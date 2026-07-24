Второй урожай обрадует уже в сентябре: что еще можно посадить в июле и августе

В конце июля и в начале августа можно высевать скороспелые и холодостойкие растения.

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Какие овощи можно посадить в конце лета / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео на YouTube

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Какие овощи ещё можно сеять в июле-августе

Сколько дней требуется культурам для созревания

Как уберечь молодые ростки от жары

Июль - не повод откладывать садовые инструменты: скороспелые и холодостойкие овощи, посеянные сейчас, успеют дать полноценный урожай еще до наступления холодов, пишет УНИАН. Многие огородники ошибочно считают середину лета завершением посевного сезона, хотя на самом деле именно сейчас есть шанс получить второй урожай - некоторые культуры созревают всего за 30–40 дней, а это означает, что посеянные в 20-х числах июля семена дадут плоды уже в конце августа.

Главное условие успеха - правильный уход за молодыми всходами в жаркий период. Почву следует укрыть слоем мульчи, а поливать грядки лучше рано утром или вечером, в самые жаркие дни прикрывая посевы агроволокном. Посаженные летом овощи также требуют более частой прополки, ведь сорняки в это время растут значительно быстрее, а если в конце августа начнутся первые заморозки, растения следует укрыть.

Какие культуры подойдут для повторного посева

Среди овощей, подходящих для летнего посева, - морковь, свекла, редис, репа и скороспелые сорта капусты. Ранние сорта моркови успеют созреть примерно за 60 дней, то есть к концу сентября, и лёгкие осенние заморозки ей даже на пользу - холод превращает крахмал в сахар, делая корнеплоды слаще.

Точно так же ведет себя и свекла: посеянная сейчас, она созреет к концу сентября и будет иметь приятный сладковатый вкус, поэтому для повторного выращивания стоит выбирать столовые, а не кормовые сорта.

Редис отличается неприхотливостью и быстрыми сроками созревания, а лёгкие осенние заморозки только делают его мякоть сочнее - проблемой для этого овоща являются скорее жара и пересушенная почва. Репа, посеянная во второй половине лета, дольше хранится и легко пролежит в погребе до весны, при этом осенний урожай обычно получается острее и плотнее весеннего.

Раннеспелые сорта белокочанной, пекинской и цветной капусты, а также брокколи, тоже успеют дать урожай примерно через 60 дней - правда, молодую рассаду лучше сначала выращивать в отдельных стаканчиках и высаживать в грунт только после похолодания, поскольку жару капустные ростки переносят плохо.

Огурцы и зелень: что ещё успеет созреть

Для тех, кто хочет полакомиться молодыми корнишонами уже в сентябре, подойдут ранние сорта огурцов, посеянные в конце июля, - им для созревания достаточно около 45 дней.

Грядки нужно регулярно поливать тёплой водой, а вот особое внимание стоит уделить защите от паутинного клеща: июльские посевы огурцов страдают от него сильнее, чем весенние, поэтому стоит заранее запастись биопрепаратами.

Самый длительный запас времени у зелени и пряностей - их можно сеять в течение июля, августа и даже в начале сентября, ведь посев таких культур продолжается практически до октября из-за рекордно коротких сроков созревания. К быстрорастущей зелени, подходящей для позднего посева, относятся шпинат, руккола, укроп, петрушка, кинза и различные виды салатов.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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