Киев мог потерять статус столицы: какой город должен был стать центром древней Руси

О чем говорится в материале:
- Как Чернигов мог стать столицей Киевской Руси
- История Чернигова
- Какая самая старая церковь в Украине
История Киевской Руси полна малоизвестных фактов, и один из них - борьба за первенство между Киевом и Черниговом, которая могла завершиться тем, что столицей стал бы не Киев, а именно Чернигов. В своем проекте "Реальная история" продюсер 1+1 media Аким Галимов рассказал, как в средневековой Украине Чернигов стал вторым мощным центром княжеской власти, который открыто конкурировал с Киевом.
Главред выяснил, когда Чернигов мог стать столицей Руси.
Как Чернигов мог стать столицей
"Мстислав был очень амбициозным, он хотел править в Киеве, потому что это было самое престижное место. Ведь именно киевский князь решал все важные вопросы: с кем торговать, с кем воевать, и именно Киев собирал дань с других княжеств", - говорится в видео.
Аким Галимов отметил, что в 990 году киевский князь Владимир Великий, тот самый, который согласно летописям крестил Русь и фактически объединил отдельные княжества в одно мощное государство, отправляет своего сына Мстислава княжить в далекую провинцию Тмутаракань.
Эти земли от современной Керчи в Крыму до Кавказских гор. Мстиславу тогда было всего 7 лет. Через 25 лет в 1015 году Владимир Великий умирает, и его сыновья начинают между собой войну за отцовский престол.
Побеждает Ярослав, которого позже назовут Мудрым, и он садится в Киев. Мстислав в той войне участия не принимал, но теперь решил посоревноваться с единственным выжившим братом.
"В 1024 году Мстислав собирает войско и идет из Тмутаракани в Киев", - объясняет Галимов.
Смотрите видео об истории Чернигова:
Но Киев его не принял. В то время Ярослав был в походе, поэтому князя не впустили в город.
"И когда Мстислав пришел в Киев, то киевляне его не пустили. Но, возвращаясь назад, молодой князь зашел в Чернигов, где его встретили и приняли", - отмечает историк Инна Непотенко, заместитель гендиректора заповедника "Чернигов Древний".
Решающим моментом стало столкновение между братьями - Листвинская битва, в которой победу одержал Мстислав.
"Он еще раз доказал, что Чернигов - это его, и он имеет право здесь быть. После этого фактически мы можем говорить о государственности, которая началась на территории Черниговской земли", - утверждает Непотенко.
Именно эта победа позволила Чернигову стать полноценным конкурентом Киева.
"Потому что впервые кто-то выступил против князя Киевского, и впервые кто-то стал ему равным", - добавляет историк.
Разделение Руси: Киев и Чернигов
После битвы братья заключили соглашение о разделе Руси:
Ярослав остался править правобережьем Днепра - это стало Великое княжество Киевское.
Мстислав получил левобережье и создал Великое княжество Черниговское, которое занимало треть территории Руси - от Тмутаракани до окрестностей Великого Новгорода.
Мстислав не только отстоял политическую независимость, но и заложил культурную основу новой столицы.
"Фактически, что происходило? Чернигов перестал платить дань Киеву, и значительный кусок средств оставался в городе. Кроме того, Мстислав хотел показать, что он ничем не хуже Ярослава, и является ему равным. Для этого нужно было построить храм, который бы показывал все величие и могущество его княжеской власти. И этим храмом стал Спасо-Преображенский собор", - рассказала историк Инна Непотенко.
Этот собор, по словам эксперта, начали строить раньше Софии Киевской и по технологии, известной только в Тмутаракани - городе, где ранее княжил Мстислав.
Чернигов получил не только военный и политический вес, но и символический архитектурный признак государственности, который сохранился по сей день.
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Кто такой Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
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