Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

В Австралии миллионы кроликов, но их не едят: основные причины табу

Марина Иваненко
12 июля 2026, 13:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Почему в Австралии не едят кроликов, хотя их сотни миллионов? Причина не только в вирусах, но и в масштабной борьбе с вредителями и рисках для людей.
Почему в Австралии не едят кроликов
Почему в Австралии не едят кроликов / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Почему в Австралии не употребляют в пищу мясо диких кроликов
  • Как кролики стали экологической проблемой континента
  • Почему их не удается истребить уже более 160 лет

Животные, которых в свое время завезли на континент в качестве охотничьей дичи, быстро размножились, заселили огромные территории и наносят значительный ущерб сельскому хозяйству и местной экосистеме. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает Times of India, всё началось в 1859 году, когда состоятельный землевладелец Томас Остин выпустил 13 кроликов в своём поместье. Из-за отсутствия естественных врагов и благоприятного климата животные быстро распространились по большей части континента, а их численность со временем достигла сотен миллионов.

видео дня

Несмотря на огромное количество дикого мяса в стране, его не рассматривают как пищевой ресурс. Для этого есть несколько конкретных причин, связанных с методами борьбы с этими вредителями.

Риск, связанный с использованием биологического контроля

Власти Австралии дважды широко применяли вирусы для искусственного сокращения численности кроликов. В 1950-х годах на континенте был запущен вирус миксомы, а в 1990-х - вирус кроличьей геморрагической болезни (RHDV).

Оба вируса быстро убивают инфицированных животных и существенно сократили численность их популяции. Поскольку эти вирусы до сих пор циркулируют среди диких европейских кроликов, а также существует риск контакта животных со средствами борьбы, мясо диких кроликов не рекомендуется употреблять в пищу.

Массовое применение химических ядов

Помимо биологических методов, в стране активно применяют химическое уничтожение кроликов. Для сокращения их численности используют высокоэффективный яд - фтороацетат натрия.

Также широко распространен метод фумигации, при котором подземные туннели и норы, где кролики прячутся и размножаются, заполняют специальным газом. Из-за постоянного риска того, что животное могло быть отравленным или контактировать с токсичными веществами, его мясо считается непригодным для употребления.

Видео о том, почему в Австралии не едят кроликов, можно посмотреть здесь:

Официальный статус экологического вредителя

Из-за масштабного уничтожения растительности, повреждения сельскохозяйственных угодий и вызывания эрозии почв дикие кролики официально классифицируются как экологические вредители в австралийском природоохранном законодательстве. Соответственно, их воспринимают исключительно как угрозу окружающей среде, а не как объект охоты для добычи пищи.

Почему проблему не удается решить окончательно

Европейский кролик обладает чрезвычайно высокой способностью к адаптации и может жить в самых разнообразных условиях - от лесов и лугов до сухих внутренних регионов и полузасушливых зон.

Главная причина выживания вида - высокая плодовитость. Самки кроликов способны размножаться в течение всего года и приносить многочисленные выводки. Это обеспечивает быстрое восстановление численности даже после массового истребления.

Попытки остановить распространение животных с помощью физических барьеров, в частности строительством Государственной барьерной ограды в Западной Австралии протяженностью в сотни километров, также не дали желаемого результата, ведь к тому моменту кролики уже успели заселить большинство регионов континента. В настоящее время учёные совместно с землевладельцами продолжают искать новые способы сдерживания этого вида.

Читайте также:

Об источнике: Times of India

Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное СМИ, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым авторитетным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Австралии кролики интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Идут малыми группами": оккупанты усилили давление на Лиманском направлении

"Идут малыми группами": оккупанты усилили давление на Лиманском направлении

13:47Фронт
РФ готовит новую угрозу: Флэш объяснил, почему над Украиной стало меньше Шахедов

РФ готовит новую угрозу: Флэш объяснил, почему над Украиной стало меньше Шахедов

13:27Война
Умер Линдси Грэм: что сенатор говорил о войне в Украине, Путине

Умер Линдси Грэм: что сенатор говорил о войне в Украине, Путине

12:16Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Что положить в чужую посуду перед возвращением — народная приметка

Что положить в чужую посуду перед возвращением — народная приметка

День рыбака 2026 — поздравления, картинки и открытки для любителей и профессионалов

День рыбака 2026 — поздравления, картинки и открытки для любителей и профессионалов

У популярного российского певца отказали ноги

У популярного российского певца отказали ноги

Киркоров поставил крест на своей проблемной дочери

Киркоров поставил крест на своей проблемной дочери

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 июля: Тельцам — уют, Весам — выбор

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 июля: Тельцам — уют, Весам — выбор

Последние новости

14:13

Поздравления с днём рождения подруге — красивые слова и забавные картинки

14:11

РФ будет атаковать все, что сможет: "Флеш" объявил о новой фазе войны и угрозах

13:53

Зачем ставить кофейную гущу с содой в холодильник: незаменимый лайфхак

13:47

"Идут малыми группами": оккупанты усилили давление на Лиманском направлении

13:42

Китайский гороскоп на завтра, 13 июля: Тиграм - уступки, Петухам - накал страстей

У России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей "Флеш" БескрестновУ России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей «Флеш» Бескрестнов
13:27

РФ готовит новую угрозу: Флэш объяснил, почему над Украиной стало меньше Шахедов

13:00

В Австралии миллионы кроликов, но их не едят: основные причины табу

12:58

В Украину возвращается комфортное тепло: какой будет погода в начале недели

12:56

Открытые или закрытые окна: что действительно поможет сохранить прохладу в домеВидео

Реклама
12:54

Клиентка ПриватБанка лишилась 10 тысяч гривен: женщина во всем винит банк

12:16

Умер Линдси Грэм: что сенатор говорил о войне в Украине, Путине

12:14

ВСУ разгромили танкеры, паромы и НПЗ: раскрыты последствия ударов по РФ

12:04

Погода на вторую половину лета — приметы 13 июля, которые обязательно сбудутся

12:02

Какой церковный праздник в Украине 13 июля: как правильно отметить

11:47

Доллар достигнет психологической отметки: каким будет курс валют с понедельника

11:08

Финансовый гороскоп на 13–19 июля: Львам — терпение, Девам — баланс расходов

10:56

В Украину вернется жара до +35 градусов: когда закончатся дожди и грозы

10:52

ПВО Украины пропускает 92% баллистики: СМИ назвали главную уязвимость Киева

10:30

Любовный гороскоп на 13–19 июля: Тельцам — гармония, Львам — поддержка

09:34

Тотальный блэкаут в Крыму: взрывы гремели сразу в нескольких районах полуострова

Реклама
09:27

Скончался сенатор США Линдси Грэм: реакция Украины

08:40

Оккупанты ударили "Шахедами" по Кривому Рогу: есть погибшие

08:35

Бензина станет еще меньше: дроны атаковали стратегический НПЗ России, деталиВидео

08:10

Что на самом деле поразили дроны СБУ в России: Копытько раскрыл правдумнение

07:36

РФ атаковала Харьков "Шахедами": повреждено более 20 домов, есть пострадавшие

05:36

Гороскоп на завтра, 13 июля: Ракам — удовольствие, Львам — перемены

04:44

Что положить в чужую посуду перед возвращением — народная приметка

04:16

Лучшая жена по дате рождения: психолог рассказала, кто она

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с помидорами за 51 с

03:03

Именины с 13 по 19 июля — кто будет отмечать именины на следующей неделе

01:46

Сенсационное открытие: следы жизни на Марсе могут быть совсем рядом

11 июля, суббота
23:55

Киркоров поставил крест на своей проблемной дочери

23:24

О бесконечной прополке можно забыть: простой трюк избавит участок от сорняков

23:00

У популярного российского певца отказали ноги

22:31

"Не хотим его видеть": Навроцкий сделал скандальное заявление в отношении Украины

22:14

Комбриг ВСУ ушел в бега: раскрыто громкое подозрение в похищении и убийстве

21:40

Удары Украины ошеломили РФ, даже США не готовы к таким атакам - Fox News

21:39

Жизнь четырех знаков зодиака изменится к лучшему к концу 2026 года

21:17

Звучит ужасно: как одним метким словом заменить русизм "мне обидно"

20:50

"Будут наказаны": Зеленский назвал виновных в трагедии со складами в ВишневомФото

Реклама
20:41

РФ может разрушить четверть АЗС в Украине: пугающий прогноз новых обстрелов

20:06

Сода или разрыхлитель — в чём разница и что лучше добавлять в тесто

19:49

Украина сможет делать ракеты к Patriot быстрее, чем США - американский политик

19:36

РФ начала бить по Киеву опасной баллистикой: раскрыты детали о ракетахВидео

19:14

Лунный календарь на неделю — какие дни принесут успех, а какие — испытания

19:12

Украинцы в ЕС: в Эстонии, Польше и Германии беженцев ждут нововведения

19:10

"Один на один - это очень рискованная затея": Денисенко о переговорах Зеленского и Путинамнение

19:05

Россия атакует порты Украины: есть погибшие и раненые, повреждено судно

18:42

Мухи исчезнут из дома сами: простой трюк без химии навсегда отпугнет насекомыхВидео

18:32

Стрелки чеснока не стоит выбрасывать: огородница поделилась секретом посадкиВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять