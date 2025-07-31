Что говорил немецкий ученый об Украине и России 200 лет назад - актуально до сих пор

О чем идет речь в материале:
- Какая раньше была Украина
- Что было в 19 веке в Украине
- Что было с Украиной в 19 веке
Немецко-австрийский историк Иоганн Христиан Энгель еще 200 лет назад задал болезненные вопросы об истории Украины, которые не потеряли своей актуальности до сих пор. Как рассказывает украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube, именно Энгель написал проникновенные строки о геополитическом положении Украины.
Главред выяснил, в чем разница между Украиной и Россией.
Что говорили об Украине 200 лет назад
"Украина с точки зрения пространства равна королевству. Плодородная и щедро наделенная природой страна. Пограничная стена между культурной Европой и некультурной Азией", - приводит слова ученого Алферов.
Смотрите видео о том, что удивляло европейских политиков в Украине более 200 лет назад:
Как Украина оказалась под Россией - вопрос, звучащий сквозь века
По словам Алферова, Энгель искренне не понимал, как независимые казаки потеряли свою государственность и попали под власть Москвы.
"Как пришла она под Россию? Как оно пришло к тому, что независимые казаки оказались под московским игом?" - цитирует Энгеля историк.
Как Россия смогла подчинить казацкое государство
Как подчеркивает Алферов, еще тогда историк из Европы понимал, что покорение Украины было не случайным, а продуманным и жестоким процессом.
"Как это случилось, что место конституционного, принадлежащего к казакам гетмана, занял губернатор? А мы уже знаем ответ. Хитрость, коварство, убийства, казни и пятая колонна", - отмечает Алферов.
Почему это важно сегодня
Цитаты немецкого ученого, как отмечает Алферов, не просто история - это объяснение нынешней агрессии России против Украины. Ведь методы империи не изменились: насилие, предательство, манипуляции.
Вам также может быть интересно:
- Что говорил английский профессор 18-го века об украинцах - историк удивил
- Даже нанесли на карты: какое новое название должен был получить Николаев при СССР
- Не только Крым - в Украине была еще одна автономная республика, где она находилась
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред