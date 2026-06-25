В зоопарке животных заменили людьми: посетители не сразу поняли

Вы узнаете:
- Почему зоопарк решил заменить медведей актерами
- Что приходилось делать людям в костюмах диких животных
- Почему сотни людей захотели стать "медведями"
Популярный зоопарк в Китае удивил необычной вакансией, предложив актерам примерить на себя роль медведей. От сотрудников требовалось не просто надеть костюм, а полностью вжиться в образ и вести себя как настоящие животные.
Необычное объявление разместил зоопарк дикой природы Лохэ в китайской провинции Хэнань. В описании вакансии подчеркивалось, что будущим "медведям" разрешается вести себя максимально странно и привлекать внимание посетителей. Об этом пишет SCMP.
Что входило в обязанности необычных медведей
Работать могли мужчины и женщины старше 18 лет с хорошей физической подготовкой. Смена длилась около шести часов, а зарплата составляла 100 тысяч юаней (примерно 650 тысяч гривен) в год.
При этом сотрудникам предоставлялось лишь четыре выходных дня в месяц. Во время работы актерам запрещалось разговаривать и выходить из образа.
Им предстояло принимать напитки от посетителей и свободно перемещаться по вольеру. Также нужно было лазать по деревьям, ловить рыбу или отдыхать, следуя "характеру медведя".
Как посетители реагировали на "медведей"
Гости зоопарка с интересом наблюдали за необычными "обитателями" вольера. Многие отмечали, что актеры настолько убедительно вживались в роль, что отличить их от настоящих животных было непросто.
Некоторые посетители активно взаимодействовали с "медведями", предлагая им напитки и снимая происходящее на видео. Благодаря этому необычный формат быстро стал популярным в социальных сетях и привлек еще больше внимания к зоопарку.
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Об источнике: South China Morning Post
South China Morning Post (укр. Южно-Китайская Утренняя Почта) - старейшая англоязычная газета Гонконга, пишет Википедия.
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