Как ухаживать за огородом в июле: что нужно сделать, чтобы овощи росли быстрее

Какие работы в саду и на огороде обязательно нужно выполнить в июле. Советы по поливу, подкормке, обрезке и защите растений.

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Что нужно сделать на огороде в июле / Коллаж: Главред, скриншоты

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Какие работы на даче нужно выполнить в июле

Как ухаживать за растениями для хорошего урожая

Середина лета - период, когда большинство культур активно растет и формирует будущий урожай. Хотя основные посадочные работы уже завершены, именно в июле растения требуют особого внимания. Если пропустить этот этап ухода, можно потерять значительную часть урожая.

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Какие работы в саду и на огороде нужно выполнить в июле, чтобы растения оставались здоровыми и хорошо плодоносили, - расскажет Главред.

Подкормка и уход за почвой

Подкормите растения

Как пишет УНИАН, в июле плодовым деревьям, ягодным кустарникам и цветущим культурам нужны фосфорно-калийные удобрения. Они способствуют цветению, улучшают вкус плодов и положительно влияют на их размер.

Вносить удобрения рекомендуется после обильного полива в пасмурную погоду и не позднее чем за месяц до сбора урожая.

Обеспечьте регулярный полив

В жаркую погоду грядки желательно поливать не реже двух раз в неделю. Чтобы влага дольше оставалась в почве, замульчируйте её соломой, скошенной травой или другим органическим материалом.

Окучивайте картофель

Окучивание помогает сформировать более крупные клубни, стимулирует развитие корневой системы и защищает её от перегрева.

Формирование растений

Пасынковать овощи

Томаты, баклажаны и перец нуждаются в регулярном удалении боковых побегов. Пасынкование помогает растениям направлять питательные вещества на формирование плодов, а не на излишнюю зеленую массу.

Проведите санитарную обрезку

Регулярно удаляйте увядшие цветы на розах, лилиях и герани. На плодовых деревьях обрезайте сухие, поврежденные и загущенные ветки, которые растут внутрь кроны или затеняют ее.

Видео о том, что можно посеять и посадить в июле, можно посмотреть здесь:

Защитите растения от вредителей

В июле особенно активными становятся тля, колорадский жук, паутинный клещ и другие вредители. Если на листьях появились пятна, налет или кладки яиц, растения нужно как можно скорее обработать.

Поскольку многие культуры уже плодоносят, лучше отказаться от химических инсектицидов. Более безопасной альтернативой станут биопрепараты или проверенные народные средства.

После обработки плодовых деревьев также рекомендуется побелить их стволы, чтобы защитить кору от перегрева и некоторых вредителей.

Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

Собирайте первый урожай

В июле уже созревают ранние огурцы, помидоры, кабачки, абрикосы, персики и свежая зелень. Регулярный сбор спелых плодов стимулирует дальнейшее плодоношение, а урожай можно использовать как для ежедневного потребления, так и для консервирования.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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