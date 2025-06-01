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Секрет раскрыт - кем были настоящие предки украинцев и когда появились россияне

Юрий Берендий
1 июня 2025, 17:02обновлено 1 июня, 17:53
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История происхождения украинского народа кардинально опровергает российские мифы и открывает неожиданную правду о том, кем на самом деле были предки украинцев.
Секрет раскрыт - кем были настоящие предки украинцев и когда появились россияне
Когда появился украинский народ - кто является предками украинцев / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Кто был предком украинцев
  • Чьи корни у украинцев
  • Откуда взялись украинцы как нация

Вопрос происхождения украинцев и русских - это не просто исторический интерес, а тема, имеющая глубокое политическое и мировоззренческое значение. Особенно в условиях войны и информационной агрессии со стороны России. И хотя Кремль продолжает продвигать миф о "единой древнерусской народности" как основу своей имперской политики, украинские историки подают совсем другую, научно обоснованную версию.

Главред выяснил, кто является предком украинцев.

"Россияне пытаются навязать нам мысль о так называемой "колыбели братских народов" и об общей древнерусской народности украинцев, русских и белорусов. Однако это миф. Очередная попытка оправдать захват соседних государств и уничтожение других народов", - отмечает журналистка Карина Ожерельева в видео на YouTube.

Кто и когда были первыми украинцами

Согласно украинской научной теории, этногенез украинцев начался еще в V веке нашей эры, после Великого переселения народов и падения Римской империи. Именно тогда на территории современной Украины сформировались первые славянские этнические сообщества.

"На украинских этнических землях между киевским Поднепровьем, Восточными Карпатами и Припятью с V века и в течение полутора тысяч лет развивался один этнос - украинский", - объясняет Ожерельева.

Смотрите видео о том, откуда происходит украинский народ:

Этот этнос вел свою родословную от славянских племен склавинов и антов, о которых упоминали византийские хронисты. Именно анты, по словам историка Михаила Грушевского, являются этническими предками украинцев.

"Этноним анты историк рассматривал как своеобразный предшественник этнонима украинцы. Иранское слово "ант" переводится как конец, край. То есть анты - пограничные жители, те, кто живет на краю, украинцы", - рассказывает журналистка.

Русь была украинским государством

Появление государства Руси также связано именно с украинским этносом. Михаил Грушевский отмечал, что Киевское государство, право, культура были образованием одной народности - украинско-русской.

"Общерусской истории не может быть, как нет общерусской народности. А раз Киевское государство, право, культура были образованием одной народности - украинско-русской, то последняя, очевидно, появилась раньше России", - указывает Карина Ожерельева.

YouTube-канал "За кулисами"

YouTube-канал "За кулисами" - это авторский проект журналистки Карины Ожерельевой, посвященный малоизвестным фактам из истории, культуры и общества. Видео канала раскрывают скрытые стороны событий и фигур, которые остаются вне поля зрения общественности. Проект отличается аналитическим подходом и нацелен на зрителя, который ищет более глубокие смыслы за пределами очевидного.

Другой авторитетный ученый, историк и археолог Леонид Зализняк также утверждает, что именно украинцы, а не русские или белорусы, являются прямыми наследниками Руси.

"Русь с центром в Киеве проводила мощную экспансионистскую политику и достаточно быстро колонизировала балтские и финские племена Восточной Европы. Именно так, по мнению историка, и появились молодые балторусские этносы - белорусы и финно-балторусские этносы - русские", - цитирует мнение ученого журналистка.

Итак, русские не являются "братьями" украинцев, как это часто подают в российской пропаганде, а скорее их культурными и историческими "потомками".

"Можно сделать вполне логичный вывод, что белорусы и россияне не братья украинцев, а дети", - отмечает Ожерельева.

Трипольская версия происхождения украинцев

Отдельные украинские исследователи предлагают еще более глубокие корни - Трипольскую теорию происхождения украинцев. Но, по словам эксперта, эта версия имеет слабую основу.

"Трипольская культура формировалась изначально на территории Румынии и уже оттуда продвинулась на территорию правобережной Украины. Тогда придется признать, что мы родом из Румынии и не являемся коренным этносом Украины", - объясняет Ожерельева.

Хотя трипольцы, скифы, сарматы, фракийцы, балты и тюркские народы имели определенное влияние на будущее формирование украинской идентичности, они не были непосредственными украинцами. Сам украинский этнос, по выводам большинства историков, образовался именно в V веке нашей эры.

Кто были предки украинцев

Скифская культура оставила после себя ценное наследие в виде курганов, артефактов и традиций, которые активно изучают археологи. Скифы верили в загробную жизнь, поэтому уделяли особое внимание обрядам погребения. Благодаря этому до наших дней сохранилось много уникальных находок, позволяющих глубже понять их образ жизни и социальные представления. Об этом в видео на YouTube отметил основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Исследователи также обращают внимание на сходство некоторых скифских ритуалов с современными украинскими обычаями. В частности, традиция ежегодно посещать могилы родных и чтить их память имеет общие черты с обрядами древних скифов.

Один из вопросов, который уже давно вызывает интерес и споры среди ученых - являются ли современные украинцы потомками скифов. Археолог и историк Александр Могилов делится соображениями по этому поводу, отмечая, что из-за огромной временной дистанции в более чем две тысячи лет окончательный ответ могут дать только новейшие генетические исследования.

Смотрите видео о том, кого считают предками украинского народа:

"На рубеже скифского периода и зарубинецкой культуры произошли значительные изменения в погребальном обряде, керамике и культуре в целом. Это свидетельствует об изменениях в этническом составе племен. Но определенная часть скифов осталась, и, вероятно, капля их крови присутствует в современных украинцах", - отмечает исследователь.

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Кто такой Аким Галимов: кто такой Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

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