Где сейчас золото Полуботка и почему его не отдали украинцам: история получила продолжение

38 килограммов золота согласно легенде о кладе Полуботка должен был получить каждый украинец после обретения Украиной независимости - что говорят историки.

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Золото Полуботка - историки раскрыли правду о сокровище гетмана / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что такое золото Полуботка

Где спрятано золото Полуботка

Найдено ли золото Полуботка в наши дни

Легенда о золоте наказного гетмана Павла Полуботка уже более века остается одной из самых известных историй в украинской истории. Согласно самой популярной версии, перед арестом он якобы вывез в Англию огромный запас золота, который завещал независимой Украине. Впоследствии появились расчёты, что с накопленными за три столетия процентами каждому украинцу могло бы достаться около 38 килограммов драгоценного металла.

Главред выяснил, существовало ли золото Полуботка и где его искали.

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Сколько золота Полуботка якобы принадлежит каждому украинцу

Вся конструкция легенды держится на нескольких цифрах, которые передаются уже более века без какого-либо документального подтверждения. Арифметику этой истории разобрал историк, глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube. Он сразу же предупреждает, что главная интрига этого сюжета лежит не в финансовой плоскости.

"Итак, друзья, 1723 год, якобы в этом году Павел Полуботок отправляет две бочки золота в один из английских банков. Либо это, как говорят, Банк Англии, либо же Ост-Индский британский банк. И, судя по всему, эти две бочки золота содержали, по разным данным, около 200 тысяч золотых монет", - рассказал историк Александр Алферов.

Следующий шаг легенды - банковская ставка, которую в разных версиях называют то 2,5%, то 7,5% годовых. Именно из этого умножения и родилась та цифра, которую в 1990-х озвучивали с парламентской трибуны в Киеве.

"Накопилась сумма, которая на сегодняшний день равна для каждого украинца, если взять и посчитать всех вместе, около 38–40 килограммов золота на каждого из нас из этого клада. Ведь Полуботок, согласно легенде, завещал этот клад независимой Украине", - отметил Александр Алферов.

Смотрите видео о том, как Полуботок вывез золото в Англию:

Существовал ли на самом деле клад Полуботка

Проверка этих цифр начинается с простого вопроса о реальном состоянии казацкой верхушки. Руководитель Института национальной памяти Александр Алферов напоминает, что экономика Гетманщины держалась на промыслах, гутках, мельницах и винокурнях, а не на золотой монете. Наличных средств такого объема, по его словам, фактически не было ни у кого на Левобережье.

"На самом деле у гетмана Полуботка не было такой суммы, чтобы где-то хранить 200 тысяч червонцев. Речь даже не идет о 100 или 50 тысячах червонцев - наша старшина не была настолько богатой. Но в виде золотых монет таких денег ни у одного человека в Гетманщине, возможно, в лучшие времена у Ивана Мазепы были", - подчеркнул историк.

Второе препятствие - разрешительная система тогдашней империи, которая строго контролировала любое перемещение людей и ценностей через границу. Историк обращает внимание на чисто логистическую сторону дела, о которой сторонники легенды обычно не упоминают.

"И в то же время мы знаем, что выехать за пределы Московского царства - а к 1721 году эта Московия уже называла себя Российской империей - было невозможно, потому что требовались паспорта, нужно было, собственно, переезжать с этим золотом. Это было невозможно, даже с чисто физической точки зрения", - подытожил Александр Алферов.

Александр Алферов / Инфографика: Главред

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983 года, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

Кто возродил легенду о сокровище Полуботка

Если депозита не существовало, то ключевой вопрос переносится на автора публикации, с которой всё началось. Александр Алферов предлагает обратить внимание на фигуру музыковеда, педагога и фольклориста Александра Рубца (1837–1913), потомка Полуботков по женской линии. Тот передал на хранение в петербургскую публичную библиотеку около 6 тысяч записей украинских песен и легенд, а ослепнув после 1895 года, переехал в Стародуб, где открыл музыкальную школу, школу рисования, кинотеатр и народный хор, а также разбил парк, который при жизни мецената называли парком Рубца.

