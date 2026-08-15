РФ может уничтожить все украинские ТЭС: военный дал тревожный прогноз со сроками

Главное из заявлений Онистрата:
- Защитить ТЭС от массированных атак практически нереально
- Необходимо продумать варианты автономного энергоснабжения
По прогнозу офицера Центрального управления инновационной деятельности ВСУ Андрея Онистрата, уже в октябре–ноябре российские удары могут привести к масштабному разрушению украинской тепловой генерации.
Об этом военнослужащий, предприниматель и банкир рассказал в подкасте Анны Максимчук на YouTube-канале "Насправді МАХ".
Онистрат считает, что надежно защитить теплоэлектростанции от массированных атак практически нереально. Поэтому, по его мнению, населению необходимо заранее подготовиться к наиболее тяжелому варианту развития событий в отопительный сезон - возможному длительному отсутствию как электроэнергии, так и централизованного отопления.
В связи с этим он призвал уже сейчас продумать варианты автономного энергоснабжения. Речь идет о приобретении генераторов и инверторов, а также о создании необходимого запаса топлива. При этом рассчитывать исключительно на солнечные панели зимой, по словам военного, не стоит: в период с ноября по январь их эффективность существенно снизится из-за погодных и сезонных условий.
Наиболее напряженным периодом для энергосистемы и населения Онистрат называет конец осени и начало зимы. Особенно сложным, по его оценке, может оказаться декабрь. Поэтому он рекомендует ближе к октябрю заранее приобрести продукты и другие необходимые товары, сформировав запас минимум на два месяца.
Прогноз новых массированных атак
Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что в ближайшей перспективе Украине вряд ли удастся оперативно решить проблему противодействия российским баллистическим ракетам.
По его мнению, Москва намерена делать упор на масштаб и регулярность ракетных атак. Российское руководство, как считает Кулеба, рассчитывает наращивать производство боеприпасов и за счет их массового применения постоянно наносить удары по украинским городам и критически важным объектам.
"Путин, соответственно, выбрал стратегию забрасывать Украину ракетами. Для этого Россия стремится накопить как можно больший арсенал, увеличить объемы производства и продолжать наносить удары по городам и инфраструктуре", - заявил экс-министр.
Кулеба ожидает, что российские войска и дальше будут атаковать территорию Украины. При этом он не уверен, что Москве удастся полностью уничтожить крупные украинские города или превратить их в места, непригодные для нормальной жизни.
По словам бывшего министра, украинцам в таких условиях остается сохранять сплоченность, поддерживать друг друга и надеяться на то, что ответные удары Украины по российской территории будут усиливать экономическое и военное давление на РФ. В конечном итоге это, по его мнению, может привести к ситуации, когда российское руководство окажется не в состоянии продолжать нынешнюю стратегию.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, ранее оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, ещё восемь человек пострадали.
Напомним, российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.
Как сообщалось, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона.
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О персоне: Андрей Онистрат
Андрей Онистрат - украинский военнослужащий, капитан Вооруженных сил Украины, участник боевых действий. До начала полномасштабного вторжения России работал банкиром и предпринимателем. После 24 февраля 2022 года вступил в ряды Сил обороны Украины.
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