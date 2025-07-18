Был больше Парижа и это не Киев: какой город во времена Руси был мегаполисом Европы

Во времена Киевской Руси Чернигов был мегаполисом, который по размерам и количеству населения в разы превосходил средневековый Париж, указывает Галимов.

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/ Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

О чем говорится в материале:

Население Чернигова в Средневековье

Что известно о подземных пещерах Чернигова

Какова история Чернигова

Во времена Киевской Руси Чернигов был не просто важным городом - он был настоящим мегаполисом, который опережал по масштабам большинство европейских столиц. Об этом рассказал в видео на YouTube основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов, передает 2+2.

Главред выяснил, какие были самые большие города в Киевской Руси.

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Почему Чернигов - мегаполис ХІ века

По его словам, подданных у черниговского князя было больше, чем у некоторых европейских правителей. Потому что Чернигов тогда был настоящим мегаполисом.

По данным археологических раскопок, в XI веке, до прихода монголов, в Чернигове проживало около 20 тысяч человек. Это - колоссальная цифра, особенно если сравнивать с крупными городами Европы того времени.

"Там, как и в большинстве тогдашних городов Западной Европы, жило 5-7 тысяч человек. То есть представьте себе, княжеский Чернигов населяло почти вчетверо больше людей, чем Париж", - объясняет Галимов.

Смотрите видео об истории Чернигова:

Конкурировать за первенство Чернигову мог только Киев.

"Поэтому соперником Чернигову был только Киев. У меня в руках княжеская печать последней четверти XI века Святославу Ярославовичу", - добавляет Галимов.

Это соревнование с Киевом чувствуется даже в святых местах Чернигова.

"Когда ныряешь в историю тысячелетнего Чернигова, то везде чувствуешь это соревнование с Киевом за первенство. Здесь даже есть свои подземные пещеры, такие же, как и в Киево-Печерской лавре. Но, в отличие от столичных, о них знает не так много людей", - говорит он.

Причина такой малоизвестности - в новизне археологических открытий.

"Возможно, потому что археологи нашли их относительно недавно. Они были полностью засыпаны землей", - отмечает Галимов.

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О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

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