"Итак, Александр Рубец, украинизируя Стародуб, представьте себе, нашёл повод, чтобы собрать более 300 представителей различных родов в Российской империи. Для того, чтобы напомнить миф о Павле Полуботке, о его сокровищах, этим заинтересовать людей и, в конечном итоге, ничто иное, как просто возродить культ Павла Полуботка, гетмана Украины, которого уничтожил царь Петр I", - пояснил Александр Алферов.

Эффект от этой кампании, по оценке историка, вышел далеко за пределы одной уездной газеты. Уже в 1917 году один из первых добровольческих полков украинской армии носил имя наказного гетмана.

"Рубец зародил, возродил миф о сокровищах, чтобы заинтересовать, а вместе с тем - чтобы восстановить имя Полуботка как гетмана, который боролся против Петра I и который погиб, собственно, в казематах Санкт-Петербургского режима", - сказал историк, добавив, что без золота большинство украинцев о Полуботке, вероятно, и не знало бы.

Что нашли в Вест-Энде в Лондоне и почему монеты не вернули Украине - где находится банк, в котором хранится золото Полуботка

Несмотря на выводы академических исследователей, публичное распространение легенды не прекращается - каждые несколько лет в СМИ всплывает новая "сенсация". Одну из таких историй разобрала журналистка, редактор и ведущая Юлия Галушка в эфире проекта "Параграф" на YouTube. Она начинает с сообщения, которое несколько лет назад облетело украинские ресурсы, и показывает, как быстро оно переходит в плоскость фантастики.

"Четыре бочки с золотыми монетами гетмана Павла Полуботка нашли на месте бывшего банковского хранилища в Вест-Энде, престижном районе Лондона. Сенсация несколькихлетней давности. А дальше - ещё более фантастическое. Якобы золотыми были только верхние монеты, а основная масса - из родия, добытого в Карпатских горах", - рассказала Юлия Галушка.

Детали самого "вклада" в разных преданиях тоже не совпадают: сначала речь идет об одном бочонке, потом - о десятке бочек с имуществом, среди которых четыре из мадагаскарского дуба. Ведущая приводит параметры, фигурирующие в самой распространённой версии, вместе с условиями выплаты.

"В каждой - 101 тысяча монет, отчеканенных Бердичевским монетным двором. Общий вес - более 12 с половиной тонн. В денежном эквиваленте это более миллиарда долларов. Выплата только прямому потомку и только после обретения Украиной независимости", - отметила журналистка.

Павел Полуботок. Портрет Ольги Мордвиновой / Скриншот

Как в Стародубе собрались 350 потомков Павла Полуботка

Условие о "прямом потомке" превратило легенду в массовое генеалогическое движение ещё во времена Российской империи. О масштабах того собрания рассказал доктор исторических наук, профессор Виктор Горобец, который считает, что семейные предания у Полуботков действительно существовали. Дата съезда в разных источниках различается: часть исследователей называет 1909 год, другие - январь 1908-го.

"В Стародубе, который в то время ещё входил в состав Украины, - бывшем центре Стародубского полка. И вот там в 1909 году собирается целый съезд потомков Полуботка, которые обсуждают именно вопрос возвращения этого сокровища Полуботка. То есть очевидно, что существовали какие-то серьёзные сведения, по крайней мере на уровне родовых преданий", - рассказал профессор Виктор Горобец.

Юлия Галушка добавляет, что на встречу приехали 350 человек из Петербурга, Москвы, Киева, Харькова, Полтавы, Хабаровска, Читы, Уфы, Одессы, Херсона, Саратова, Кронштадта и даже Галичины, а газета "Киевская мысль" описывала эту "смесь племен, говоров и сословий". Делегаты отправили в Лондон адвоката Николая Кулябко-Корецкого, и тот вернулся безрезультатно: Ост-Индская компания была ликвидирована, а совокупный депозитарий Банка Англии оказался меньше, чем якобы гетманский вклад.

