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"Проклятые" туннели под Киевом: почему город отказался от первых проектов метро

Мария Николишин
14 августа 2026, 15:04
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Инженер предлагал пустить поезда под днепровскими склонами, но городская администрация назвала эту идею фантастической.
'Проклятые' туннели под Киевом: почему город отказался от первых проектов метро
Киев мог получить метро еще в 1884 году / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Каким был маршрут первой подземной линии
  • Почему киевляне боялись спускаться под землю

В наше время трудно представить столицу Украины без скоростного подземного транспорта. Метрополитен играет очень важную и незаменимую роль. Однако многие люди даже не догадываются, что киевское метро могло войти в мировую историю как одно из самых первых.

Главред решил разобраться, почему когда-то Киев не стал транспортным лидером Европы.

видео дня

Когда в Киеве могли открыть первое метро

У Киева был шанс получить подземную железную дорогу еще в XIX веке: проект туннелей под днепровскими склонами был разработан в 1884 году, однако его заблокировали городские чиновники и духовенство, рассказывает 2+2.

Автором проекта был руководитель Юго-Западной железной дороги Дмитрий Андриевский. Его инженерное решение на десятки лет опережало тогдашние транспортные стандарты.

Главной задачей для города тогда оставалось соединение трех зон, расположенных на разной высоте: низкого левого берега, речной инфраструктуры Подола и стремительно растущего центра на высоком правом берегу.

Поезда должны были уходить под землю на Почтовой площади

Свой ответ на эту проблему инженер искал не на поверхности, а значительно ниже уровня городской застройки.

"Андриевский предложил радикальное решение: пробить в массивных днепровских склонах глубокие туннели. По его замыслу, железнодорожные поезда должны были уходить под землю в районе Почтовой площади и выходить на поверхность уже возле Бессарабки", - рассказал ведущий проекта "Затерянный мир" Геннадий Попенко.

Маршрут не ограничивался одними только путями: проект предусматривал и сложную систему естественной вентиляции.

Почему тогда так и не удалось построить метро

Идея разбилась о бюрократию: городская администрация сочла замысел слишком фантастическим и дорогостоящим, после чего чертежи оказались в архиве. Еще более мощный удар нанесли московские священники, которые апеллировали к страху за судьбу многочисленных культовых сооружений - мол, работы под землей могут вызвать обвалы.

"Сопротивление было настолько сильным, что они даже начали выпускать брошюры о том, что если вы туда полезете, оттуда выйдет дьявол", - рассказала гид Елена.

Подземные туннели публично называли "греховными" и "проклятыми", а любой спуск под землю преподносили киевлянам как прямой путь в ад и гарантированный гнев высших сил.

История киевского метро – видео:

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Об источнике: 2+2

"2+2" - общеукраинский телеканал, входящий в состав медиаконгломерата "1+1 Media". Канал ориентирован на зрителей в возрасте от 18 до 54 лет. Эфир телеканала состоит из сериалов и художественных фильмов собственного и зарубежного производства, развлекательных шоу и трансляций некоторых матчей Чемпионата Украины по футболу.

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