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Киев мог потерять статус столицы: какой город должен был стать центром древней Руси

Юрий Берендий
28 июня 2025, 19:58
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В средневековой истории Руси город Чернигов едва не стал столицей вместо Киева из-за борьбы за власть между княжескими братьями.
Киев мог потерять статус столицы: какой город должен был стать центром древней Руси
Киев мог потерять статус столицы - какой город должен был стать центром Руси / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Как Чернигов мог стать столицей Киевской Руси
  • История Чернигова
  • Какая самая старая церковь в Украине

История Киевской Руси полна малоизвестных фактов, и один из них - борьба за первенство между Киевом и Черниговом, которая могла завершиться тем, что столицей стал бы не Киев, а именно Чернигов. В своем проекте "Реальная история" продюсер 1+1 media Аким Галимов рассказал, как в средневековой Украине Чернигов стал вторым мощным центром княжеской власти, который открыто конкурировал с Киевом.

Главред выяснил, когда Чернигов мог стать столицей Руси.

видео дня

Как Чернигов мог стать столицей

"Мстислав был очень амбициозным, он хотел править в Киеве, потому что это было самое престижное место. Ведь именно киевский князь решал все важные вопросы: с кем торговать, с кем воевать, и именно Киев собирал дань с других княжеств", - говорится в видео.

Аким Галимов отметил, что в 990 году киевский князь Владимир Великий, тот самый, который согласно летописям крестил Русь и фактически объединил отдельные княжества в одно мощное государство, отправляет своего сына Мстислава княжить в далекую провинцию Тмутаракань.

Эти земли от современной Керчи в Крыму до Кавказских гор. Мстиславу тогда было всего 7 лет. Через 25 лет в 1015 году Владимир Великий умирает, и его сыновья начинают между собой войну за отцовский престол.

Побеждает Ярослав, которого позже назовут Мудрым, и он садится в Киев. Мстислав в той войне участия не принимал, но теперь решил посоревноваться с единственным выжившим братом.

"В 1024 году Мстислав собирает войско и идет из Тмутаракани в Киев", - объясняет Галимов.

Смотрите видео об истории Чернигова:

Но Киев его не принял. В то время Ярослав был в походе, поэтому князя не впустили в город.

"И когда Мстислав пришел в Киев, то киевляне его не пустили. Но, возвращаясь назад, молодой князь зашел в Чернигов, где его встретили и приняли", - отмечает историк Инна Непотенко, заместитель гендиректора заповедника "Чернигов Древний".

Решающим моментом стало столкновение между братьями - Листвинская битва, в которой победу одержал Мстислав.

"Он еще раз доказал, что Чернигов - это его, и он имеет право здесь быть. После этого фактически мы можем говорить о государственности, которая началась на территории Черниговской земли", - утверждает Непотенко.

Именно эта победа позволила Чернигову стать полноценным конкурентом Киева.

"Потому что впервые кто-то выступил против князя Киевского, и впервые кто-то стал ему равным", - добавляет историк.

Разделение Руси: Киев и Чернигов

После битвы братья заключили соглашение о разделе Руси:

Ярослав остался править правобережьем Днепра - это стало Великое княжество Киевское.

Мстислав получил левобережье и создал Великое княжество Черниговское, которое занимало треть территории Руси - от Тмутаракани до окрестностей Великого Новгорода.

Мстислав не только отстоял политическую независимость, но и заложил культурную основу новой столицы.

"Фактически, что происходило? Чернигов перестал платить дань Киеву, и значительный кусок средств оставался в городе. Кроме того, Мстислав хотел показать, что он ничем не хуже Ярослава, и является ему равным. Для этого нужно было построить храм, который бы показывал все величие и могущество его княжеской власти. И этим храмом стал Спасо-Преображенский собор", - рассказала историк Инна Непотенко.

Этот собор, по словам эксперта, начали строить раньше Софии Киевской и по технологии, известной только в Тмутаракани - городе, где ранее княжил Мстислав.

Чернигов получил не только военный и политический вес, но и символический архитектурный признак государственности, который сохранился по сей день.

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Кто такой Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

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