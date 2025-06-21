Первый король Украины - не Даниил Галицкий: историк раскрыл малоизвестный факт

Первым официальным королем Руси был князь Ярополк Изяславович, которого в 1075 году короновал Папа Римский, рассказал украинский историк Александр Алферов.

https://glavred.info/culture/pervyy-korol-ukrainy-ne-daniil-galickiy-istorik-raskryl-maloizvestnyy-fakt-10675229.html Ссылка скопирована

Кто был первым королем Украины - что известно о первом короле Руси / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Кто был первым королем в истории Украины

Какой князь стал первым королем

Большинство украинцев уверены, что первым королем Руси был Даниил Галицкий. Однако, по словам профессионального историка Александра Алферова, настоящее королевство Руси появилось значительно раньше, еще в XI веке, и возглавил его совсем другой правитель.

Главред выяснил, кто считается первым князем Руси-Украины.

видео дня

Кто был король Украины

"Кто был первым украинским королем, друзья? Официальным. Это был Петр І", - рассказывает историк в видео на YouTube.

По его словам, речь идет о князе Ярополке Изяславовиче, который вошел в историю также как святой Ярополк. Именно он получил официальную корону из рук Папы Римского в 1075 году.

"Это фрагмент Трирской псалтыри. Его иллюстрация, которая, собственно, свидетельствует о коронации Петра I как короля Руси. Короновал его сам Христос, а за спиной стоит Петр, апостол, в честь которого и был назван наш Петр I", - отмечает Александр Алферов.

Смотрите видео о том, кто был первым королем Украины:

Этот важный эпизод украинской истории часто остается без внимания исследователей.

"Именно с того времени и начало существовать Королевство Русь, потому что корона была выдана. И одновременно с тем этого князя меньше всего исследуют", - указывает он.

Интересно и то, что на момент, когда Ярополк стал первым королем Руси, Москва еще даже не существовала.

"1075 год - король Руси, а где была Москва?" - подчеркивает историк, намекая на важность ранней украинской государственности в контексте современных манипуляций историей.

Вам также может быть интересно:

Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред