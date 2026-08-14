'Проклятые' туннели под Киевом: почему город отказался от первых проектов метро

Инженер предлагал пустить поезда под днепровскими склонами, но городская администрация назвала эту идею фантастической.

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Киев мог получить метро еще в 1884 году / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Каким был маршрут первой подземной линии

Почему киевляне боялись спускаться под землю

В наше время трудно представить столицу Украины без скоростного подземного транспорта. Метрополитен играет очень важную и незаменимую роль. Однако многие люди даже не догадываются, что киевское метро могло войти в мировую историю как одно из самых первых.

Главред решил разобраться, почему когда-то Киев не стал транспортным лидером Европы.

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Когда в Киеве могли открыть первое метро

У Киева был шанс получить подземную железную дорогу еще в XIX веке: проект туннелей под днепровскими склонами был разработан в 1884 году, однако его заблокировали городские чиновники и духовенство, рассказывает 2+2.

Автором проекта был руководитель Юго-Западной железной дороги Дмитрий Андриевский. Его инженерное решение на десятки лет опережало тогдашние транспортные стандарты.

Главной задачей для города тогда оставалось соединение трех зон, расположенных на разной высоте: низкого левого берега, речной инфраструктуры Подола и стремительно растущего центра на высоком правом берегу.

Поезда должны были уходить под землю на Почтовой площади

Свой ответ на эту проблему инженер искал не на поверхности, а значительно ниже уровня городской застройки.

"Андриевский предложил радикальное решение: пробить в массивных днепровских склонах глубокие туннели. По его замыслу, железнодорожные поезда должны были уходить под землю в районе Почтовой площади и выходить на поверхность уже возле Бессарабки", - рассказал ведущий проекта "Затерянный мир" Геннадий Попенко.

Маршрут не ограничивался одними только путями: проект предусматривал и сложную систему естественной вентиляции.

Почему тогда так и не удалось построить метро

Идея разбилась о бюрократию: городская администрация сочла замысел слишком фантастическим и дорогостоящим, после чего чертежи оказались в архиве. Еще более мощный удар нанесли московские священники, которые апеллировали к страху за судьбу многочисленных культовых сооружений - мол, работы под землей могут вызвать обвалы.

"Сопротивление было настолько сильным, что они даже начали выпускать брошюры о том, что если вы туда полезете, оттуда выйдет дьявол", - рассказала гид Елена.

Подземные туннели публично называли "греховными" и "проклятыми", а любой спуск под землю преподносили киевлянам как прямой путь в ад и гарантированный гнев высших сил.

История киевского метро – видео:

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