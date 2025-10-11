Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Легенда о сокровищах гетмана Павла Полуботка, которая обещала каждому украинцу по 38 килограммов золота, до сих пор остается одной из самых известных.

Золото Полуботка - раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

Где находится золото Полуботка

Какова история золота Полуботка

Как звучал миф о золоте Полуботка

В начале 1990-х легенда о сокровищах гетмана Павла Полуботка заполонила украинские СМИ, даря людям надежду на скорое богатство и возрождение нации. Основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube объясняет, почему история, обещавшая "каждому украинцу по 38 кг золота", на самом деле является лишь красивым мифом.

Главред выяснил, что известно о золоте Полуботка.

"О нем писали украинские и иностранные газеты, выходили книги и программы на телевидении, а киностудия имени Довженко даже сняла фильм. Но объектом интереса был собственно не сам Полуботок, а его сокровище - две бочки набитые золотыми монетами", - рассказывает Галимов.

Сокровище Полуботка: правда и легенда

По преданию, Павел Полуботок положил золото в Банк Англии, а проценты, накопившиеся за три века, должны были бы сделать богатыми всех украинцев.

"Говорили, что в случае возвращения каждый украинец сможет получить по 38 килограммов золота", - отмечает Галимов.

Именно в 1990 году, когда Украина стояла на пороге независимости, эта легенда воспринималась как символ национальной надежды.

Павел Полуботок и политическая борьба за "украинское золото"

Аким Галимов отмечает, что даже политики присоединились к огласке мифа.

"Владимир Яворивский и Роман Иваничук призвали украинский парламент начать борьбу за это наследство и требовать от Великобритании возвращения украинского национального богатства", - говорит он.

Существовало ли золото Полуботка

Один из самых известных историков казацкой эпохи Дмитрий Яворницкий категорически опроверг легенду о золоте Полуботка.

"О миллионах наказного гетмана Полоботка скажу, что это полная чушь, которой можно радовать только слишком доверчивых людей", - цитирует Галимов исследователя.

Ученый утверждал, что подобные истории были придуманы аферистами, которые выманивали деньги у доверчивых потомков казацкой старшины.

"Он все это подобрал и был такой", - цитирует Галимов отрывок из письма Яворницкого 1908 года.

Миф о сокровищах Полуботка как символ украинской независимости

Несмотря на отсутствие доказательств, легенда о золоте Полуботка стала культурным символом веры в возрождение украинской государственности.

"История о сокровище Полуботка должна была пробудить украинцев, вселить в них веру в то, что за государственную независимость можно и нужно бороться", - объясняет Галимов.

Легенда воплощала идею, что даже без золота, Украина сможет стать богатой и сильной собственными силами.

"Никакие триллионы неожиданно из Англии на нас не посыплются, как бы этого ни хотелось - только своим трудом. Вот такая реальная история", - заключает Аким Галимов.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

