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Первый король Украины - не Даниил Галицкий: историк раскрыл малоизвестный факт

Юрий Берендий
21 июня 2025, 18:30
437
Первым официальным королем Руси был князь Ярополк Изяславович, которого в 1075 году короновал Папа Римский, рассказал украинский историк Александр Алферов.
Первый король Украины - не Даниил Галицкий: историк раскрыл малоизвестный факт
Кто был первым королем Украины - что известно о первом короле Руси / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Кто был первым королем в истории Украины
  • Какой князь стал первым королем

Большинство украинцев уверены, что первым королем Руси был Даниил Галицкий. Однако, по словам профессионального историка Александра Алферова, настоящее королевство Руси появилось значительно раньше, еще в XI веке, и возглавил его совсем другой правитель.

Главред выяснил, кто считается первым князем Руси-Украины.

видео дня

Кто был король Украины

"Кто был первым украинским королем, друзья? Официальным. Это был Петр І", - рассказывает историк в видео на YouTube.

По его словам, речь идет о князе Ярополке Изяславовиче, который вошел в историю также как святой Ярополк. Именно он получил официальную корону из рук Папы Римского в 1075 году.

"Это фрагмент Трирской псалтыри. Его иллюстрация, которая, собственно, свидетельствует о коронации Петра I как короля Руси. Короновал его сам Христос, а за спиной стоит Петр, апостол, в честь которого и был назван наш Петр I", - отмечает Александр Алферов.

Смотрите видео о том, кто был первым королем Украины:

Этот важный эпизод украинской истории часто остается без внимания исследователей.

"Именно с того времени и начало существовать Королевство Русь, потому что корона была выдана. И одновременно с тем этого князя меньше всего исследуют", - указывает он.

Интересно и то, что на момент, когда Ярополк стал первым королем Руси, Москва еще даже не существовала.

"1075 год - король Руси, а где была Москва?" - подчеркивает историк, намекая на важность ранней украинской государственности в контексте современных манипуляций историей.

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Кто такой Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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