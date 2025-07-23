Что говорил английский профессор 18-го века об украинцах - историк удивил

Украинцы еще в XVIII веке поражали иностранцев своим бытом, культурой и внешностью и это зафиксировано в дневнике британского ученого.

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Что писали об украинцах в 18 веке в Англии - историк удивил / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Каким был быт украинцев в 18 веке

Что говорили об украинцах в Англии

Чем отличался быт украинцев и русских

В конце XVIII века английский профессор Эдвард Кларк путешествовал по территории Украины. То, что он увидел, произвело на него настолько сильное впечатление, что он оставил яркие и эмоциональные описания украинского народа. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, что говорил Эдвард Кларк об Украине.

видео дня

Какой раньше была Украина

"Украинцы имеют интеллигентное лицо за симпатичным взглядом. Украинцы искренние, щедрые, гостеприимные, вежливые, трудолюбивые, религиозные", - процитировал историк наблюдения британского ученого.

Быт украинцев сравнивали с Голландией, Англией и Норвегией Кларк не просто описывал людей - он обращал внимание на детали быта украинцев, сравнивая их с европейскими странами.

Смотрите видео о том, что думают иностранцы об Украине:

"Все дома побелены известью, как в нашем Уэльсе. Путник может подумать, что он не в нескольких километрах от Московщины, а в Голландии", - передает слова профессора Алферов.

По его словам, Эдвард Кларк был удивлен чистотой и ухоженностью украинских домов.

"Украинские хаты имеют величественную внешность, норвежскую внутренность, а своими садами выглядят английские фермы", - указывал он.

Что говорили англичане в 18 веке о русских

Самой яркой цитатой стала та, где профессор сравнил украинский быт с московским:

"Я бы скорее обедал на полу украинской хаты, чем за столом московского князя".

Такое впечатление британского интеллектуала об Украине конца XVIII века - еще одно подтверждение высокого культурного уровня украинцев, который признавали даже за пределами страны.

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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