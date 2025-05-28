Есть две популярные ошибки: эксперт раскрыл, как на самом деле надо держать вилку

О чем идет речь в материале:
- Как правильно надо держать вилку
- Как неправильно держать вилку
- Как правильно есть с ножом и вилкой
Если вы хотите придерживаться хороших манер за столом, важно знать, как правильно держать нож и вилку. Эксперт по этикету Уильям Хэнсон назвал два основных правила, которые следует соблюдать при пользовании вилкой.
Главред выяснил, как европейцы держат вилки.
Как правильно держать вилку, зажимать ее в кулаке или держать пальцами
Уильям Хенсон - один из ведущих британских специалистов по этикету, автор двух бестселлеров по версии Sunday Times. Он возглавляет компанию The English Manner, которая специализируется на обучении этикету и протоколу как в Великобритании, так и за ее пределами.
Кроме этого, Хэнсон ведет два подкаста, в частности The Luxury Podcast, и имеет миллионы подписчиков в соцсетях. В видео в Instagram он демонстрирует правильную технику держания вилки как пример хорошего этикета.
"Вот как надо держать вилку. Теперь, когда вы пользуетесь ножом, вилку держат в недоминантной руке, зубцами к тарелке, указательный палец тянется вниз по вилке, останавливаясь перед перемычкой, а ручка находится в мясистой части руки", - сказал эксперт по этикету.
Смотрите видео о том, как правильно пользоваться вилкой и ножом:
Хэнсон отмечает, что во время употребления блюд вроде макарон или ризотто можно держать вилку в доминантной руке, зубцами вверх. Это является исключением из общего правила.
Многим знакомо правило "извне внутрь", которое помогает сориентироваться, какими столовыми приборами пользоваться во время многопищевой трапезы - сначала берут те, что лежат дальше от тарелки, а с каждым следующим блюдом переходят к тем, что ближе.
Как указывают эксперты проекта Etiquette Scholar, существует два основных стиля держания вилки: американский и континентальный. В континентальном стиле вилку держат в левой руке зубцами вниз, а нож - в правой. При этом указательный палец размещают вдоль верхней части лезвия ножа, а сам нож держат в нескольких сантиметрах над тарелкой.
При употреблении пищи вилку подносят ко рту, а нож, если он не используется, оставляют на столе. В американском стиле вилку держат подобно карандашу - ее черенок проходит между большим, указательным и средним пальцами, а безымянный и мизинец поддерживают ее снизу. Указательный палец вытягивается вдоль ручки, как можно дальше от зубцов - для лучшего контроля.
Что касается ножа, его держат в левой руке так, чтобы ручка лежала в ладони, а три последних пальца ее обхватывали. Второй палец опирается на верхнюю часть лезвия, а большой палец удерживает нож сбоку.
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Кто такой Уильям Хэнсон
Уильям Хэнсон - ведущий британский эксперт по этикету, автор бестселлеров и основатель компании The English Manner, которая специализируется на обучении этикету, протоколу и современным манерам. Его часто приглашают в качестве консультанта в правительства, корпорации и представителей королевских семей. Хенсон является автором двух книг, ставших бестселлерами по версии Sunday Times, ведет популярные подкасты, в частности The Luxury Podcast, и активно делится знаниями в соцсетях, где имеет миллионы подписчиков.
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