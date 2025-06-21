Первый король Украины - не Даниил Галицкий: историк раскрыл малоизвестный факт

О чем идет речь в материале:
- Кто был первым королем в истории Украины
- Какой князь стал первым королем
Большинство украинцев уверены, что первым королем Руси был Даниил Галицкий. Однако, по словам профессионального историка Александра Алферова, настоящее королевство Руси появилось значительно раньше, еще в XI веке, и возглавил его совсем другой правитель.
Главред выяснил, кто считается первым князем Руси-Украины.
Кто был король Украины
"Кто был первым украинским королем, друзья? Официальным. Это был Петр І", - рассказывает историк в видео на YouTube.
По его словам, речь идет о князе Ярополке Изяславовиче, который вошел в историю также как святой Ярополк. Именно он получил официальную корону из рук Папы Римского в 1075 году.
"Это фрагмент Трирской псалтыри. Его иллюстрация, которая, собственно, свидетельствует о коронации Петра I как короля Руси. Короновал его сам Христос, а за спиной стоит Петр, апостол, в честь которого и был назван наш Петр I", - отмечает Александр Алферов.
Смотрите видео о том, кто был первым королем Украины:
Этот важный эпизод украинской истории часто остается без внимания исследователей.
"Именно с того времени и начало существовать Королевство Русь, потому что корона была выдана. И одновременно с тем этого князя меньше всего исследуют", - указывает он.
Интересно и то, что на момент, когда Ярополк стал первым королем Руси, Москва еще даже не существовала.
"1075 год - король Руси, а где была Москва?" - подчеркивает историк, намекая на важность ранней украинской государственности в контексте современных манипуляций историей.
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Кто такой Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.
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