Смотрите видео о том, как казацкая старшина прятала свои сокровища:

За что Петр I вызвал Павла Полуботка в Петербург

Обстоятельства ареста наказного гетмана - это та часть истории, которую документы подтверждают полностью. Профессор Виктор Горобец напоминает, что весной 1723 года Полуботок попал в немилость не из-за финансов, а из-за политики: он добивался гетманских выборов и ограничения полномочий Малороссийской коллегии. Казацкая старшина подала царю Коломацкие челобитные с требованием восстановить государственные права Гетманщины.

"Петр I вызывает Павла Полуботка в Петербург, как было написано в приказе, „к ответу". К ответу за что? Собственно, за его политическую деятельность. Поскольку он, как наказной гетман, добивался проведения гетманских выборов. А Петр I к тому времени твердо решил, что гетманских выборов быть не должно и вообще гетманского сана быть не должно, ибо не должно быть украинской автономии", - рассказал профессор Виктор Горобец.

Что нашли во время обыска имения Полуботка

Именно из следствия по делу о государственной измене и вытекает наиболее правдоподобная версия происхождения легенды. Виктор Горобец описывает масштаб владений черниговского полковника, который к 1722 году владел двумя тысячами крестьянских дворов, библиотекой, коллекциями картин, икон и оружия. Расследование возглавил бригадир Александр Румянцев, и именно тогда составляли опись личного имущества.

"В ходе этого расследования, при обысках во дворах Павла Полуботка - а Полуботок был очень состоятельным человеком. У него в Чернигове было несколько домов: один находился в центре города, другой - за городом. Во многих полковых центрах Украины были дворы с особыми усадьбами Павла Полуботка", - рассказал профессор Виктор Горобец.

Однако количество наличного металла в описях не соответствовало масштабу этой "империи" - и это несоответствие стало питательной почвой для слухов. Историк подчеркивает, что отсюда и появилось предположение о скрытой части средств.

"Но нигде не было найдено, скажем, такого количества золотых монет, золотых дукатов, которые могли бы соответствовать тому богатству, которым, собственно, обладал Павел Полуботок. И поэтому сразу возникла идея о том, что часть этих средств он спрятал", - отметил Виктор Горобец.

Где казацкая старшина на самом деле хранила деньги и оружие

Вопрос о "бочках под дубом" имеет и чисто бытовую сторону, которая редко попадает в легенды. Кандидат исторических наук, доцент Владимир Пилипенко обращает внимание на описи имущества старшины, где фигурируют не только монеты, но и ткани, булавы и коллекционное оружие. Он также указывает на единственное сохранившееся здание такого типа - казну Галаганов в Прилуках, небольшой однокамерный дом размером примерно шесть на три метра с цокольным подвалом, отреставрированный уже в период независимости.

"Деньги были, и деньги накапливались, и деньги потом изымались. И в описях имущества упоминаются и бочки с серебряными монетами, и сундуки с драгоценным сукном, сундуки с булавами, много оружия. Оружие арабское, оружие турецкое, оружие французское", - рассказал историк Владимир Пилипенко.

Далее он объясняет, почему поиски в полях и лесах не имеют смысла даже теоретически. По словам исследователя, профессиональные историки не припоминают случаев находок старшинских сокровищ такого типа.

"Это всё наглядное свидетельство богатства. Вот это было, вот это тоже может быть кладом, но его никто не прятал под деревом. Прятали в каменных домах, в сокровищницах", - подчеркнул Владимир Пилипенко.

