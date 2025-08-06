Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Популярный термин "желто-голубой флаг" на самом деле не имеет ничего общего с официальной символикой Украины, отмечает профессиональный историк Алферов.

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Как правильно желто-синий или сине-желтый - что означает желто-синий флаг / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Что означает желто-голубой флаг

Какой флаг был Киевской Руси

Кто утвердил желто-синий флаг Украины

Несмотря на популярность словосочетания "желто-голубой", такой порядок цветов никогда не имел статуса официального государственного флага Украины.

Главред выяснил, какой настоящий флаг Украины.

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Что означает желто-синий флаг

В украинском обществе часто бытует представление, что "желто-голубой" флаг - это традиционный символ нашей государственности. Однако историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube развенчивает этот миф.

"Желто-голубой флаг никогда не был официальным флагом Украины, друзья. [...] Несмотря на пиетет, который мы имеем к термину "желто-голубой" и понимаем "желтый" сверху, а "синий" - голубой снизу, желто-голубой флаг никогда не был официальным", - отмечает он.

Смотрите видео о том, как правильно: желто-голубой или голубовато-желтый:

Каким был флаг УНР

Официальное сочетание цветов на флаге Украины закрепилось еще во времена освободительной борьбы начала XX века.

"1918-1920 годы - Украинская Народная Республика. Официальный флаг - сине-желтый. Такой порядок полос", - говорится в видео.

Это же сочетание цветов и их расположение сверху вниз сохранялось и в других формах украинской государственности.

"Такой порядок полос остается в Украинском государстве Павла Скоропадского 1918 года. Таким порядок полос был и в Карпатской Украине 1939 года", - добавляет Алферов.

Сине-желтый флаг - символ независимой Украины

Даже в годы Второй мировой, во время провозглашения Акта независимости в 1941 году, речь шла именно о сине-желтом флаге.

"Одновременно провозглашение Украинской независимости актом 30 июня 1941 года тоже определяет, что флаг будет сине-желтый", - утверждает историк.

Современная независимая Украина также официально утвердила именно этот порядок цветов.

"Именно такой флаг мы получили, когда восстановили свою независимость в 1991 году, а затем зафиксировали его в Конституции. Сине-желтый флаг", - резюмировал он.

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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