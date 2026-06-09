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Рыбаки поймали самого крупного сома страны длиной почти 2,5 метра

Константин Пономарев
9 июня 2026, 11:54
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Рыболов помог другу вытащить гигантскую рыбу на берег, а затем узнал, что именно этот сом побил его собственный рекорд страны.
Мужчина выловив гигантского сома длиной 2,5 метра
Мужчина выловив гигантского сома длиной 2,5 метра / Коллаж Главред, фото: Bild

Вы узнаете:

  • Как друг неожиданно лишил рыбака национального рекорда
  • Что помогло рыбакам обнаружить рекордную рыбу в реке
  • Почему гигантского сома не стали забирать после улова

В Нидерландах произошла необычная история, которая быстро привлекла внимание любителей рыбалки. Рыбак Пол Бримс много лет мечтал поймать самого большого сома в стране и первым преодолеть отметку в 2,5 метра.

Однако судьба распорядилась иначе и новый национальный рекорд установил его лучший друг, а сам Бримс помогал вытаскивать рекордную рыбу на берег. Об этом пишет Bild.

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Гигантского сома поймали в реке Ваал недалеко от города Додеваард. Рыба длиной 249 сантиметров стала крупнейшим официально зарегистрированным сомом в истории Нидерландов.

Рекорд, к которому шли годами

До недавнего времени именно Пол Бримс считался обладателем национального рекорда. Он постепенно улучшал свои результаты на протяжении нескольких лет. В 2023 году ему удалось поймать сома длиной 242 сантиметра, спустя год - уже 246 сантиметров, а затем установить новый рекорд с рыбой длиной 247 сантиметров.

Многие в рыболовном сообществе были уверены, что именно Бримс станет первым человеком в стране, который поймает сома длиннее 250 сантиметров. Однако рекордный улов оказался в руках его напарника по рыбалке Мохаммеда Массауди.

Как удалось поймать гигантскую рыбу

Во время одной из совместных рыбалок друзья заметили на эхолоте чрезвычайно крупную рыбу. Вместо того чтобы сразу пытаться ее поймать, они решили оставить место нетронутым на несколько дней. Рыбаки опасались, что лишний шум может спугнуть осторожного хищника.

Огромный сом клюнул на снасть Мохаммеда Массауди
Огромный сом клюнул на снасть Мохаммеда Массауди / Фото: Bild

Когда они вернулись на реку, их терпение было вознаграждено. Огромный сом клюнул на снасть Мохаммеда Массауди. Началась напряженная борьба, во время которой удилище буквально сгибалось под весом рыбы.

Когда гигант наконец приблизился к мелководью, Пол Бримс присоединился к вываживанию и помог доставить улов на берег.

Всего два сантиметра решили судьбу рекорда

После измерения стало ясно, что рыба побила действующий национальный рекорд. Длина сома составила 249 сантиметров, что всего на два сантиметра больше предыдущего достижения Бримса.

Для Мохаммеда Массауди это стало историческим моментом и местом в национальной книге рекордов. Для его друга же потерей титула, который он удерживал последние годы.

"Теперь я могу с гордостью передать эстафету своему приятелю. Мы снова это сделали", - отметил бывший рекордсмен.

Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

Также сообщалось о том, что мальчик "сразился" с огромным сомом весом 32 кг. Юный рыбак из США вытащил огромную рыбу, которая едва не стала новым рекордом штата. Мальчику пришлось звать на помощь.

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Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

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