На что зарабатывал Полуботок / Скриншот

Какие деньги были в Гетманщине

Еще один аргумент против "бочек" лежит в плоскости нумизматики и скорости денежного обращения той эпохи. Виктор Горобец напоминает, что на территории Гетманщины одновременно ходили золотые дукаты и серебряные талеры различных европейских дворов, а монеты при смене власти перечеканивали или переплавляли. Реформа Петра I, длившаяся около 30 лет, свела всё к единому образцу.

"Когда клады находят на территории Гетманщины уже в 20–30-е годы, то там мы видим, что доля западноевропейских монет гораздо меньше, чем та доля, которая была до 717–718 года. Имперские власти всё больше стремятся к тому, чтобы в обращении оставались только российские монеты. А куда деваются те талеры, которые были нероссийскими? Так вот, их переплавляют в российские рубли, и они спокойно продолжают ходить", - рассказал профессор Виктор Горобец.

Могла ли казацкая старшина хранить депозиты в зарубежных банках

Отсутствие наличных сокровищ дома автоматически не исключает версию о зарубежном счете. Владимир Пилипенко признает, что финансовая инфраструктура Гетманщины была неразвитой, но внешние коммерческие связи старшины - вполне реальными. Казацкие семьи заключали контракты на продажу скота, в частности в польских портовых городах.

"В Украине в то время не существовало банковской системы. Но это не означает, что они не могли иметь контактов с банковскими учреждениями за пределами Украины. Если казацкая старшина имела в XVIII веке контракты на продажу скота в Гданьске, что мешало им там же, в Гданьске, оставить какие-то деньги в банке?", - сказал доцент Владимир Пилипенко.

Почему Лондон был для казацкой верхушки наименее вероятным направлением

География этих контактов, однако, говорит против именно английской версии легенды. Виктор Горобец описывает привычные маршруты украинской верхушки XVIII века, где островное государство занимало последнее место по частоте посещений. Приоритетными для казачества были территории Речи Посполитой и раздробленные немецкие княжества.

"Британия была не слишком близка для казачества. Для украинцев были, разумеется, ближе территории Речи Посполитой, ближе были немецкие земли в их различных вариантах, ведь тогда Германия была раздроблена на множество княжеств. Казаки добирались до Британии не так часто", - рассказал профессор Виктор Горобец.

Когда появилась легенда о золоте и как Полуботок проклинал Петра I

Датировка самой легенды - отдельная и очень показательная тема. Владимир Пилипенко относит её появление к середине XIX века, когда украинское движение переходило от сбора фольклора к формированию политической идеологии. Главным источником он называет "Историю русов" с её апокрифическим эпизодом в Петропавловской крепости.

"Легенда о золоте Полуботка появляется в середине XIX века, это период формирования украинской нации. Огромную популярность приобретает "История русов", а в "Истории русов" есть апокрифическая история о том, как Павел Полуботок, находясь в казематах Петропавловской крепости, проклял Петра I и сказал: "Когда я умру, то и ты умрешь". И так как раз и сложилось, что умер Полуботок, а через месяц или полтора умер Петр I", - рассказал Владимир Пилипенко.

Об источнике: "История в параграфах" "История в параграфах" - это украинский просветительский YouTube-проект, ведущей которого является известная журналистка Юлия Галушка. Контент канала сосредоточен на подробном разборе ключевых событий прошлого, которые непосредственно влияют на современную жизнь и политическую ситуацию в Украине. Авторская подача материала основана на привлечении профессиональных историков и политологов, которые помогают зрителям деконструировать советские мифы и идеологические манипуляции. Видео выходят в формате структурированных видеоблогов, где каждый исторический эпизод рассматривается как отдельный "параграф" с использованием архивных документов и статистических данных. Особое внимание проект уделяет темам восстановления независимости, анализу имперских амбиций России и социально-экономическим реалиям советской жизни. Благодаря профессиональному подходу канал стал важной платформой для деколонизации украинской истории и формирования критического мышления у миллионов пользователей.

