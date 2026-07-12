В Австралии миллионы кроликов, но их не едят: основные причины табу

Почему в Австралии не едят кроликов, хотя их сотни миллионов? Причина не только в вирусах, но и в масштабной борьбе с вредителями и рисках для людей.

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Почему в Австралии не едят кроликов / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Почему в Австралии не употребляют в пищу мясо диких кроликов

Как кролики стали экологической проблемой континента

Почему их не удается истребить уже более 160 лет

Животные, которых в свое время завезли на континент в качестве охотничьей дичи, быстро размножились, заселили огромные территории и наносят значительный ущерб сельскому хозяйству и местной экосистеме. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает Times of India, всё началось в 1859 году, когда состоятельный землевладелец Томас Остин выпустил 13 кроликов в своём поместье. Из-за отсутствия естественных врагов и благоприятного климата животные быстро распространились по большей части континента, а их численность со временем достигла сотен миллионов.

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Несмотря на огромное количество дикого мяса в стране, его не рассматривают как пищевой ресурс. Для этого есть несколько конкретных причин, связанных с методами борьбы с этими вредителями.

Риск, связанный с использованием биологического контроля

Власти Австралии дважды широко применяли вирусы для искусственного сокращения численности кроликов. В 1950-х годах на континенте был запущен вирус миксомы, а в 1990-х - вирус кроличьей геморрагической болезни (RHDV).

Оба вируса быстро убивают инфицированных животных и существенно сократили численность их популяции. Поскольку эти вирусы до сих пор циркулируют среди диких европейских кроликов, а также существует риск контакта животных со средствами борьбы, мясо диких кроликов не рекомендуется употреблять в пищу.

Массовое применение химических ядов

Помимо биологических методов, в стране активно применяют химическое уничтожение кроликов. Для сокращения их численности используют высокоэффективный яд - фтороацетат натрия.

Также широко распространен метод фумигации, при котором подземные туннели и норы, где кролики прячутся и размножаются, заполняют специальным газом. Из-за постоянного риска того, что животное могло быть отравленным или контактировать с токсичными веществами, его мясо считается непригодным для употребления.

Видео о том, почему в Австралии не едят кроликов, можно посмотреть здесь:

Официальный статус экологического вредителя

Из-за масштабного уничтожения растительности, повреждения сельскохозяйственных угодий и вызывания эрозии почв дикие кролики официально классифицируются как экологические вредители в австралийском природоохранном законодательстве. Соответственно, их воспринимают исключительно как угрозу окружающей среде, а не как объект охоты для добычи пищи.

Почему проблему не удается решить окончательно

Европейский кролик обладает чрезвычайно высокой способностью к адаптации и может жить в самых разнообразных условиях - от лесов и лугов до сухих внутренних регионов и полузасушливых зон.

Главная причина выживания вида - высокая плодовитость. Самки кроликов способны размножаться в течение всего года и приносить многочисленные выводки. Это обеспечивает быстрое восстановление численности даже после массового истребления.

Попытки остановить распространение животных с помощью физических барьеров, в частности строительством Государственной барьерной ограды в Западной Австралии протяженностью в сотни километров, также не дали желаемого результата, ведь к тому моменту кролики уже успели заселить большинство регионов континента. В настоящее время учёные совместно с землевладельцами продолжают искать новые способы сдерживания этого вида.

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Об источнике: Times of India Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное СМИ, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым авторитетным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

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