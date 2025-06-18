Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Что думала Леся Украинка о России и россиянах - правду замалчивали в СССР

Юрий Берендий
18 июня 2025, 05:32
122
Леся Украинка не только боролась за украинскую идентичность, но и откровенно выражала свое пренебрежение к российской империи и ментальности россиян.
Что думала Леся Украинка о России и россиянах - правду замалчивали в СССР
Что думала Леся Украинка о России и россиянах - правду замалчивали в СССР / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Что думала Леся Украинка о России
  • Что думала Леся Украинка о россиянах
  • Как есть антироссийские произведения Леси Украинки

Украинская поэтесса Леся Украинка не была лояльной к Российской империи, она не терпела колониальную политику царизма. Об этом свидетельствуют и письма, и произведения поэтессы, а также фактологические свидетельства, собранные основателем проекта "Реальная история" и продюсером 1+1 media Акимом Галимовым.

Главред выяснил, что на самом деле думала Леся Украинка о россиянах.

видео дня

Аким Галмов отмечает, что семьи Косачей, Старицких и Лысенко воспитывали своих детей сознательными украинцами. И это очень отличало всю кампанию от сверстников. Вот как вспоминала лучшая подруга Леси Украинки Людмила Старицкая-Черняховская.

"Наше поколение исключительно. Мы были первыми украинскими детьми, не теми, что вырастают в селе, в родной сфере, стихийными украинцами. Мы были детьми городскими, которых родители воспитывали впервые среди враждебных обстоятельств сознательными украинцами", - указывала она.

Галимов добавил, что это важная вещь, которую замалчивали в советских учебниках.

"Леся была убежденной украинской националисткой. Правда, тогда такого термина еще не было, и сама Леся говорила "сознательная украинка"", - говорится в видео Акима Галимова на YouTube.

Как описывала Российскую империю Леся Украинка

"В 17 лет Леся с братом Михаилом и подругой Людмилой Старицкой-Черниховской задумали переводить модных европейских писателей на украинский. На тот момент уже 12 лет действовал Эмский указ, и все украинское было под запретом. Но эти молодые люди решили воспользоваться лазейкой в законе - печатать тексты русскими буквами", - рассказывает Галимов.

В этот период возник кружок, который назвали "Плеяда". В нем было около двух десятков активистов, которые стремились приблизить украинскую культуру к европейскому контексту. Леся Украинка радовалась, что украинская молодежь массово обращается к европейскому образованию, и писала дяде, Михаилу Драгоманову:

"Между нашей молодой общиной началось такое западничество, что многие берутся за французский, немецкий, английский и итальянский языки... Мы отбросили название "украинофилы", а называемся просто украинцы, потому что мы такими есть, кроме всякого филства".

Однако первое столкновение с австрийской демократией глубоко поразило Лесю. В 1891 году, во время поездки в Вену, она впервые увидела уличные дебаты, выборы в парламент, активное участие граждан в политике. В письме к дяде она признавалась:

"Первое впечатление было такое, будто я приехала в какой-то другой мир, лучший мир, более свободный. Мне теперь еще тяжелее будет в своем крае... Мне стыдно, что мы такие несвободные, что носим кандалы и спим под ними спокойно".

По словам Галимова, тогда Леся познакомилась с украинскими сечевиками - членами общества украинских студентов "Сечь", которые убеждали: ни одна империя не способна дать свободу нацменьшинствам.

"Эти сечевики поселяют в Лесиной голове идею, что украинцы должны иметь свое собственное государство", - говорит он.

Поэтесса также резко высказывалась о поведении россиян за рубежом:

Как Леся Украинка описывает россиян

"Русских теперь здесь сила. Не раз ругаются на улице без стеснения, уверенные, что их "никакая собака не поймёт"... Хотя "собак", таких как они сами, здесь полно - на каждом шагу", - писала она из Италии, передает 2+2.

Смотрите видео о том, что говорила Леся Украинка о россиянах и кем поэтесса себя позиционировала:

Апогеем ее антироссийской позиции стала драматическая поэма "Боярыня", написанная в 1910 году. В ней главная героиня Оксана не может смириться с жизнью в Московии, где царит несвобода, контроль и пренебрежение к человеческому достоинству. Готова лучше умереть, чем жить в этой атмосфере страха.

"Боярыня" была запрещена царским, а затем советским правительством как откровенно антироссийское произведение. В Украине "Боярыню" напечатали только в 1989 году", - отмечает Аким Галимов.

От переводов под запретом до острой публицистики и драм, Леся Украинка прошла путь, который демонстрирует ее глубокое осознание того, что Россия - не "братский народ", а колонизатор, от которого украинцы должны освободиться.

