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Чтобы кусты ломились от бутонов: как и когда правильно обрезать пионы

Анна Ярославская
1 июля 2026, 11:23
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Своевременная обрезка пионов гарантирует пышное цветение в новом сезоне.
Пионы
Неправильный уход за пионами лишает корни энергии / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Читайте в материале:

  • Своевременное удаление старых побегов защищает кусты от болезней
  • Лучшим временем для обрезки называют конец лета или начало осени
  • Обрезать увядшую листву травянистых пионов можно до самой земли

Яркие и обильно цветущие пионы - это настоящее украшение сада в начале лета. Чтобы пионы цвели и в следующем сезоне, необходимо проводить своевременную обрезку.

В каком месяце можно обрезать пионы и как это правильно делать - разобрался Главред.

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Почему обрезка полезна

Как рассказала изданию Martha Stewart, историк садоводства Дженни Роуз Кэри, обрезка пионов полезна, поскольку она позволяет удалить старые побеги в конце вегетационного периода.

Пионы начинают новый рост следующей весной и не используют старую листву. Удаление старых листьев помогает обезопасить растение от различных болезней. Кроме того, есть и эстетическая польза - в саду не будет старой листвы коричневого цвета.

Обрезка также полезна для следующего вегетационного периода.

У травянистых пионов надземная часть состоит из листвы и цветов, а подземная часть имеет мясистые корни, которые обеспечивают энергию для следующего вегетационного периода. Удаление листвы после отмирания растения может помочь снизить риск заболеваний, таких как мучнистая роса. Это также позволяет прямому солнечному свету достигать корневой шейки, где весной следующего года будут появляться почки и новые побеги.

Самые лучшие цветы
Самые лучшие цветы / Инфографика: Главред

Когда лучше проводить обрезку

Ни в коем случае не следует обрезать пионы весной, когда они только начинают расти, или в начале лета, когда они находятся в самом разгаре цветения.

"Лучшее время для удаления листьев - конец лета или начало осени, или как только листья выглядят непривлекательно или поражены болезнями", - говорит Кэри.

Обычно пионы обрезают в сентябре, чтобы у других растений на клумбе было место для роста осенью. До этого листва добавляет пышности и помогает поддерживать окружающие растения.

Обрезку можно проводить и ранней весной. Травянистые пионы можно обрезать до земли, когда листва и стебли перестают быть зелеными и выглядят засохшими. Это происходит естественным образом осенью, поэтому обрезку можно проводить поздней осенью или ранней весной, задолго до появления новых побегов.

Обрезка пионов - несложная задача, и для её выполнения вам понадобится лишь хороший секатор.

Важно дезинфицировать секатор спиртовым раствором после обрезки каждого куста.

Эксперты советуют следить за тем, чтобы не повредить корневую шейку во время обрезки растения. Корневая шейка многолетнего растения находится на уровне почвы, или чуть ниже поверхности почвы".

Травянистые пионы можно обрезать примерно до двух с половиной сантиметров, как только их листва начнет выглядеть увядшей.

При обрезке пионов или утилизации отмерших частей растений можно случайно распространить болезни, поэтому следует принимать меры предосторожности. Аккуратно удаляйте листву и выбрасывайте ее в отдельную емкость. Не стоит класть такую листву в компостную кучу, поскольку она обычно не нагревается до температуры, достаточной для уничтожения спор грибков.

И последний совет - не стоит обрезать растения слишком рано. Подождите, пока листья явно перестанут быть зелёными и высохнут осенью, чтобы растение было должным образом подготовлено к зимней спячке. После цветения листва продолжает вырабатывать энергию, которая запасается в корнях. Это приводит к здоровому росту растений и цветению в следующем сезоне.

Смотрите видео - Как правильно ухаживать за пионами:

Как писал Главред, флорист развенчала советы из интернета и раскрыла единственный рабочий метод добиться роскошного цветения пионов. Оказалось, что все дело в правильной посадке.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

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