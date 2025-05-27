Знают единицы: кому категорически нельзя есть редиску и почему

Редис - весенний суперфуд с множеством полезных свойств, но, как предупреждает эксперт Юрий Габорец, подходит он далеко не всем.

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Чем полезен редис - кому категорически нельзя есть редиску и почему / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Какой витамин у редиса

Как редиска влияет на организм

Кому вредно есть редиску

Редис - один из самых популярных весенних овощей, который благодаря своему яркому вкусу и полезному составу часто появляется в рационе украинцев. Однако, как предостерегает кандидат медицинских наук Юрий Габорец, он подходит далеко не всем и в некоторых случаях может принести больше вреда, чем пользы.

Главред выяснил, кому противопоказано есть редис.

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Кому нельзя есть редиску в сыром виде

"Редиска - хрустящий дар весны, который не только добавляет яркости вашим салатам, но и приносит огромную пользу для здоровья", - отмечает эксперт.

По его словам, редис содержит витамин С, витамин B6, калий, магний и фосфор, которые улучшают работу сердца, стимулируют пищеварение и укрепляют иммунитет.

Однако стоит знать, что этот овощ имеет и противопоказания. Некоторым людям лучше воздержаться от его употребления.

Кому нельзя есть редиску

По словам Юрия Габорца, наибольшую осторожность следует проявлять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Для тех, у кого есть язва, повышенная кислотность, гастрит, надо быть с ней осторожным. Потому что она может раздражать желудок", - указывает он.

Также редис может вызвать проблемы с желчным пузырем и поджелудочной железой, особенно если он выращен с применением большого количества нитратов или употребляется в чрезмерном количестве.

Смотрите видео о том, какие недостатки редиса:

"Если она нитратная и употреблять в больших количествах, то вызовет боли в поджелудочной, в желчном, метеоризм", - предупреждает кандидат медицинских наук.

Отдельно стоит обратить внимание людям с нарушениями функции щитовидной железы.

"Людям с проблемой щитовидной железой не надо ее употреблять в больших количествах, потому что в ней содержатся вещества, которые подавляют деятельность щитовидной железы", - говорит Юрий Габорец.

А еще редиска создает дополнительную нагрузку на почки и печень, поэтому людям с хроническими заболеваниями этих органов также стоит быть осторожными.

Как употреблять редиску без вреда

Если у вас нет противопоказаний, редис может стать полезным дополнением к рациону. Но, как советует эксперт, ее следует употреблять правильно.

"Обязательно добавляйте к ней сметану или масло, чтобы уменьшить ее раздражающее действие", - подчеркивает Юрий Габорец.

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Кто такой Юрий Габорец? Юрий Габорец - кандидат медицинских наук. Окончил медицинский факультет Ужгородского государственного университета. Управляет медицинским центром экспертного класса Haborets Clinic.

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