Вам также может быть интересно:

Кто такой Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Леся Украинка История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США ищут новый путь к миру: Келлог планирует визит к Лукашенко - Reuters

США ищут новый путь к миру: Келлог планирует визит к Лукашенко - Reuters

07:36Мир
G7 не опубликовали совместное заявление по Украине: СМИ назвали причину

G7 не опубликовали совместное заявление по Украине: СМИ назвали причину

07:04Мир
Пошел на "преступление", чтобы спасти людей: как медик освобождал людей во время атаки на Киев

Пошел на "преступление", чтобы спасти людей: как медик освобождал людей во время атаки на Киев

03:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"В подъезде, который сложился": шеф Ярославский рассказал о беде

"В подъезде, который сложился": шеф Ярославский рассказал о беде

Сердце разбито: София Ротару вышла на связь и показала разрушенный дом в Киеве

Сердце разбито: София Ротару вышла на связь и показала разрушенный дом в Киеве

Карта Deep State онлайн за 17 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 июня: что происходит на фронте (обновляется)

"Поэтому последствия ужасны": Игнат назвал особенность массированного удара РФ

"Поэтому последствия ужасны": Игнат назвал особенность массированного удара РФ

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 июня (обновляется)

Последние новости

07:36

США ищут новый путь к миру: Келлог планирует визит к Лукашенко - Reuters

07:04

G7 не опубликовали совместное заявление по Украине: СМИ назвали причину

06:24

Болевой порог российского общества: когда россияне могут восстатьмнение

06:12

Гороскоп на завтра 19 июня: Овнам - финансовые потери, Водолеям - отдых

05:32

Что думала Леся Украинка о России и россиянах - правду замалчивали в СССРВидео

России не нужно завершение войны в Украине для нападения на НАТО - ГорбачРоссии не нужно завершение войны в Украине для нападения на НАТО - Горбач
05:05

Почему говорить "втратити свідомість" неправильно: учитель объяснила ошибкуВидео

04:30

Как во время разговора понять, что вы не нравитесь человеку: 9 главных жестов

04:02

Как сварить два вида макарон одновременно: маленькая хитрость сэкономит время

03:24

Как Украине избежать поражения и оккупации: Горбач назвал вариантВидео

Реклама
03:01

Пошел на "преступление", чтобы спасти людей: как медик освобождал людей во время атаки на КиевФотоВидео

02:33

Мощная баллистика взорвала укрепления РФ: генерал о деталях удара ракеты Сапсан

02:00

Папина девочка с маминым вайбом: дочь Хелены Бонем Картер и Тима Бертона совершила редкий выход в светВидео

01:56

Первая реакция США на массированный удар по Киеву: что заявили в Вашингтоне

01:31

"Удаляю из своей жизни": Елена Мозговая призналась, с кем готова расстаться навсегда

01:23

Седокова пробила дно: подала документы на наследство покойного мужа

01:20

От Fiat до Volkswagen: эксперты назвали ТОП-20 б/у авто, которые лучше избегать

01:06

Не может забыть первую жену после развода со второй: у Бена Аффлека проблемы

00:51

Количество погибших растет: спасатели нашли еще тела под завалами в Киеве

17 июня, вторник
23:56

"У Путина один зритель": политик раскрыл неожиданную цель обстрелов Украины

23:53

Можно ли делать маникюр и красить волосы христианкам: священник ответилВидео

Реклама
23:30

Влупила затяжная магнитная буря: через сколько дней можно будет выдохнуть

23:24

У младшего сына певицы Шер случилась передозировка - детали

23:16

"Нация рабов": Ефросинина обратилась к россиянам и показала испуганного сына

23:13

Почему Трамп срочно уехал с саммита G-7?мнение

22:52

В Украине вводят штрафы за "запаску": кого коснутся новые проверки полиции

22:49

"Это вопрос жизни и смерти": Зеленский сделал громкое заявление на саммите G7Фото

22:27

Alekseev публично отверг предложение Лаймы Вайкуле - что произошло

22:15

Подвязка невесты - романтическая традиция с глубокими корнями

22:08

Если бы Путин был умнее...мнение

21:58

Звездный час настал - 4 знака зодиака поднимутся на новый уровень в жизни летом

21:56

Дипломат объяснил, зачем Трамп покинул саммит G7 раньше: и это не случайность

21:46

Только 1 из 5 видит правильный ответ: есть всего 5 секунд, чтобы найти число

21:45

Андрей Бедняков воссоединился с бывшей женой в Украине - детали

21:17

Почему лук заставляет нас плакать: 4 эффективных способа как нарезать овощ без слез

20:57

Как избавиться от тли без вреда для сада: очень простой рецепт

20:56

Отец падает и кричит от горя: из-под завалов дома в Киеве вытащили тело сынаФотоВидео

20:55

Канада выделила миллиардную помощь Украине и больно ударила по РФФото

20:50

Можно ли держать дома портреты усопших: священник дал однозначный ответВидео

20:40

Что ответит ООН: Украина требует срочного заседания после атаки РФ

19:59

Луна в Овне: какие 4 знака получат хорошие новости уже в среду, 18 июня

Реклама
19:44

Жара и дожди: как будет меняться погода в ближайшее время

19:41

"Искандер-К" получил "глаза", видящие сквозь РЭБ: СМИ раскрыли детали обновления

19:32

Зеленский прибыл на саммит G7 на фоне отъезда Трампа: какая программа визита

19:30

"РФ два года еще протянет": Загородний назвал 2 сценария продолжения войныВидео

19:29

Озеро-призрак в Украине: невероятная история водоема, который не замерзает зимой

19:27

Леся Никитюк беременна первенцем: какой была реакция жениха ведущей

19:07

Сезон клубники в разгаре: как наслаждаться ягодами без вреда для здоровья

18:59

В Житомире среди бела дня на улице произошла стрельба, есть погибшие - что известно

18:45

"Только тогда Москва почувствует войну": Загородний назвал главные слабые места РФВидео

18:40

Тела разорваны, трудно идентифицировать: сколько людей погибло в результате ударов по КиевуФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп Киркоров
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять