли попадания в верхние этажи многоэтажного жилого дома и, соответственно, пожары, сообщил председатель ОГА Олег Кипер.

Кроме того, в ночь на 11 июля Россия атаковала Киев баллистическим оружием. В результате ударов в нескольких районах столицы возникли пожары и повреждения нежилых зданий.

Как сообщал Главред, 11 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

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О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 - Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

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новости Запорожья атака дронов Иван Федоров
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