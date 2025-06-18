Леся Украинка не только боролась за украинскую идентичность, но и откровенно выражала свое пренебрежение к российской империи и ментальности россиян.

https://glavred.info/culture/chto-dumala-lesya-ukrainka-o-rossii-i-russkih-pravdu-zamalchivali-v-sssr-10674170.html Ссылка скопирована

Что думала Леся Украинка о России и россиянах - правду замалчивали в СССР / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем говорится в материале:

Что думала Леся Украинка о России

Что думала Леся Украинка о россиянах

Как есть антироссийские произведения Леси Украинки

Украинская поэтесса Леся Украинка не была лояльной к Российской империи, она не терпела колониальную политику царизма. Об этом свидетельствуют и письма, и произведения поэтессы, а также фактологические свидетельства, собранные основателем проекта "Реальная история" и продюсером 1+1 media Акимом Галимовым.

Главред выяснил, что на самом деле думала Леся Украинка о россиянах.

видео дня

Аким Галмов отмечает, что семьи Косачей, Старицких и Лысенко воспитывали своих детей сознательными украинцами. И это очень отличало всю кампанию от сверстников. Вот как вспоминала лучшая подруга Леси Украинки Людмила Старицкая-Черняховская.

"Наше поколение исключительно. Мы были первыми украинскими детьми, не теми, что вырастают в селе, в родной сфере, стихийными украинцами. Мы были детьми городскими, которых родители воспитывали впервые среди враждебных обстоятельств сознательными украинцами", - указывала она.

Галимов добавил, что это важная вещь, которую замалчивали в советских учебниках.

"Леся была убежденной украинской националисткой. Правда, тогда такого термина еще не было, и сама Леся говорила "сознательная украинка"", - говорится в видео Акима Галимова на YouTube.

Как описывала Российскую империю Леся Украинка

"В 17 лет Леся с братом Михаилом и подругой Людмилой Старицкой-Черниховской задумали переводить модных европейских писателей на украинский. На тот момент уже 12 лет действовал Эмский указ, и все украинское было под запретом. Но эти молодые люди решили воспользоваться лазейкой в законе - печатать тексты русскими буквами", - рассказывает Галимов.

В этот период возник кружок, который назвали "Плеяда". В нем было около двух десятков активистов, которые стремились приблизить украинскую культуру к европейскому контексту. Леся Украинка радовалась, что украинская молодежь массово обращается к европейскому образованию, и писала дяде, Михаилу Драгоманову:

"Между нашей молодой общиной началось такое западничество, что многие берутся за французский, немецкий, английский и итальянский языки... Мы отбросили название "украинофилы", а называемся просто украинцы, потому что мы такими есть, кроме всякого филства".

Однако первое столкновение с австрийской демократией глубоко поразило Лесю. В 1891 году, во время поездки в Вену, она впервые увидела уличные дебаты, выборы в парламент, активное участие граждан в политике. В письме к дяде она признавалась:

"Первое впечатление было такое, будто я приехала в какой-то другой мир, лучший мир, более свободный. Мне теперь еще тяжелее будет в своем крае... Мне стыдно, что мы такие несвободные, что носим кандалы и спим под ними спокойно".

По словам Галимова, тогда Леся познакомилась с украинскими сечевиками - членами общества украинских студентов "Сечь", которые убеждали: ни одна империя не способна дать свободу нацменьшинствам.

"Эти сечевики поселяют в Лесиной голове идею, что украинцы должны иметь свое собственное государство", - говорит он.

Поэтесса также резко высказывалась о поведении россиян за рубежом:

Как Леся Украинка описывает россиян

"Русских теперь здесь сила. Не раз ругаются на улице без стеснения, уверенные, что их "никакая собака не поймёт"... Хотя "собак", таких как они сами, здесь полно - на каждом шагу", - писала она из Италии, передает 2+2.

Смотрите видео о том, что говорила Леся Украинка о россиянах и кем поэтесса себя позиционировала:

Апогеем ее антироссийской позиции стала драматическая поэма "Боярыня", написанная в 1910 году. В ней главная героиня Оксана не может смириться с жизнью в Московии, где царит несвобода, контроль и пренебрежение к человеческому достоинству. Готова лучше умереть, чем жить в этой атмосфере страха.

"Боярыня" была запрещена царским, а затем советским правительством как откровенно антироссийское произведение. В Украине "Боярыню" напечатали только в 1989 году", - отмечает Аким Галимов.

От переводов под запретом до острой публицистики и драм, Леся Украинка прошла путь, который демонстрирует ее глубокое осознание того, что Россия - не "братский народ", а колонизатор, от которого украинцы должны освободиться.

Вам также может быть интересно:

Кто такой Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред