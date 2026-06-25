В зоопарке животных заменили людьми: посетители не сразу поняли

Актеров наняли изображать медведей и вести себя как можно страннее. Необычная вакансия собрала более сотни желающих всего за несколько дней.

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Популярный зоопарк удивил посетителей / Коллаж Главред, фото: Baidu

Вы узнаете:

Почему зоопарк решил заменить медведей актерами

Что приходилось делать людям в костюмах диких животных

Почему сотни людей захотели стать "медведями"

Популярный зоопарк в Китае удивил необычной вакансией, предложив актерам примерить на себя роль медведей. От сотрудников требовалось не просто надеть костюм, а полностью вжиться в образ и вести себя как настоящие животные.

Необычное объявление разместил зоопарк дикой природы Лохэ в китайской провинции Хэнань. В описании вакансии подчеркивалось, что будущим "медведям" разрешается вести себя максимально странно и привлекать внимание посетителей. Об этом пишет SCMP.

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Что входило в обязанности необычных медведей

Работать могли мужчины и женщины старше 18 лет с хорошей физической подготовкой. Смена длилась около шести часов, а зарплата составляла 100 тысяч юаней (примерно 650 тысяч гривен) в год.

При этом сотрудникам предоставлялось лишь четыре выходных дня в месяц. Во время работы актерам запрещалось разговаривать и выходить из образа.

Работать могли мужчины и женщины старше 18 лет / Фото: Baidu

Им предстояло принимать напитки от посетителей и свободно перемещаться по вольеру. Также нужно было лазать по деревьям, ловить рыбу или отдыхать, следуя "характеру медведя".

Как посетители реагировали на "медведей"

Гости зоопарка с интересом наблюдали за необычными "обитателями" вольера. Многие отмечали, что актеры настолько убедительно вживались в роль, что отличить их от настоящих животных было непросто.

Гости зоопарка с интересом наблюдали за необычными "обитателями" вольера / Фото: Zsbtv

Некоторые посетители активно взаимодействовали с "медведями", предлагая им напитки и снимая происходящее на видео. Благодаря этому необычный формат быстро стал популярным в социальных сетях и привлек еще больше внимания к зоопарку.

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Об источнике: South China Morning Post South China Morning Post (укр. Южно-Китайская Утренняя Почта) - старейшая англоязычная газета Гонконга, пишет Википедия. Была основана в 1903 году революционером Цзе Цзайтаем. В настоящее время издается издательской группой SCMP Group, тираж составляет 104 000 экземпляров. С 2013 года полный электронный архив издания доступен по подписке через информационную базу данных ProQuest. SCMP Group сообщили о чистой прибыли в 338 миллионов долларов США за 2006 год (2005 год - 246 миллионов долларов), операционная прибыль - 419 миллионов долларов (2005 год - 306 миллионов долларов), которая обеспечивается преимущественно газетной деятельностью. Цена продажи газеты составляет 9 долларов США каждый день с понедельника по субботу и 10 долларов США в воскресенье. Также доступна скидка на студенческую подписку.

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