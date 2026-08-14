'Проклятые' туннели под Киевом: почему город отказался от первых проектов метро

Вы узнаете:
- Каким был маршрут первой подземной линии
- Почему киевляне боялись спускаться под землю
В наше время трудно представить столицу Украины без скоростного подземного транспорта. Метрополитен играет очень важную и незаменимую роль. Однако многие люди даже не догадываются, что киевское метро могло войти в мировую историю как одно из самых первых.
Главред решил разобраться, почему когда-то Киев не стал транспортным лидером Европы.
Когда в Киеве могли открыть первое метро
У Киева был шанс получить подземную железную дорогу еще в XIX веке: проект туннелей под днепровскими склонами был разработан в 1884 году, однако его заблокировали городские чиновники и духовенство, рассказывает 2+2.
Автором проекта был руководитель Юго-Западной железной дороги Дмитрий Андриевский. Его инженерное решение на десятки лет опережало тогдашние транспортные стандарты.
Главной задачей для города тогда оставалось соединение трех зон, расположенных на разной высоте: низкого левого берега, речной инфраструктуры Подола и стремительно растущего центра на высоком правом берегу.
Поезда должны были уходить под землю на Почтовой площади
Свой ответ на эту проблему инженер искал не на поверхности, а значительно ниже уровня городской застройки.
"Андриевский предложил радикальное решение: пробить в массивных днепровских склонах глубокие туннели. По его замыслу, железнодорожные поезда должны были уходить под землю в районе Почтовой площади и выходить на поверхность уже возле Бессарабки", - рассказал ведущий проекта "Затерянный мир" Геннадий Попенко.
Маршрут не ограничивался одними только путями: проект предусматривал и сложную систему естественной вентиляции.
Почему тогда так и не удалось построить метро
Идея разбилась о бюрократию: городская администрация сочла замысел слишком фантастическим и дорогостоящим, после чего чертежи оказались в архиве. Еще более мощный удар нанесли московские священники, которые апеллировали к страху за судьбу многочисленных культовых сооружений - мол, работы под землей могут вызвать обвалы.
"Сопротивление было настолько сильным, что они даже начали выпускать брошюры о том, что если вы туда полезете, оттуда выйдет дьявол", - рассказала гид Елена.
Подземные туннели публично называли "греховными" и "проклятыми", а любой спуск под землю преподносили киевлянам как прямой путь в ад и гарантированный гнев высших сил.
История киевского метро – видео:
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Об источнике: 2+2
"2+2" - общеукраинский телеканал, входящий в состав медиаконгломерата "1+1 Media". Канал ориентирован на зрителей в возрасте от 18 до 54 лет. Эфир телеканала состоит из сериалов и художественных фильмов собственного и зарубежного производства, развлекательных шоу и трансляций некоторых матчей Чемпионата Украины по футболу.
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