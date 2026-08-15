Лукашенко назвал украинцев 'бедолагами' и выдал новое заявление о войне

Самопровозглашённый президент Беларуси в очередной раз открестился от участия в войне против Украины и заговорил об "открытой" границе.

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Лукашенко опроверг участие Беларуси в войне / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Что сказал Лукашенко:

Лукашенко назвал украинцев "беднягами"

Минск якобы не хочет ни с кем воевать

Лукашенко назвал политику Минска "миролюбивой"

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз отрицал роль своей страны в войне против Украины и назвал украинцев "бедолагами". Об этом он заявил во время открытия фестиваля "Зов Полесья", передаёт NEXTA.

Лукашенко заявил, что Минск якобы проводит "миролюбивую политику" и не хочет воевать ни с россиянами, ни с украинцами. По его словам, Беларусь якобы "ни в коем случае не агрессор", несмотря на то, что в 2022 году именно с белорусской территории российские войска начали наступление на север Украины.

видео дня

"Мы будем делать все для того, чтобы был мир. Мы никак не агрессоры. Мы не хотим воевать ни с россиянами, ни с украинцами", - цинично заявил Лукашенко.

Он также упомянул об украинцах, которые до начала полномасштабной войны якобы приезжали в Беларусь собирать ягоды. По словам Лукашенко, даже после начала вторжения Минск якобы не закрыл границу для украинцев, желающих собирать дикорастущие ягоды в приграничных районах.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Лукашенко также пожаловался, что Беларусь называют "соагрессором", и заявил, что страна якобы продолжает открывать границы и делать все ради мира.

При этом именно с территории Беларуси в феврале 2022 года российские войска начали наступление на север Украины. Также неоднократно россияне с территории Беларуси наносили удары по Украине и запускали БПЛА.

Смотрите видео с заявлением Лукашенко:

Выступление Лукашенко / Фото: скриншот

Почему Лукашенко отключил ретрансляторы - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов заявил, что решение Беларуси отключить ретрансляторы, которые помогали российским дронам наносить удары по Украине, может свидетельствовать об укреплении позиций Киева в отношениях с Минском.

"Судя по заявлению Зеленского о том, что ретрансляторы для российских дронов отключены, он добился своего. Теперь Лукашенко, в общем, у нас на коротком поводке", - отметил Жданов.

По мнению эксперта, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко, в отличие от российского диктатора Владимира Путина, трезво оценивает возможные последствия противостояния с Украиной.

"Несмотря на возмущение Лаврова, который кричал, что, мол, только попробуйте задеть ретрансляторы, эти ретрансляторы отключены. То есть слова Лаврова не повлияли на решение Лукашенко", - подчеркнул он.

Беларусь и война в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в июне Лукашенко заявил, что представители президента Зеленского посещали Минск. По его словам, стороны обсуждали вопросы безопасности и дальнейших отношений Украины и Беларуси.

Командующий Силами специальных операций Александр Илюкевич сообщил о формировании нового военного подразделения вблизи границы с Украиной. Бригада будет дислоцирована вблизи Гомеля примерно в 40 километрах от границы.

Кроме того, Лукашенко высказал мнение, что полномасштабная война якобы имеет внутренние причины, в частности коррупцию и злоупотребления. 7 августа в Вилейском районе он подчеркнул, что труд и благосостояние являются предохранителями от войны, и при этом не упомянул об ответственности России.

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О личности: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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