Что известно об отце Полуботка и деле монаха Соломона

Семейная история приказного гетмана объясняет, откуда взялись и состояние, и умение вести политическую игру. Основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube рассказал о Леонтии Полуботке, который прошел путь от полкового писаря до генерального бунчужного - личного советника гетмана и хранителя бунчука. Карьера отца складывалась при трех гетманах - Брюховецком, Многогрешном и Самойловиче, а Павла Леонтий женил на племяннице Ивана Самойловича.

Семью затронул международный шпионский скандал 1689 года, когда бывший чигиринский казак Семен Гроцкий, в монашестве Соломон, попытался через епископа Шумлянского выйти на короля Речи Посполитой Яна Собеского с поддельной гетманской печатью. На допросах в Москве он признал, что действовал от имени Михаила Самойловича, а Мазепа воспользовался этим делом, чтобы устранить нелояльную старшину - и Леонтий Полуботок оказался за решеткой. Впоследствии гетман изменил решение: имения вернул, а Павла назначил черниговским полковником.

После смерти отца в 1695 году полковник методично вкладывал доходы от ранговых имений в собственные земли, мельницы, корчмы и кузницы. Главная резиденция семьи - двухэтажный каменный дом в центре Чернигова, а постоянным местом проживания была усадьба за рекой Стрижень, где принимали даже Мазепу и где среди часов, ковров и оружия висело более 20 картин.

Почему именно Банк Англии мог казаться надёжным убежищем для гетмана

Версию с английским депозитом Аким Галимов предлагает проверить через логику самого финансового учреждения, а не через легенды. Он напоминает, что Банк Англии, основанный в 1694 году как акционерная организация для финансирования государственных военных расходов, является старейшим центральным банком мира, которого англичане в шутку называют "Старушкой с Треднидл-стрит". На фоне того, что царские следователи перерывали поместья по всей Гетманщине, лондонский счет теоретически был бы разумным решением.

В то же время продюсер отдельно развенчивает популярную историю о князе Александре Меншикове, который якобы направлял запрос в английский банк в поисках казацкого золота. Документальных следов этой переписки исследователи не нашли.

"Однако реальных исторических доказательств того, что Меншиков искал золото Полуботка в английском банке, нет. И откуда взялась эта легенда, сегодня нам неизвестно", - сказал Аким Галимов.

Банк Англии / Скриншот

Какие есть доказательства существования сокровища Полуботка

Исследование, инициированное Стародубским съездом, опиралось лишь на одно свидетельство. Аким Галимов описывает его источник: профессор Александр Рубец якобы обнаружил в архиве задокументированный рассказ английского шкипера, а свои выводы опубликовал в 1907 году в петербургском журнале "Новое время". Вся доказательная база сводилась к нескольким строкам о пассажирах и грузе.

"По словам Рубца, шкипер перевозил из Архангельска в Лондон троих украинцев, один из которых - сын гетмана, и вместе с ними трое казаков якобы притащили на борт большую бочку. Уже после прибытия в Лондон путешественники спросили у шкипера дорогу к английскому банку. Ну, вот такие доказательства", - отметил Аким Галимов.

Делегаты избрали комиссию из 25 человек, которая наняла специалистов и отправила их в Лондон. Беседа с банкирами закончилась быстро: те потребовали конкретный документ о внесении суммы.

"А такого документа у потомков Полуботка не было", - констатировал журналист.

Сколько золота было в сокровищнице Полуботка

Отдельное внимание в своём исследовании основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов уделил ещё одной популярной легенде, которая в последние годы активно распространяется в интернете. Она гласит, что в 1922 году в советское дипломатическое представительство в Вене якобы обратился прямой потомок Павла Полуботка с копией документа, подтверждавшего существование знаменитого депозита в английском банке. Журналист решил проверить происхождение этой истории и выяснить, имеет ли она хоть какое-то документальное обоснование.

"Есть еще одна легенда о золоте Полуботка, которая циркулирует в интернете. Якобы в 1964 году в одной из швейцарских газет вышла статья, написанная неким Грицем Полтавец. Мы не смогли проверить, реально ли это имя и существует ли такой человек. Но посмотрели в метрических книгах и нашли мужчину с таким именем, родившегося в 1932 году в селе Подсинное возле Переяслава. Утверждать, что это именно он, мы не будем", - отметил Галимов.

По словам журналиста, в упомянутой статье описывалась история, которая якобы произошла после установления советской власти в Украине. Автор утверждал, что тогда Украинская ССР ещё имела собственные дипломатические представительства за рубежом, а в Вене такое учреждение возглавлял Юрий Коцюбинский - сын писателя Михаила Коцюбинского. Именно туда, если верить публикации, обратился человек, называвший себя прямым потомком Павла Полуботка. Он якобы продемонстрировал фотокопию документа о вкладе наказного гетмана в английский банк и заявил, что претендует лишь на один процент от будущей выплаты, тогда как остальные средства готов передать в бюджет советской Украины.

"Я здесь прошу обратить внимание, как часто в этом абзаце встречается слово "якобы". Это уже показатель. Но в своей статье Полтавец утверждал, что советские спецслужбы в 1922 году загорелись идеей отыскать сокровища Полуботка", - подчеркнул Галимов.

Далее, по словам журналиста, автор публикации переходил к ещё более масштабным утверждениям. В статье говорилось, что уже в 1922 году депозит Полуботка якобы вырос до одного триллиона фунтов стерлингов благодаря процентам, а британские власти неоднократно отказывали советской стороне в ответ на её запросы. Именно эта цифра стала одной из самых известных во всей истории легенды и впоследствии многократно цитировалась без какой-либо проверки.

"Но самое интересное - это суммы. В статье этого Полтавца речь идет о триллионе фунтов стерлингов. Если предположить, что написанное в статье правда и что вообще была такая статья, то откуда взялась эта сумма?" - отметил Галимов.

Чтобы проверить правдоподобность таких утверждений, команда проекта попыталась самостоятельно воспроизвести возможные финансовые расчеты. По легенде, в двух бочках находилось 200 тысяч золотых червонцев. Галимов обращает внимание, что, скорее всего, речь шла о золотых червонцах Петра I, которые начали чеканить после денежной реформы. Однако здесь возникает существенное противоречие: при жизни российского царя было отчеканено лишь около 35 тысяч таких монет, поэтому происхождение цифры в 200 тысяч вызывает серьёзные сомнения.

Журналист предполагает, что даже если отказаться от версии с царскими червонцами и предположить, что основную часть клада составляли европейские золотые дукаты, то общий вес драгоценного металла мог достигать примерно 700 килограммов. По современным оценкам, такое количество золота стоило бы около 75 миллионов долларов. Однако само по себе это ещё не объясняет появление фантастических сумм, которые впоследствии стали фигурировать в легенде.

"Согласно статье Полтавца, деньги Полуботка были положены на депозит почти под 2,5% годовых. Если гипотетически положить на депозит 75 миллионов в 1724 году, то по состоянию на 2025-й сумма на счете составит значительно больше триллиона долларов. Но такой ход событий выглядит малореалистичным", - пояснил Галимов.

Смотрите видео о том, какие проценты набежали на золото Полуботка:

В то же время журналист привёл пример, демонстрирующий, что чрезвычайно долгосрочные финансовые обязательства всё же могут существовать. Он рассказал о водной облигации 1648 года, которая хранится в библиотеке Йельского университета. По этой ценной бумаге и сегодня продолжают выплачивать проценты, хотя прошло уже более трёх с половиной веков. Впрочем, Галимов подчеркивает, что этот пример лишь свидетельствует о возможности существования долгосрочных финансовых инструментов, но никоим образом не подтверждает историю о депозите Полуботка.

