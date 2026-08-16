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Нападения на украинцев дали результат: эксперт объяснил, что будет с союзом Киева и Варшавы

Сергей Кущ
16 августа 2026, 12:36
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Кулик прогнозирует дальнейшее оборонное сближение.
эксперт объяснил, что будет с союзом Киева и Варшавы
эксперт объяснил, что будет с союзом Киева и Варшавы / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Ключевые тезисы:

  • Нападения на украинцев осложняют отношения Киева и Варшавы
  • Общая угроза со стороны РФ удерживает страны от разрыва
  • Кулик прогнозирует дальнейшее оборонное сближение

Нападения на украинцев в Польше и усиление конфликтов вокруг исторических вопросов уже негативно отражаются на отношениях Киева и Варшавы. Однако даже серьезное обострение общественных настроений вряд ли способно полностью разрушить стратегическое сотрудничество двух государств из-за общей угрозы со стороны России.

Такое мнение в интервью Главреду высказал директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

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По словам эксперта, любые конфликты между украинцами и поляками неизбежно выходят за пределы исключительно общественной дискуссии и начинают влиять на отношения двух государств.

"Безусловно, они влияют. Любой исторический конфликт, любая эскалация вокруг исторических наград и т. п. неизбежно влияют на двусторонние отношения. Погромы – тем более", - заявил Кулик.

При этом эксперт считает, что необходимо разделять публичную политическую риторику и реальные стратегические интересы Польши и Украины.

Несмотря на существующие противоречия, в Киеве и Варшаве сохраняется понимание того, что обе страны сталкиваются с общей угрозой со стороны России. Именно фактор безопасности, по мнению Кулика, будет заставлять государства продолжать сотрудничество даже в периоды серьезного политического напряжения.

"Существует стратегическое понимание того, что у Украины и Польши есть общий враг", - подчеркнул эксперт.

Украина и Польша могут создать новую систему безопасности

Кулик считает практически неизбежным дальнейшее сближение украинского и польского оборонно-промышленных комплексов.

Речь может идти о совместном производстве вооружений, закупках военной техники и боеприпасов, развитии логистики, а также реализации крупных оборонных проектов.

По мнению эксперта, в перспективе Украина и Польша могут стать одними из ключевых участников формирования новой архитектуры безопасности во всей Восточной Европе.

"Наши страны обречены на интеграцию военно-промышленного комплекса и институтов безопасности, и рано или поздно мы будем формировать общую архитектуру безопасности в Восточной Европе", - заявил Кулик.

Примечательно, что необходимость такого сотрудничества, по словам аналитика, понимают даже некоторые польские политики, публично использующие антиукраинскую риторику.

За закрытыми дверями риторика меняется

Кулик обратил внимание на существенное различие между публичными заявлениями отдельных польских политиков и вопросами, которые обсуждаются без камер.

"Как только выключаются камеры и гаснут прожекторы, они начинают обсуждать совместное производство оружия, оборонные закупки, расширение масштабов проектов, а также то, что польская экономика должна включаться в логистику обеспечения безопасности Украины", - рассказал эксперт.

Причина заключается в том, что укрепление обороноспособности Украины непосредственно связано с безопасностью самой Польши.

Таким образом, считает Кулик, нападения на украинцев, исторические споры и политическая эскалация способны серьезно осложнять отношения Киева и Варшавы. Однако стратегические интересы двух стран в сфере безопасности остаются гораздо глубже текущих политических конфликтов.

"Ведь все это означает и безопасность Польши", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик сделал важное заявление по поводу ухудшения украинско-польских отношений. Он подчеркнул, что падение ракеты Х-101 существенно повлияет на дальнейшее развитие событий на фронте и в дипломатии, усилив потребность в координации оборонных мер. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что премьер-министр Дональд Туск во время осмотра места падения заявил о намерении пересмотреть вопросы поддержки обороны. По его словам, поставка ракет Patriot поможет усилить систему противовоздушной обороны и снизить риски для приграничных регионов.

Как ранее сообщал Главред, Виталий Кулик высказал позицию по поводу недавних инцидентов на польской территории. Эксперт обратил внимание на сложные падение неизвестного объекта и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации, учитывая общую угрозу со стороны РФ.

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О персоне: Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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