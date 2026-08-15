На территории Украины когда-то был океан: в какой области он простирался

Движения земной коры постепенно изменили территории, которые ранее покрывал океан.

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Что сейчас появилось на месте древнего океана в Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему на Львовщине исчез океан

Что сейчас находится на месте океана на территории Украины

На территории современной Львовской области миллионы лет назад простирался древний океан Тетис. Сегодня о нем напоминают Карпаты и скалы Тустани, на которых в Средневековье возвели укрепленную крепость.

Главред узнал, что украинская блогерша "Львовянка" в TikTok рассказала об истории этой уникальной достопримечательности и её связи с древним океаном.

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Где во Львовской области находился древний океан

Речь идет о территории современных Карпат во Львовской области. По словам блогерши, именно здесь можно увидеть скалы, которые связывают с древним океаном Тетис.

В результате движения земной коры и перемещения тектонических плит ландшафт этой территории постепенно менялся. Так сформировались мощные скалы Карпат, которые впоследствии стали основой для уникального средневекового сооружения.

Что такое Тустань и где она расположена

Тустань - наскальное оборонительное сооружение, возведенное на природных скалах. Каменные образования использовались в качестве естественной защиты, а деревянные конструкции дополняли их оборонительными элементами.

Скалы Тустани стали своеобразной основой крепости. Археологические исследования свидетельствуют, что на них существовала многоуровневая деревянная застройка с башнями, оборонительными стенами, жилыми и хозяйственными помещениями.

По словам блогерши, в период расцвета крепость имела пять этажей, а её площадь превышала тысячу квадратных метров.

Для чего построили крепость Тустань

Тустань имела важное оборонное и экономическое значение. Крепость контролировала торговый путь через Карпаты, соединявший Европу с Азией.

"Ее главная функция заключалась в защите торгового пути, проходившего через Карпаты и соединявшего Европу с Азией. Крепость также выполняла роль таможни, где взимались налоги за перевозку товаров", - сказала блогерша.

Таким образом, Тустань была не только военным укреплением. Её расположение позволяло контролировать важный маршрут и следить за перемещением товаров через Карпаты.

Как скалы Тустани связаны с океаном Тетис

История Тустани тесно переплетается с геологическим прошлым Карпат. Древний океан Тетис существовал сотни миллионов лет назад, а движения земной коры постепенно изменили территории, которые он покрывал.

Смотрите видео о древнем океане на территории Украины:

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О персоне: Львовянка Львовянка - украинская блогерша и модель. В своём TikTok она рассказывает интересные исторические факты об Украине. Её страницу лайкнули более 56 тысяч раз, а в Instagram на блогершу подписаны более 15 тысяч пользователей.

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