"Друзья, всем нам хочется верить в чудеса. Но о том, куда делся загадочный потомок и документ, который он якобы принес в 1922 году в представительство СССР в Вене, история умалчивает. Никаких доказательств существования этого загадочного потомка нет. И всё, что рассказывал Гриць Полтавец в своей статье - опять же, если эта статья действительно была - ничем не подтверждено", - подытожил Галимов.

Что известно о наследниках Полуботка

Свежие "подтверждения" легенды находятся примерно на том же уровне проверки, что и швейцарская статья. Юлия Галушка вспоминает историю 2020 года, когда во время пандемии коронавируса житель Новой Зеландии сдал анализ, который якобы указал на его прямое происхождение от наказного гетмана. Источником новости называли британское агентство с красноречивым названием ОБС.

"Однако ни агентства, ни следов Джона Нихтона, ведь именно так на украинском переводится его фамилия Ноубоди, мы не обнаружили", - отметила журналистка Юлия Галушка.

Ведущая обращает внимание и на другое объяснение, которым сопровождали "лондонскую находку" последних лет. Чтобы не делиться с Киевом, согласно этой версии, королевству понадобился выход из Европейского Союза.

"Зато мы точно знаем, что у Полоботка было пятеро детей, которые унаследовали его земли и продолжили род. Три дочери и два сына - Яков и Андрей. После смерти отца сыновья продолжили службу в казацком войске, получив один из высших военных титулов Гетманщины - бунчуковый товарищ", - добавил Аким Галимов.

Как золото Полуботка сыграло на руку аферистам

Самую жесткую оценку легенде дал еще в начале XX века тот, кого современники называли казацким отцом. Аким Галимов приводит позицию Дмитрия Яворницкого - автора многочисленных монографий, исследователя днепровских порогов и собирателя преданий, которые он издал в труде "Запорожье в остатках старины и преданиях народа". Академик видел в этой истории обычную финансовую аферу.

"О миллионах наказного гетмана Полуботка скажу, что это полная чепуха, которой можно утешать лишь слишком доверчивых людей", - писал Дмитрий Яворницкий.

Схема, по его наблюдениям, работала просто: посредники обещали аристократам отыскать родовые богатства, а деньги на "расходы" брали авансом. В опубликованном в газете в 1908 году письме учёный привёл и конкретный случай.

"Двадцать лет назад известный Андрей Коз из Новомосковска придумал миллионы Полуботка и объявил себя представителем всех родственников гетманов перед Лондонским банком. Нашлись люди, которые давали ему две тысячи и три тысячи рублей на расходы. Он всё это придумал и вот такой и был", - цитировал историка Аким Галимов.

Поток желающих подтвердить родство Яворницкий описывал с явной иронией, ведь музей и его собственный дом превратились в приёмную для генеалогических запросов.

"Как из мешка раки, так ко мне поползли разные господа нашей губернии по делам, не родственники ли они Полуботку. Идут пожилые люди, идут бабушки, идут девушки, идут в музей, идут в дом, идут днём, идут ночью", - писал исследователь.

Обращалась ли Украина после обретения независимости к Англии по поводу золота Полуботка

Политическая жизнь легенды возобновилась в начале 1990-х, когда молодому государству понадобился мобилизующий сюжет. Народные депутаты направляли официальные запросы в правительство Великобритании, а в Лондон отправили специально созданную комиссию во главе с Петром Тронько. Один из инициаторов той кампании, народный депутат Владимир Яворивский, впоследствии сам объяснил свой расчет: история о сокровище должна была пробудить людей и убедить их, что за независимость можно бороться.

Аким Галимов признает культурную значимость этого мифа в атмосфере нищеты и неопределенности первых лет государственности, но от своего вывода не отступает.

"Но мы с вами за проверенные факты, поэтому подчеркиваю ещё раз - золото Полуботка - это миф. Никакие триллионы неожиданно из Англии на нас не посыплются, как бы этого ни хотелось. Только своим трудом", - подытожил Аким Галимов.

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О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В рамках проекта "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видеоролики на важные исторические темы.

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